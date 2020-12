Tùng Dương từng ‘đầu hàng’ ca khúc được loạt nghệ sĩ thế giới ‘cover’ của The Beatles

Nhóm Oplus mang đến không khí trẻ trung cho âm nhạc của The Beatles với Sgt.Pepper’s lonely hearts club band, With a little help from my friends, Ob-la-di Ob-la-da, Because… Trong khi, Phạm Anh Khoa lại mang đến màu sắc “phủi” cho những ca khúc như Can’t buy me love, Don’t let me down, Oh darling, Yellow submarine…

Long Vũ và Tùng John, thành viên của ban nhạc Desire "nổi như cồn" trong giới sinh viên Hà Nội thập niên 90 Ảnh BTC