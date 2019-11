48 giờ khám phá Sài Gòn . . .

Chẳng thế mà tôi đi khi không có chuẩn bị gì nhiều, tôi từng rất thích 1 câu nói: Kế hoạch tuyệt vời nhất là không có kế hoạch gì. Một đứa trẻ 10 tuổi học địa lý Việt Nam dù ở đâu trên mảnh đất hình chữ S này đều có thể kể vanh vách được những địa điểm “must-go” ở thành phố đông dân nhất cả nước. Huống chi tôi là lại người dạy cái bọn 10 tuổi đấy.

Đáp máy bay xuống Tân Sơn Nhất, Sài Gòn đón tôi bằng một chút nắng nhẹ và một chút gió. Taxi đưa thẳng tôi về 1 khách sạn ở trung tâm quận Nhất – tôi thích gọi như vậy hơn là quận Một – cũng chăng biết vì sao nữa, vì giọng người dân ở đây dễ thương chăng? Với một cái bụng đói meo và những cái ngáp dài sau 6 tiếng ở sân bay từ Hà Nội, tôi mở cửa kính xe, loanh quanh trong tôi bây giờ là một mớ những âm thanh từ còi xe, tiếng động cơ, tiếng gió, tiếng nói có phần “chí chóe” nhanh nhanh như mấy chú chim hót làm xua tan cái mệt mỏi. Và nổi lên trong tôi có một thứ cảm xúc lạ kì - đó là cảm giác thân quen, gần gũi với một mảnh đất chưa từng đặt chân tới.

Vì thời gian không nhiều, tôi đã quyết định thuê 1 chiếc xe máy để thuận lợi cho việc bon bon khắp nơi, để tận hưởng cái cảm giác “ngóc, ngách, hẻm” mà không đâu chỉ nơi này có. Đi dưới cái nắng Sài Gòn dìu dịu sau cơn mưa hôm qua, gió thổi qua tóc bay, tôi nheo mắt nhận ra những hình ảnh mà tôi thường chỉ dạy bọn trẻ con qua những trang sách: đây là chợ Bến Thành đã bao năm lịch sử, kia là Nhà thờ Đức Bà đứng sừng sững, xa xa là Dinh Độc lập chứng kiến những khoảnh khắc hào hùng của dân tộc, loanh quanh đến UBND thành phố với đường hoa Nguyễn Huệ và kia rồi, là Bitexco, là Landmark – những biểu tượng mới của một Sài Gòn hiện đại…

Lòng tôi lại rạo rực lẫn lộn với những hào hứng khó tả, có gì đó bất ngờ hơn những gì tôi tưởng tượng đang len lỏi trong ánh mắt. Xe chạy qua những con đường lớn dưới những bóng cây bàng Đài Loan làm tôi nhớ đến những cây mưa ở Singapore, những dòng xe ô tô dài nối đuôi nhau từ sáng đến đêm quanh những trung tâm thương mại lớn nhỏ làm tôi chợt thấy như hôm qua mới ở Kuala Lumpur và cả những ánh đèn, tiếng nhạc xập xình như không bao giờ tắt ở Bùi Viện lại khiến tôi tưởng rằng mình đang ở KhaoSan, Bangkok. Và hơn hết vẫn là những đợt xe máy còi kêu inh ỏi với tiếng rao mời từ hàng quán bán rong làm tôi lại chợt rõ hơi thở Việt Nam trong mình.

Cảm giác giữa chiều Sài Gòn được no bụng bởi một ổ bánh mì Huỳnh Hoa nhiều nhân với ớt cay xé lưỡi rồi lãng đãng nghe giọt cà phê rơi tí tách giữa không gian thanh thanh bình bình này mới thật tuyệt làm sao

Bạn cũng sẽ phí hoài công sức đến thành phố này nếu không đi lòng vòng để tìm một quán cơm tấm: sườn, bì, chả đầy ú ụ với giá cả phải chăng, để rồi lại vừa thở vì no, vừa khen tấm tắc. Và không thể quên được bát phở bò theo kiểu người Hoa, mà theo giới trẻ hay gọi bây giờ là “siêu to – khổng lồ” với thứ nước dùng ngọt thơm đậm đà, thịt bò được thái to bản, mềm thơm cùng rau thơm đủ loại khiến một người con đất phở Hà Nội như tôi cũng khắc khoải khôn nguôi.