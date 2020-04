Tạp chí Vogue Ý 'khai tử' người mẫu trên trang bìa giữa dịch Covid-19

Ngày 8.4 (giờ địa phương), trên trang Instagram có hơn 3,6 triệu người theo dõi, tạp chí Vogue Ý, tờ được đánh giá cao về độ sành điệu hơn nhiều bản khác trên khắp thế giới của Vogue, tung ấn bản số tháng 4.2020 giữa đại dịch Covid-19 khiến người hâm mộ bất ngờ. Theo như thông tin được đăng tải trên chính bài đăng, Vogue Ý cho biết ngày ra mắt cụ thể của ấn bản tháng này là ngày 10.4. Thay vì các ấn bản trước đó có trang bìa là những chân dài "bốc lửa" của ngành thời trang, nay Vogue Ý quyết định thiết kế trang bìa trắng hoàn toàn, trên nền đó nổi bật lên tên thương hiệu màu xám nhạt.

Đây là ấn bản đặc biệt của Vogue Ý từ trước đến nay bởi việc "tẩy trắng" hoàn toàn trang bìa không có tiền lệ. Trong lúc thế giới đang gồng mình chiến đấu chống đại dịch Covid-19 , Emanuele Farneti, biên tập của Vogue Ý cùng đội ngũ sáng tạo đã quyết định mượn màu trắng để chuyên chở ý tưởng của họ. Ông giải thích về ý nghĩa của màu trắng trang bìa tạp chí: "Màu trắng tượng trưng cho sự tái sinh, ánh sáng sau bóng tối, sự tổng hòa của tất cả màu sắc. Màu trắng là màu đồng phục của những y bác sĩ đã dâng hiến cả mạng sống của họ để cứu mạng tất cả chúng ta".

Bìa tạp chí Vogue Ý số tháng 4.2020 là sự tri ân đội ngũ y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 khắp thế giới Ảnh: Vogue

Bên cạnh bìa tạp chí Vogue Ý số phát hành ngày 10.4, Vogue Bồ Đào Nha tháng này cũng phát hành ấn bản có trang bìa ấn tượng không kém: nữ người mẫu Bibiana Baltovicova hôn người mẫu nam Adam Bardy trong trạng thái cả hai đều mang khẩu trang.

Trang bìa đầy ấn tượng của Vogue Bồ Đào Nha số tháng 4 đề cao tầm quan trọng của khẩu trang giữa mùa đại dịch Covid-19 Ảnh: Vogue

Một ấn bản khác của Vogue Bồ Đào Nha số tháng 4 cho thấy người mẫu nữ Lily Stewart đang mang một cái khẩu trang vô hình được tạo nên bằng ánh sáng Ảnh: Vogue

Với một thông điệp rõ ràng về việc nhắc nhở mọi người phải ý thức hơn nữa trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân và cả cộng đồng trong mùa đại dịch do virus SARS-CoV-2 gây ra, thế nhưng Vogue Bồ Đào Nha nhận không ít chỉ trích của bạn đọc. Nhiều người cho rằng, Vogue là tạp chí thời trang, việc chèn các thông điệp về chống Covid-19 làm giảm giá trị của quyển tạp chí chuyên về váy áo này. Song vẫn có những bạn đọc phản pháo và cho rằng Vogue Bồ Đào Nha làm một việc rất thiết thực, thức thời.

Một thế giới vắng lặng đến đáng sợ

Nhiều tờ tạp chí khác khắp nơi trên thế giới cũng có cách thể hiện riêng đầy tính nghệ thuật về một thế giới đang chống chọi từng ngày trước đại dịch Covid-19. Đơn cử như tạp chí lâu đời The New Yorker (Mỹ) vào ngày 7.4 (giờ địa phương) đã đăng tải trên mạng xã hội Twitter về trang bìa ấn bản số mới nhất dự kiến ra mắt ngày 13.4 tới.

Tạp chí The New Yorker nhận định Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống của người Mỹ qua ấn bản số mới nhất Ảnh: New Yorker

Trang bìa này do nam họa sĩ người Mỹ Pascal Campion vẽ, trong đó mô tả một người đàn ông cô độc giữa một thành phố mùa đại dịch. Với Pascal Campion, anh vẽ nên thành phố giả tưởng này dựa trên những cảm giác của bản thân về thành phố New York khi dịch Covid-19 ập đến. Anh tâm sự: "Tôi cảm thấy tăm tối, cô đơn, một chút sợ hãi và rồi tôi vẽ nên nó - thành phố dựa trên New York ngoài đời thật. Tôi chọn ánh sáng và bóng tối để họa nên thành phố của riêng mình, sau đó thì tập trung với các tiểu tiết".

Bên cạnh số mới nhất mô tả một thế giới bị ảnh hưởng bởi Covid-19 , mà cụ thể hơn là nước Mỹ khi xứ cờ hoa trở thành "ổ dịch" của thế giới, trước đó The New Yorker đã có những ấn bản cho thấy rõ sự len lõi của dịch bệnh này vào đời sống chính trị.

Tổng thống Trump xuất hiện trên The New Yorker hồi tháng 3 qua tranh vẽ Ảnh: New Yorker

Hay trước đó khá lâu, tạp chí The Hollywood Reporter cũng đã mượn hình ảnh Ngôi sao tử thần trong loạt phim sử thi Chiến tranh giữa các vì sao và "biến tấu" lại thành virus SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19 phiên bản khổng lồ với ý tứ sâu xa rằng trong loạt phim này, Ngôi sao tử thần có sức công phá và hủy diệt nhiều hành tinh, còn SARS-CoV-2 ngoài đời thật cũng đáng sợ không kém.