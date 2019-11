Trong biết bao điều yêu mến, tự hào ấy,... không thể không nhắc đến có một “Sài Gòn hào sảng và nghĩa tình”.

Có thể nói, chính sự hào sảng và nghĩa tình ấy khiến cho người ta xích lại gần nhau hơn bằng cách “về” với Sài Gòn.

Từ những bình nước suối - trà đá thơm mát miễn phí (rất thân thiện và thân thương) mà nhiều gia đình đặt trên vỉa hè nhằm đem lại những ly nước mát lạnh dành cho người đi đường (nhất là những bác xe ôm, cô chú mua bán ve chai, bán vé số, ...). Đó là hình ảnh đẹp mà chúng ta thường thấy trên nhiều tuyến đường từ nội thành ra ngoại thành. Một ly trà đá mát lạnh xua tan đi cái nóng bức trên đường phố khiến cho người sử dụng cảm thấy mát lòng hơn. Rót thêm một hai để “đồng hành” trên những chặng đường mưu sinh cũng là “sự lựa chọn của nhiều người”. Dù không nói ra nhưng mỗi khi uống nước, người sử dụng cũng thầm cám ơn những người đang góp phần xây dựng thành phố văn minh, nghĩa tình.

Bữa sáng 2000 đồng cho người khó khăn Ảnh: Thái Hoàng

Cũng như nước suối - trà đá miễn phí, nhiều năm qua trên nhiều tuyến đường Sài Gòn, người tham gia giao thông thường thấy những tủ bánh mì miễn phí dành cho những người khó khăn. Đó là nét đẹp nghĩa tình rất đáng trân trọng. Thêm một tủ bánh mì miễn phí là thêm điều đáng ghi nhận về sự hào sảng và nghĩa tình.

Rồi hàng chục quán cơm thiện nguyện (miễn phí và giá siêu giá rẻ) xuất hiện dường như trên tất cả các quận, huyện của thành phố (như những quán cơm mang tên Nụ Cười Mới, Quán cơm 2.000 đồng, Quán cơm Thiện Tâm, Quán cơm Từ Thiện ,... ). Những bữa sáng ngon miệng, giàu chất dinh dưỡng với giá rẻ cũng ra đời. Những bạn trẻ bỏ tiền túi, kêu gọi mọi người ủng hộ để trao những tấm bánh, hộp cơm cho những người lao động nghèo, vô gia cư,... trong những đêm khuya, ngày đầu tháng, ngày rằm,... tất cả tạo nên giá trị nhân văn, nặng tình người.

Những năm gần đây xuất hiện nét đẹp tình người từ những tủ đồ cũ (quần áo, giày dép, ...) dành cho những người khó khăn. Nét đẹp ấy có mặt ở nhiều tuyến đường do cá nhân, tập thể tạo nên. Nhiều tủ đồ cũ từng xuất hiện nhiều điểm như trước trụ sở Công an Q.9 với thông điệp Quần áo tình thương – Ai cần đến lấy, ai thừa đến cho; trên đường 19, P. Bình An, Q.2 với thông điệp ghi rất ý nghĩa: “Ai có tấm lòng thì ủng hộ, ai có nhu cầu thì đến lấy”, “Cách cho thể hiện tấm lòng, cách nhận thể hiện sự trân trọng”, ...

Gian hàng đồ miễn phí ở sân nhà thờ Tân Sa Châu trên đường Lê Văn Sỹ, P.2, Q.Tân Bình Ảnh: Thái Hoàng

Hoành tráng nhất là gian hàng đồ miễn phí ở sân nhà thờ Tân Sa Châu (số 387 Lê Văn Sỹ, P.2, Q.Tân Bình). Với thông điệp “Ai thừa mang đến, ai cần đến lấy” đang thu hút sự chung tay chia sẻ của cộng đồng nhằm phục vụ những người có hoàn cảnh khó khăn . Một khoảng rất rộng ở góc sân nhà thờ đặt treo các kệ quần áo, bàn đặt giày dép, mũ bảo hiểm, đồ dùng học tập, ... từ sự chung tay góp sức của cộng đồng dành những người có hoàn cảnh khó khăn (phục vụ từ 6 giờ đến 11 giờ các ngày trong tuần - từ thứ 2 đến thứ 7). Tất cả những món đồ này được nhóm thiện nguyện phân loại và bố trí gọn gàng, sạch sẽ thành những gian hàng theo nhiều chủng loại để phục vụ khách hàng. Khách hàng đến nhận đồ được nhân viên thiện nguyện đó tiếp niềm nở, thân thiện và nụ cười luôn nở trên môi. Có đến đây mới cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc giữa người cho và người nhận. Người nhận không chỉ nhận những sản phẩm vật chất, hữu hình mà còn nhận được tình cảm chân thành của những con người hướng về cộng đồng.

Biết bao con người, biết bao việc làm tử tế đáng trân quý khác luôn vì cộng đồng như: tiệm hớt tóc miễn phí, hiệp sĩ giao thông (những người dân tình nguyện điều tiết giao thông vào giờ cao điểm), xe cứu thương miễn phí,...

Kể làm sao hết những giá trị mà những con người đã, đang và sẽ góp phần xây dựng thành phố. Một Sài Gòn đầy tự hào, kiêu hãnh!

Sài Gòn - nơi sản sinh và nuôi dưỡng những con người hào sảng, nghĩa tình. Chúng tôi, những người con thập phương tề tựu về với Sài Gòn và trở thành người con của Sài Gòn. Là người con của Sài Gòn, chúng tôi không chỉ sống hào sảng trên thành phố thân yêu này mà còn mang sự hào sảng ấy đến với những nơi mà chúng tôi đặt chân đến bằng những lời nói, cử chỉ, việc làm đẹp ý nghĩa dù nhỏ nhặt nhất.

Sài Gòn là nơi đẹp lắm những tấm lòng. Vẻ đẹp của người Sài Gòn ngày càng lan tỏa

Chúng tôi yêu và tự hào về Sài Gòn là thế! Một Sài Gòn hào sảng và nghĩa tình!