VBA Rookie Draft 2026: Lộ diện 6 tân binh 'khủng long'

Quỳnh Phương
17/04/2026 14:01 GMT+7

Sự kiện VBA Rookie Draft 2026 diễn ra sáng 17.4 tại Hà Nội và TP.HCM đã xác định 6 tân binh đầu tiên, sẵn sàng bước vào mùa giải VBA 2026.

Sáng 17.4, giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) phối hợp cùng FPT Play tổ chức sự kiện VBA Rookie Draft 2026 tại Hà Nội và TP.HCM. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số, đánh dấu bước khởi động quan trọng trước thềm mùa giải mới.

Sau 3 tuần tuyển chọn và huấn luyện, 24 vận động viên (VĐV) xuất sắc nhất đã bước vào vòng tuyển chọn chính thức. Đây là cơ hội để các tân binh tìm kiếm suất thi đấu tại VBA thông qua các lượt lựa chọn từ 6 CLB tham dự giải.

Các đội bốc thăm ngẫu nhiên để lựa chọn tân binh

6 lượt lựa chọn theo hình thức bốc thăm

Thứ tự lựa chọn của các CLB được xác định bằng hình thức bốc thăm. Số lượng bóng mỗi đội sở hữu phụ thuộc vào thứ hạng tại mùa giải VBA 2025, với đội xếp thấp hơn sẽ có nhiều cơ hội hơn trong lượt quay.

Cụ thể, Hanoi Buffaloes có 1 bóng, Nha Trang Dolphins 2 bóng, Cantho Catfish 3 bóng, Saigon Heat 4 bóng, Danang Dragons 5 bóng và Ho Chi Minh City Wings sở hữu nhiều nhất với 6 bóng.

Các tân binh có cơ hội tìm kiếm suất thi đấu ở giải bóng rổ chuyên nghiệp VBA

Tại VBA Rookie Draft 2026, Cantho Catfish là đội có lượt chọn đầu tiên và đã lựa chọn Lâm Bình Duy. Tiếp đó, Danang Dragons chọn Lê Trung Bảo Khang ở lượt thứ 2, trong khi Ho Chi Minh City Wings đưa về Nguyễn Hồng Sơn ở lượt 3. Ở lượt 4, Nha Trang Dolphins chọn Trần Minh Tiến, còn Saigon Heat lựa chọn Nguyễn Thế Đăng ở lượt 5. Cuối cùng, Hanoi Buffaloes khép lại phiên tuyển chọn với quyết định chọn Lee Hà Huấn ở lượt thứ 6.

Sau sự kiện, các CLB và VĐV sẽ có 3 ngày để đàm phán và ký hợp đồng. Nếu quá thời hạn, các bên liên quan sẽ bị xử lý theo quy định của BTC.

Cơ hội VBA vẫn mở với các VĐV chưa được chọn

Bên cạnh 6 tân binh được lựa chọn, 18 VĐV còn lại sẽ trở thành cầu thủ tự do trong mùa giải VBA 2026. Các CLB vẫn có thể tiếp cận và thương thảo trực tiếp để bổ sung lực lượng.

Trong trường hợp không ký hợp đồng với bất kỳ CLB nào, các VĐV này sẽ không được miễn quy trình tuyển chọn ở những mùa giải tiếp theo.

Bóng rổ đang ngày càng được quan tâm ở Việt Nam

Các tân binh đã trải qua 3 tuần tuyển chọn

Mùa giải VBA 2026 - mùa thứ 11 của giải - dự kiến khởi tranh từ tháng 5.2026. Năm nay, VBA tiếp tục hợp tác với FPT Play nhằm nâng cao chất lượng truyền thông, với việc áp dụng tiêu chuẩn sản xuất từ 9-10 máy quay mỗi trận, bố trí 2 bình luận viên tại sân và triển khai hình ảnh 4K cho các trận đấu tâm điểm.

Ngoài ra, hai đơn vị cũng sẽ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động đồng hành trước, trong và sau mùa giải, góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam.

VBA VBA Rookie Draft tân binh bóng rổ chuyên nghiệp Bóng rổ Việt Nam
