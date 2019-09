Sức hút của hoạt hình phiên bản live-action

Vua sư tử công chiếu vào cuối tháng 7 vừa qua được xem là một chuyển thể live-action của bộ phim hoạt hình kinh điển năm 1994, cũng giống như các bộ phim live-action: Cinderella, Beauty and the Beast (Người đẹp và Quái vật), Dumbo, Aladdin... được Disney phát hành trong những năm gần đây. Từ khi bắt đầu, những tác phẩm live-action của Disney luôn nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả toàn cầu và phiên bản mới của họ đa số đều đạt doanh thu xấp xỉ 1 tỉ USD tại phòng vé. Vào năm 2010, Disney đã phát hiện ra cách kể lại những câu chuyện nổi tiếng của họ qua phiên bản live-action và từ đó, Alice in wonderland (Alice ở xứ sở thần tiên) ra đời.

... phim Maleficent 2 (Tiên hắc ám 2) phiên bản live-action

Các bộ phim hoạt hình của Disney có sự phổ biến rất cao đến mọi lứa tuổi. Phần lớn người trưởng thành đã từng tiếp xúc với “Nhà Chuột” khi họ còn là một đứa trẻ, xem những phim hoạt hình gốc như: Aladdin, Vua sư tử, Người đẹp và Quái vật... Thêm vào đó, khi xem các phim hoạt hình được làm mới ở thời đại hiện nay, khán giả còn rất thích thú khi được nghe những câu thoại hay, lồng ghép nhiều triết lý sống để giáo dục trẻ nhỏ về cuộc đời, khiến người lớn chiêm nghiệm, cảm động. Chẳng hạn phim Vua sư tử đã truyền tải nhiều bài học về tình cảm gia đình , tình bạn, tình yêu thủy chung và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống dành cho bất cứ ai. Với trẻ em, tác phẩm còn khơi gợi lòng trắc ẩn với thiên nhiên, tình cảm với thế giới động vật. Khi công nghệ đồ họa ngày càng phát triển và những nhân vật “ảo” được vẽ trên máy tính bắt đầu linh hoạt và chân thực đến nỗi có thể diễn chung với người thật trong một khung hình thì dạng phim kiểu live-action thực sự đem lại cảm giác thích thú cho khán giả.

Trong tháng 11, tại rạp Việt cũng sẽ trình chiếu bộ phim Sonic the Hedgeho (Hãng Paramount phát hành) xoay quanh hành trình giải cứu thế giới của chú nhím huyền thoại Sonic. Phim có sự pha trộn giữa live-action và CGI (công nghệ mô phỏng), được “cầm trịch” bởi đạo diễn Jeff Fowler - người từng được đề cử Oscar 2005 và có sự góp mặt của ngôi sao Jim Carrey trong vai phản diện Robotnik khiến người hâm mộ không khỏi háo hức với lần trở lại của anh sau thời gian dài vắng bóng.

Sau khi được đẩy thời gian phát hành lên sớm hơn, Maleficent 2 (Tiên hắc ám 2) - vốn là bản làm lại và có phần hư cấu đôi chút của Sleeping Beauty (Người đẹp ngủ trong rừng), cũng sẽ ra mắt vào tháng 11 tới. Chưa hết, cuối năm nay, Disney có thể sẽ tiếp tục tung ra bản live-action của Lady and the Tramp (Tiểu thư và chàng lang thang)...