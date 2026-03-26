VCK U.15 quốc gia 2026 bốc thăm, xác định 3 bảng đấu cực hấp dẫn

Đây là năm thứ 4 liên tiếp Acecook Việt Nam đồng hành cùng giải đấu, tiếp tục khẳng định sự gắn bó lâu dài của doanh nghiệp với bóng đá trẻ Việt Nam. Việc tài trợ cho vòng chung kết – giai đoạn quyết định và hấp dẫn nhất – cho thấy niềm tin và kỳ vọng vào thế hệ cầu thủ kế cận.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Mẫn, đại diện Acecook Việt Nam, nhấn mạnh: “Chúng tôi kỳ vọng giải đấu với công tác tổ chức chuyên nghiệp, cùng tinh thần thi đấu nhiệt huyết của các cầu thủ trẻ, sẽ thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo người hâm mộ. Qua đó, góp phần chung tay phát triển bóng đá Việt Nam một cách bền vững”.

Acecook Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng các giải bóng đá trẻ Việt Nam ẢNH: VFF

VCK U.15 quốc gia hấp dẫn

VCK U.15 quốc gia 2026 năm nay quy tụ 12 đội bóng xuất sắc nhất cả nước, vượt qua vòng loại để góp mặt ở sân chơi đỉnh cao dành cho lứa tuổi U.15. Các đội sẽ thi đấu từ ngày 1.4 đến 14.4 tại sân vận động Thành Long (TP.HCM), hứa hẹn mang đến những cuộc cạnh tranh quyết liệt ngay từ vòng bảng. Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm: TP.HCM, Ninh Bình, Tây Ninh, SLNA I. Bảng B có Quảng Nam, PVF, Thể Công Viettel I, Cần Thơ. Bảng C có Becamex TP.HCM, Hà Nội I, Đà Nẵng, Đắk Lắk.

Là giải đấu nằm trong hệ thống đào tạo trẻ quốc gia, U.15 quốc gia từ lâu được xem là “bệ phóng” quan trọng cho nhiều tài năng trẻ. Không ít cầu thủ từng trưởng thành từ sân chơi này đã tiếp tục phát triển và góp mặt trong các đội tuyển trẻ, thậm chí đội tuyển quốc gia.

Với đặc thù lứa tuổi, giải đấu không chỉ là nơi tranh tài về chuyên môn, mà còn là dịp để các cầu thủ trẻ rèn luyện bản lĩnh thi đấu, thích nghi với áp lực và tích lũy kinh nghiệm. Việc thi đấu tập trung trong thời gian ngắn càng đòi hỏi các đội phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể lực lẫn chiến thuật.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, mặt bằng chất lượng các đội tham dự năm nay khá đồng đều, tạo nên sự khó lường trong cuộc đua giành chức vô địch. Những lò đào tạo trẻ giàu truyền thống tiếp tục được kỳ vọng, nhưng các đội bóng mới nổi cũng sẵn sàng tạo nên bất ngờ.

Bên cạnh công tác chuyên môn, công tác tổ chức VCK U.15 quốc gia 2026 cũng được chú trọng nhằm đảm bảo điều kiện thi đấu tốt nhất cho các đội. Đây là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giải đấu và tạo môi trường phát triển toàn diện cho cầu thủ trẻ.

Giải U.15 quốc gia 2026 được đánh giá sẽ rất hấp dẫn ẢNH: VFF

Đáng chú ý, đồng hành cùng giải đấu năm nay là sản phẩm mì ly Modern với thông điệp “Chiến ngay mới đã!”. Đại diện nhà tài trợ cho biết, sản phẩm hướng đến nhóm khách hàng trẻ, yêu thích trải nghiệm với hương vị đậm đà, qua đó góp phần lan tỏa tinh thần năng động, nhiệt huyết – tương đồng với hình ảnh các cầu thủ trẻ trên sân cỏ.

Việc tiếp tục tài trợ cho giải U.15 quốc gia không chỉ là hoạt động quảng bá thương hiệu, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của Acecook Việt Nam trong hành trình phát triển bóng đá trẻ. Từ năm 2018 đến nay, doanh nghiệp này đã đồng hành bền bỉ với nhiều giải đấu, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển dài hạn của bóng đá Việt Nam.