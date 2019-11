Việt Hương hạnh phúc, Hoàng Mập “mất ngủ” khi được đề cử Ngôi Sao Xanh 2019

Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh 2019 với quy mô hoành tráng nhất từ trước đến nay, mở rộng thêm nhiều hạng mục mới... sẽ được tổ chức vào lúc 18 giờ ngày 27.12 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM.

Theo đó, hạng mục đề cử của Ngôi Sao Xanh 2019 bao gồm: Điện ảnh (10 hạng mục), Truyền hình (11 hạng mục) và Phim chiếu mạng (3 hạng mục). Ngôi Sao Xanh 2019 bổ sung thêm các hạng mục: Đạo diễn phim truyền hình xuất sắc nhất, Đạo diễn phim điện ảnh xuất sắc nhất, Nam/Nữ diễn viên phụ điện ảnh xuất sắc nhất (do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn); Phim truyền hình Việt Nam/Nước ngoài được yêu thích nhất (do khán giả bình chọn), Nam/Nữ diễn viên phim chiếu mạng xuất sắc nhất (do Hội đồng Nghệ thuật và khán giả bình chọn).