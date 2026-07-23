Vào rừng hái việt quất ở Phần Lan, người phụ nữ Việt có ngày kiếm gần 14 triệu đồng

Những ngày qua, chị Vũ Thị Thúy (32 tuổi) người phụ nữ Việt hiện đang sống ở Phần Lan thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đi hái việt quất rừng khi vào mùa nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng.

Khoảnh khắc chị Thúy vào rừng hái việt quất, hòa mình với thiên nhiên ở Phần Lan nhận về hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội ẢNH: NVCC

"Vào rừng "nhặt tiền" ở Phần Lan. Mọi người bảo mùa hè cứ vào rừng là sẽ có tiền từ trái cây tới nấm, nhưng cũng mệt lắm cả nhà ạ!", dòng mô tả của chị Thúy khi chia sẻ clip kể về hành trình hái việt quất rừng ở Phần Lan nhận về gần 3 triệu lượt xem.

Theo những clip được chia sẻ, những ngày mùa hè, khi mùa việt quất rừng vào cao điểm, chị Thúy chuẩn bị quần áo đi rừng, dụng cụ hái việt quất từ sáng tới khi tối muộn. Sau khi thu được những xô việt quất đầy ắp mang về nhà, người phụ nữ Việt dành thời gian làm sạch để bán cho người địa phương, kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Bên dưới những clip, nhiều người bày tỏ sự hào hứng với mùa việt quất say quả ở Phần Lan, thích thú, tò mò với vẻ đẹp thiên nhiên, thời tiết nơi đây. Không ít người dành lời khen cho sự chăm chỉ, nỗ lực của chị Thúy khi sống ở Bắc Âu.

Tài khoản Phương Anh bình luận: "Em chăm quá! Người phụ nữ Việt Nam tần tảo là bản chất rồi!". "Sao buổi tối mà trời vẫn sáng trưng, như ban ngày ở Việt Nam mình thế ạ? Lần đầu tiên mình thấy hiện tượng này luôn", nickname Luu Hai Yen chia sẻ. "Mùa này ở Phần Lan là mùa mình mê nhất. Nhìn Thúy đi hái mà mình cũng ước được trải nghiệm", Huong Phan chia sẻ.

6 mùa hái việt quất rừng ở Phần Lan

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Thúy cho biết mùa việt quất rừng ở Phần Lan kéo dài khoảng 1,5 - 2 tháng, từ giữa tháng 7 đến cuối tháng 8, đầu tháng 9. Trong đó, khu vực miền nam Phần Lan nơi chị đang sống việt quất chín sớm hơn so với miền bắc.

Sau khi thu hái, việt quất được chị Thúy làm sạch trước khi bán cho người Phần Lan ẢNH: NVCC

Người phụ nữ Việt đã trải qua 6 mùa hái việt quất rừng ở quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, những năm đầu chị thường đạp xe khoảng 4 - 5 km để đi hái việt quất một mình, thường từ 18 giờ tới 21 giờ được khoảng 2 xô.

Những năm về sau, chị có thêm bạn bè, là đồng hương người Việt ở đây đi hái cùng. Năm nay, chị Thúy dành nhiều thời gian hơn để vào rừng hái việt quất, có ngày chị đi hái từ sáng sớm tới tối muộn, khoảng 20 giờ mới về nhà.

"Mình đi rừng, có khi cách nhà tầm 10 km, có khi 30 - 60 km. Sau khi hái và về nhà làm sạch, mình bán cho người Phần Lan. Thường 1 xô (10 lít) việt quất, mình bán 50 euro (khoảng 1,5 triệu đồng). Mùa hè năm nay, ngày thu nhập nhiều nhất của mình là 450 euro, tức khoảng 13,5 triệu đồng", chị Thúy chia sẻ.

Sở dĩ chị có thể hái việt quất rừng đến tận tối muộn như vậy là vì ở Phần Lan những ngày này có hiện tượng "mặt trời lúc nửa đêm", do đó, vào buổi tối, trời vẫn sáng như ban ngày.

"Trong quá trình vào rừng, mình cũng gặp nhiều sự cố. Sự cố nhớ nhất là khi chị ở lại trong rừng vào buổi tối để hái việt quất nhưng điện thoại hết pin, trong khi những người bạn hái cùng đã về nhà. Mình chỉ kịp gửi vị trí cuối cùng trên đỉnh đồi cho chồng để anh lên đón. Cũng có lúc mình hái xong, trên đường đạp xe chở việt quất về thì không may té xe, việt quất đổ hết ra ngoài, người bị trầy xước", chị Thúy kể.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của chị Thúy ẢNH: NVCC

Anh Jyri Tapio (36 tuổi) là chồng chị Thúy ủng hộ việc vợ vào rừng hái việt quốc vì anh biết đây là sở thích và niềm vui của chị. Anh vẫn bận rộn với công việc thường nhật cũng như chăm sóc 2 con nhỏ là bé Bon và bé Mun trong lúc chị vào rừng.

Chị Thúy quê ở Đắk Lắk, lần đầu quen biết và gặp gỡ anh Jyri vào năm 2017, trong những ngày anh sống ở Việt Nam. Duyên nợ đã gắn kết để anh chàng Phần Lan và cô gái Việt Nam nên duyên cùng nhau.

Sau thời gian tìm hiểu, cảm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn, tính cách, đêm giao thừa 2018, anh đã cầu hôn chị trong tiếng pháo hoa và tuyết trắng ngập trời ở Phần Lan. Sau đó, anh chị đã tiến hành các thủ tục đăng ký kết hôn và trở thành vợ chồng, cùng xây dựng tổ ấm hạnh phúc.

Hiện gia đình 4 thành viên của anh chị sống ở TP.Vantaa. Gia đình nhỏ thường sắp xếp thời gian về Việt Nam thăm người thân, để các con có sự gắn kết, tình yêu với quê hương của mẹ.

Nhiều năm nay, kênh YouTube của chị Thúy thường chia sẻ những khoảnh khắc gia đình thường nhật khi sống ở Phần Lan được nhiều người yêu mến ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nhiều năm qua, chị Thúy lập kênh YouTube và các tài khoản mạng xã hội có tên Thúy Jyri family cuộc sống ở Phần Lan để chia sẻ về cuộc sống thường nhật của gia đình mình ở Phần Lan cũng như những lần về thăm Việt Nam, được nhiều người yêu mến, ủng hộ.