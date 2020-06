Tập sách gom niềm thương nỗi nhớ Sài Gòn

Lễ trao giải cuộc thi viết Thành phố tôi yêu và phát động cuộc thi Thương nhớ miền Trung Do diễn biến của dịch Covid-19 nên đến nay, lễ trao giải cuộc thi viết Thành phố tôi yêu mới chính thức được diễn ra, vào 9 giờ ngày 20.6 tại công viên văn hóa Đầm Sen, TP.HCM. Cùng với các tác giả đoạt giải cuộc thi, ban tổ chức cũng đã mời những tác giả có bài viết được chọn in sách đang sinh sống, làm việc, học tập tại TP.HCM đến tham dự (các tác giả ở địa phương khác sẽ được ban tổ chức gửi sách biếu và nhuận bút sau). Hồ Trung Dũng, Hoàng Trang ẢNH: NSCC Song song đó, ban tổ chức sẽ phát động cuộc thi viết mới: Thương nhớ miền Trung, diễn ra từ 20.6 - 20.10.2020. Lễ trao giải có sự tham gia giao lưu của các nhà văn, nhà thơ là thành viên ban giám khảo cuộc thi: nhà thơ Lê Minh Quốc, nhà văn - nhà báo Lê Văn Nghĩa, nhà văn - nhà báo Phạm Công Luận; sự tham gia biểu diễn của ca sĩ Hồ Trung Dũng, Hoàng Trang - Nguyễn Đông. Cuốn sách Sài Gòn - Thành phố tôi yêu tập hợp 87 bài viết được tuyển chọn từ 822 bài dự thi (do NXB Hồng Đức - Báo Thanh Niên và VanLangBooks phát hành), sẽ chính thức được ra mắt trong lễ trao giải này.