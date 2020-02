Top 6 'Vietnam Idol 2012': Người thành sao, người về quê chăn nuôi

Ya Suy

Hương Giang

Bệ phóng Top 4 Vietnam Idol 2012 chính là bước ngoặt để Hương Giang chính thức dấn thân vào con đường nghệ thuật. Việc Hương Giang vượt qua Thảo My và Thanh Tùng gây nên những luồng dư luận trái chiều. Đa số khán giả thời điểm đó cho rằng giọng hát của Hương Giang không thật sự thuyết phục, thậm chí một số khán giả cho rằng cô đã biến ca khúc Taxi của Thu Minh trở thành một bài hát đơn điệu, thiếu điểm nhấn. Sau khi dừng chân ở Top 4, Hương Giang hoạt động nghệ thuật chăm chỉ, cô tích cực ra mắt các sản phẩm âm nhạc chất lượng, tuy nhiên Hương Giang vẫn là một cái tên mờ nhạt trong thị trường âm nhạc Việt Nam.

Năm 2018, giọng ca Anh ta bỏ em rồi khiến khán giả vỡ òa khi đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế. Tiếp theo, Hương Giang ra mắt ca khúc Anh đang ở đâu đấy anh, bài hát nhanh chóng trở thành bản hit đình đám. Nữ ca sĩ không giấu được sự xúc động và viết trên trang cá nhân: "Suốt 6 năm làm nghề chưa một lần biết bài hit là gì, bảng xếp hạng là gì". Những ca khúc tiếp theo nằm trong series Anh đang ở đâu đấy anh cũng được khán giả trông đợi. Năm 2019, Hương Giang trở thành giám khảo của The Voice Kids 2019, sự thông mình và duyên dáng của giọng ca Em hơi mệt với bạn thân anh được khán giả yêu thích. Gần đây, nữ ca sĩ tiếp tục lập "cú đúp" tại giải thưởng Zing Music Awards với chiến thắng ở hai hạng mục Nữ ca sĩ được yêu thích và Ca khúc nhạc Dance/Electronic được yêu thích với bài hát Em hơi mệt với bạn thân anh. Năm 2020, Hương Giang còn thử sức với vai trò diễn viên trong bộ phim Sắc đẹp dối trá.

Hoàng Quyên

Trong cuộc thi Vietnam Idol 2012, Hoàng Quyên là thí sinh được ban giám khảo và khán giả đánh giá cao về cả chất giọng lẫn tư duy âm nhạc. Cô được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân, tuy nhiên, thí sinh quê gốc Thái Nguyên gây tiếc nuối khi chỉ giành giải á quân. Chất giọng của Hoàng Quyên được đánh giá là hiếm có trong âm nhạc, tuy nhiên, sau liveshow Rét đầu mùa vào năm 2015, Hoàng Quyên gần như "ở ẩn". Tính đến thời điểm hiện tại, giọng ca Nói lời yêu em hôm nay chỉ ra mắt được 3 album bao gồm Cửa thơm mùi nắng, Về và Sóng hấp dẫn. Tháng 7.2018, cô kết hôn với bạn trai là kiến trúc sư tên Tuấn Việt, sinh năm 1992 tại Hà Nội.

Á quân Vietnam Idol 2012 cũng từng chia sẻ với báo chí lý do việc hiếm khi có mặt tại các sự kiện giải trí của showbiz. Hoàng Quyên cho biết cô chỉ xuất hiện trong các dự án của bản thân và không thích tham dự sự kiện của các đồng nghiệp khác, thay vào đó, nữ ca sĩ muốn dành thời gian cho những hoạt động của bản thân. Tuy nhiên, Hoàng Quyên cũng oán trách bản thân vì chưa để khán giả yêu quý cô biết cô đang ở đâu và phải tìm kiếm cô như thế nào.

Bảo Trâm

Thảo My

Khi tham gia Vietnam Idol 2012, Thảo My là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong top 6, tuy nhiên, ngoại hình xinh xắn cộng với chất giọng sáng khiến cô giành được không ít tình cảm từ khán giả. Rời khỏi cuộc thi, Thảo My vẫn loay hoay với định hướng âm nhạc và mắc bệnh trầm cảm. Cô tiết lộ việc không tìm ra được hướng đi riêng và chuyện gia đình khiến cô mất cân bằng trong cuộc sống. Thảo My từng thử sức với vai trò MC của chương trình Vietnam Idol Kids 2016. Sau đó, nữ ca sĩ không còn xuất hiện trong các sự kiện giải trí.