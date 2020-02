Võ Hạ Trâm: Tôi không bao giờ xin tiền chồng Ấn Độ

- Ca sĩ Võ Hạ Trâm: Nó không hề là sự chuyện hướng mà nó là chất xúc tác để tôi đầu tư một cách tâm huyết. Tôi bỏ nhiều tâm huyết hơn cho những sản phẩm âm nhạc của mình. Ví dụ như Nhà anh trên đỉnh cheo leo, mọi người xem MV tưởng như nó là một ca khúc balad thị trường nhưng thật sự không phải, nó là một ca khúc hàn lâm theo phong cách nhạc kịch broadway. Vì hình ảnh trong MV quá đẹp, quá mộng mơ nên mọi người bị cuốn theo hình ảnh quá đẹp đó, nhưng mọi người quên là tôi vẫn đi trên con đường của mình.

* Tuy nhiên sự thay đổi dòng nhạc theo phong cách nhạc kịch broadway này khiến nhiều khán giả trẻ không thẩm thấu được âm nhạc của chị, chị có nghĩ nước cờ này là một sự mạo hiểm không?

- Chưa bao giờ tôi đến với nghề mà phải đánh cược hay đặt cược, tạo một ván cơ để thăng tiến hay chinh phục khán giả cả. Tôi đến với nghề bằng một trái tim thuần khiết yêu âm nhạc, những sản phẩm của tôi làm đều là vì tâm đắc với nó chứ không theo kế hoạch. Từ xưa đến giờ mọi người thấy tôi cứ tà tà, không đi theo thị trường, không quan tâm đến việc lên hay xuống của những ngôi sao. Tôi cứ là tôi, vẫn tiếp tục thong thả trên con đường của mình. Tôi nghĩ quan trọng là con đường dài, mình yêu nghề và đi với nghề lâu dài chứ không phải mình đến với nghề để được một vị trí nào đó.

* Khi chị thay đổi dòng nhạc này, cảm nhận của ông xã chị như thế nào?

- Bất cứ cái gì tôi làm anh ấy đều cổ vũ, bây giờ tôi có hát Bolero thì anh ấy vẫn sẽ ủng hộ dù anh ấy có biết Bolero là gì đâu. Khi tôi đi theo dòng nhạc này, ông xã rất thích vì những ca khúc tôi từng hát ở liveshow This is me đều là những ca khúc nổi tiếng thế giới nên các anh, các bạn của chồng đều nghe được và rất thích. Dù tôi đi con đường nào thì tôi cũng có sự ủng hộ của ông xã và gia đình chồng.