Trấn Thành tặng 20 triệu cho mẹ già có 4 con bị nhiễm chất độc da cam

Tập 12 của Hát mãi ước mơ chào đón sự quay trở lại của giám khảo khách mời Ưng Đại Vệ. Nam ca sĩ đã dành tặng khán giả ca khúc do chính mình sáng tác - bài hát Lời tự sự.

Tuần này, chương trình mang đến một câu chuyện cảm động về người phụ nữ nuôi 4 đứa con khuyết tật là cô La Thị Bông đến từ làng thổ cẩm Mỹ Nghiệp, Ninh Thuận. Khi kết hôn, chồng cô Bông không may bị nhiễm chất độc màu da cam và thế là 4 trong 5 đứa con cô sinh ra đều bị khuyết tật do di chứng chất độc màu da cam để lại. Người anh cả hiện nay đã lập gia đình và vợ của anh cũng là người khuyết tật. Người con gái út lành lặn hơn thì đi làm công việc giặt đồ thuê, ba người con gái còn lại vì không đủ sức khỏe lao động nên chỉ nhận xâu hạt tại nhà với giá 1.500 đồng/xâu.

Ưng Đại Vệ khóc nghẹn trước số phận người phụ nữ gồng gánh nuôi 4 đứa con bị khuyết tật Ảnh: BTC

Mỗi hoàn cảnh của Hát mãi ước mơ đều khiến Trấn Thành xúc động không kiềm được nước mắt Ảnh: BTC

Cô Bông hiện đang làm dệt vải, ngày năng suất lắm mới được 30 ngàn. Còn chồng cô Bông cũng vất vả không kém khi hằng ngày phải lên rừng đốn củi được hơn 100 ngàn. Có lần chú ngất xỉu trên rừng đến nửa đêm mới tỉnh dậy, tự về nhà. Gia đình cô cứ vậy mà sống cũng một phần dựa vào chu cấp của nhà nước. Nhìn lại cuộc sống vất vả, cực nhọc, nay đói mai no khiến cô không khỏi cảm thấy tủi thân. Nhưng điều làm cô đau lòng nhất chính là 4 đứa con thân yêu của mình không có một cơ thể lành lặn như bao người khác. “Cô thấy tủi thân, người ta sinh con khác, còn mình sinh con khác. Thấy con người ta có chân có tay cũng thèm mà trời cho sao hay vậy chứ không biết nói gì nữa”, cô Bông vừa khóc vừa nói.

Xuất hiện trên sân khấu, bên cạnh cô Bông còn có bạn thân 30 năm là cô Trào. Qua lời kể của cô Trào, hiện chồng cô Bông mắt đã mờ do ngày ngày hứng bụi chịu gió, hơn nữa do công việc của chú luôn phải tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời nên bị khô máu não. Nỗi đau chưa dừng lại ở đó khi 3 đứa cháu nội của cô Bông đều bị khiếm thị. Con trai lớn bươn chải bán vé số sống qua ngày tại đất Sài Gòn không may bị lừa mất hết vé số. Khó khăn này chồng chất khó khăn kia, hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình cô Bông khiến người nghe phải xót xa. Giám khảo Ưng Đại Vệ cũng không kiềm được nước mắt. Danh hài Trấn Thành nhận thấy vợ chồng cô Bông hiện đã lớn tuổi, không thể cứ như vậy mà sống, anh liền tặng cô 20 triệu đồng làm vốn, hi vọng gia đình sẽ có một cuộc sống tốt hơn.