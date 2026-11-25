"Sống chung" với vảy nến đã khó, xóa bỏ định kiến còn khó hơn

Cô N.T.G (66 tuổi, ở phường Tân Khánh, TP.HCM) sống chung với bệnh vảy nến từ lâu. Những mảng, nốt đỏ xuất hiện từ cổ, cánh tay, các đầu ngón tay, thân người đến chân.

"Tôi hay đi tập dưỡng sinh ngoài công viên, có người nhìn thấy rồi sợ, né tránh. Lúc trước, khi vảy nến còn ít, tôi mặc đồ dài che lại nên không ai thấy. Nhưng nay bệnh phát ra nhiều, tôi cũng biết và hạn chế ra ngoài hơn. Được cái, gia đình tôi luôn động viên để tôi không buồn nhiều", cô G. kể.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Thị Phương Thảo thăm khám cho cô N.T.G ẢNH: NHƯ QUYÊN

Ở một hoàn cảnh khác, cô N.T.Đ (67 tuổi, ở Kiên Giang) cũng phải đối mặt với những thay đổi trong cuộc sống kể từ khi mắc vảy nến. Căn bệnh khiến một người vốn thích giao lưu trở nên ngại ngần hơn trong các hoạt động bên ngoài.

"Từ khi bị bệnh, tôi ngại phải ra ngoài. Tôi rất hy vọng mọi người xung quanh nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng, thân thiện hơn, đừng né tránh hay có biểu hiện ghê sợ", cô Đ. chia sẻ.

Chứng kiến những lần vợ đối mặt với ánh nhìn e ngại từ người xung quanh, chú B. (69 tuổi, chồng cô N.T.Đ) không khỏi chạnh lòng.

"Lúc đầu còn buồn, nhưng sau này cũng quen rồi. Cũng không biết làm sao, chỉ có cố gắng đưa vợ đi khám và chăm sóc để vợ đỡ bệnh. Bản thân tôi sống chung, chăm sóc và sinh hoạt cùng người mắc vảy nến mỗi ngày, tôi thấy bệnh hoàn toàn không lây. Vì vậy, tôi mong mọi người cũng hiểu được điều này", chú B. nói.

Đáng nói, trước những ánh nhìn e ngại và thái độ né tránh từ một bộ phận cộng đồng, không ít người bệnh dần hình thành tâm lý chấp nhận, thậm chí xem đó là điều quen thuộc. Nhưng tại sao người mắc vảy nến lại phải học cách "quen với sự né tránh", trong khi điều họ cần là sự quan tâm, thấu hiểu và động viên?

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Nỗi sợ bị kỳ thị có thể khiến bệnh nặng hơn

Bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Thị Phương Thảo, Trưởng khoa Lâm sàng 1, Bệnh viện Da liễu TP.HCM, khẳng định bệnh vảy nến hoàn toàn không lây.

"Bạn có thể thoải mái bắt tay, ôm, ăn uống chung, dùng chung quần áo, khăn tắm hay tiếp xúc da kề da với người bệnh vảy nến mà không bao giờ bị lây nhiễm. Do đây là bệnh lý liên quan đến hệ miễn dịch, không do vi khuẩn, virus, nấm hay tác nhân lây nhiễm nào gây ra", bác sĩ Thảo giải thích.

Bác sĩ cho biết khi người bệnh lo âu vì bị kỳ thị, hệ thần kinh và trục miễn dịch bị kích thích, có thể làm bệnh tiến triển nặng hơn ẢNH: NHƯ QUYÊN

Bác sĩ nhấn mạnh, trong điều trị vảy nến, việc nâng cao chất lượng cuộc sống và ổn định tâm lý được đặt ngang hàng với mục tiêu làm sạch thương tổn trên da.

Vảy nến thường xuất hiện ở vùng da phơi bày (da đầu, mặt, khuỷu tay, cẳng chân, móng) gây mất thẩm mỹ, khiến nhiều người dễ mặc cảm, tự ti trong giao tiếp, giảm khả năng học tập và cơ hội nghề nghiệp.

Đặc biệt, khi người bệnh lo âu vì bị kỳ thị, hệ thần kinh và trục miễn dịch bị kích thích, làm bệnh tiến triển nặng hơn.

Tâm lý nóng vội muốn sạch đỏ, vảy nhanh cũng có thể khiến người bệnh tự ý mua thuốc bôi/uống không đúng, làm chuyển từ vảy nến thông thường sang các thể nặng, đe dọa tính mạng.

Vai trò của gia đình, cộng đồng rất quan trọng

Bác sĩ Phương Thảo cho biết mặc dù vảy nến là bệnh mạn tính chưa thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng nếu tuân thủ phác đồ, bệnh có thể được kiểm soát tốt để người bệnh sinh hoạt, làm việc bình thường.

"Hiện nay, cần đẩy mạnh truyền thông để cộng đồng hiểu đúng, xóa bỏ định kiến vảy nến là bệnh truyền nhiễm. Sự tôn trọng, cởi mở của xã hội giúp người bệnh duy trì cuộc sống bình thường, tránh bị cô lập. Bên cạnh đó, gia đình cần chia sẻ, động viên, không tạo áp lực hay soi xét người bệnh; đồng thời hỗ trợ nhắc nhở sử dụng thuốc bôi, thuốc toàn thân đúng liều lượng theo hướng dẫn, tái khám định kỳ và tầm soát sớm các biến chứng đi kèm", bác sĩ Thảo khuyên.