Sự kiện văn hóa nổi bật tuần qua: Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020

Bố Đỗ Thị Hà kể khi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020, người đẹp giấu gia đình. Thậm chí, cô còn tự tiết kiệm chi phí để đi thi. “Đến khi vào bán kết thì chúng tôi mới biết. Nói chung Hà là người có tính tiết kiệm. Thời điểm đó, Hà có đi làm thêm mặc dù tôi biết số tiền kiếm được cũng chẳng là bao nhiêu. Hà làm thêm chủ yếu là để trải nghiệm. Cháu làm bưng bê, phục vụ, làm một số công việc về thời trang... Hà rất năng động và chịu khó, muốn kiếm tiền bằng mồ hôi, công sức của mình. Tôi đã nói với Hà rằng làm cái gì cũng phải có trình độ văn hóa, tức là phải học cho xong đi rồi muốn làm gì thì làm. Bản thân tôi rất vinh dự, vì không nghĩ con gái mình đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Tôi rớt nước mắt vì rất thương con. Nói thật là gia đình tôi cũng không đến nỗi nhưng Hà có cho tôi biết đâu. Tính của cháu là làm được gì, có thành tích rồi mới báo với bố mẹ. Hà tự lập từ bé”, ông chia sẻ. Đồng thời, ông nói thêm khi hay tin con gái vào chung kết, gia đình và người dân ở xóm ai cũng mừng. “Cả quê hương cũng kỳ vọng con được giải. Mọi người ai cũng mong điều đó. Đúng là niềm vui vỡ òa”, ông nói.

Theo nghị định ngày 21.1.1875, đầu tiên Ngân hàng Đông Dương cho lưu hành những tờ giấy bạc có 3 mệnh giá: $5, $20 và $100, mặt trước ghi bằng tiếng Pháp và Anh, mặt sau ghi chữ Hán: Đông phương hối lý ngân hàng (東方滙理銀行). Đến năm 1893, phát hành thêm tờ $1. Năm 1903, các loại tiền được bỏ phần tiếng Anh nhưng ghi thêm xuất xứ như: Cao Miên (高綿), Lục Tỉnh (六) cho khu vực miền Nam và Đông Kinh (東京), An Nam (安南) cho khu vực miền Bắc . Từ năm 1919 cho in thêm những tờ tiền với mệnh giá: 10 cents, 20 cents, 50 cents. Sau cuộc đại khủng hoảng kinh tế, đồng tiền mất giá nên đợt phát hành năm 1936, nhà nước phải phát hành thêm tờ $500.

Năm 1940, với nhiều biến động chính trị ở chính quốc, tại Đông Dương còn cho phát hành một loạt tiền giấy mới có in thêm dòng chữ Phủ Toàn quyền Đông Dương (Gouvernement General de l’Indochine) thay cho hàng chữ Banque de l’Indochine. Những tờ 10 cents, 20 cents, 50 cents rồi tiếp theo là tờ 5 cents xuất hiện. Năm 1947, phát hành tiếp những mẫu tiền mới, trong đó lần đầu tiên xuất hiện tờ $50. Năm 1952, Viện Phát hành quốc gia Việt, Miên, Lào đảm nhận việc phát hành mẫu tiền giấy riêng cho mỗi nước nhưng có giá trị khắp 3 nước. Chân dung Quốc trưởng Bảo Đại, Quốc vương Sihanouk và Quốc vương Sisavang Vong xuất hiện trên tờ $1. Danh xưng piastre được dùng song hành với những tên bản xứ: riel cho Campuchia, kip của Lào, và đồng của cái gọi là Quốc gia Việt Nam.

Ngay khi Cách mạng tháng Tám thành công, Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã chủ trương in và phát hành giấy bạc Việt Nam, nhằm khẳng định chủ quyền độc lập, bảo đảm nguồn lực tài chính , phục vụ sản xuất, chiến đấu và đời sống (còn gọi là “giấy bạc tài chính”), phát hành từ năm 1945 - 1951 ở vùng tự do Bắc và Trung bộ, gồm cả tiền giấy, tiền kim loại. “Sự hấp dẫn ở giấy bạc tài chính, theo tôi còn nằm ở những hình ảnh đầy ý nghĩa trên tờ giấy bạc: bảo vệ quê hương, kháng chiến kiến quốc, sĩ nông công thương… màu sắc tuy dung dị nhưng rất đẹp. Tiền giấy bạc tài chính của cách mạng do các họa sĩ nổi tiếng vẽ: Nguyễn Đỗ Cung, Nguyễn Huyến, Nguyễn Văn Khanh, Mai Văn Hiến, Bùi Trang Chước, Nguyễn Sáng, Lê Phả, Huỳnh Văn Gấm…, nên mỗi tờ tiền là một bức tranh nghệ thuật , mô tả nội dung cần truyền tải về thiên nhiên, đất nước, con người, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Việt Nam. Qua đó cho thấy những trang sử hào hùng của dân tộc, dù nhà nước cách mạng non trẻ vẫn có đồng tiền riêng”, nhà sưu tập Huỳnh Tấn Thành nói.