Truyện tranh mạng dài hơi nhất Hàn Quốc kết thúc sau 14 năm

Ngành công nghiệp truyện tranh Hàn Quốc, cụ thể là webtoon (truyện tranh mạng - "đặc sản" của xứ kim chi, phân biệt với manga của Nhật Bản) đã đóng góp doanh thu không nhỏ cho kinh tế nước này. Trong rất nhiều bộ truyện tranh được sáng tác để phục vụ cộng đồng mạng, series The sound of your heart của họa sĩ Cho Seok, được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Naver, vừa khiến mọi người bất ngờ khi ngừng ra tập mới sau 14 năm. Điều này khiến cho nhiều độc giả không nén nổi cái thở dài vì không còn được đọc những tập mới của bộ truyện mà họ yêu thích nữa, theo Korea Herald.

Loạt truyện The sound of your heart đã đi chặng đường dài trước khi kết thúc ở tập 1229 vào ngày 29.6 (giờ địa phương). Series truyện kể về cuộc sống thường nhật của chính họa sĩ Cho Seok với lối vẽ dí dỏm. Thế nhưng trong chính những sinh hoạt ngày thường đó, nam họa sĩ 37 tuổi không quên tạo tiếng cười từ những điều bình dị và đôi khi còn sử dụng cả thủ pháp châm biếm những điều kệch cỡm trong cuộc sống. The sound of your heart bên cạnh phiên bản tiếng Hàn còn được dịch sang tiếng Anh nhưng chỉ với 516 tập. Do là kiểu truyện "nhâm nhi xơi nước" nên mỗi tập của webtoon này có dung lượng ngắn, người đọc có thể đọc với tốc độ khá nhanh.

The sound of your heart được chuyển thể thành loạt phim truyền hình cùng tên năm 2016 Ảnh: KBS2

Theo thống kê mà Korea Herald dẫn lại từ Naver, webtoon The sound of your heart là một trong những loạt truyện được đọc nhiều nhất trên nền tảng thông tin điện tử này với tổng số 7 tỉ lượt đọc và 15 tỉ lượt bình luận. Khi tập cuối cùng ra mắt khán giả trên Naver, một lượng lớn độc giả đã để lại 40.000 bình luận ở phía dưới tập 1229. Từ phía cây bút Cho Seok, anh bộc bạch: "Tôi cảm thấy may mắn vì đã hoàn thành bộ truyện" và chia sẻ về dự định trong tương lai: "Tôi sẽ sáng tạo thêm những câu chuyện khác".