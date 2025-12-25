Vé máy bay tết dương lịch 'căng'

Bộ Nội vụ vừa đề xuất phương án nghỉ tết dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày, từ 1.1.2026 (thứ năm) đến hết 4.1.2026 (chủ nhật), thông qua việc hoán đổi ngày làm việc. Nếu được Chính phủ chấp thuận, đề xuất này sẽ tạo ra một kỳ nghỉ dài hơn so với quy định hiện hành, vốn chỉ cho người lao động nghỉ một ngày vào 1.1 theo bộ luật Lao động 2019. Từ đề xuất này, nhiều gia đình và người lao động bắt đầu tính toán để kéo dài kỳ nghỉ lên 4 - 6 ngày bằng cách xin nghỉ phép thêm một vài ngày cuối năm. Thế nhưng giờ này mới lục đục mua vé máy bay thì hơi căng.

Giờ đẹp hiếm vé, giá cao

Chiều 24.12, theo khảo sát của PV Thanh Niên, trong giai đoạn cao điểm từ cuối tuần 26 - 27.12.2025 đến ngày 3.1.2026, thị trường vé máy bay từ TP.HCM đi các điểm đến phổ biến như Phú Quốc (An Giang), Nha Trang (Khánh Hòa) và Hà Nội giờ vàng hầu hết đã kín chỗ, giá vé cũng đắt đỏ.

Nhiều người đổ xô tìm vé máy bay chiều 24.12 ẢNH: VÕ HIẾU

Đơn cử, đường bay TP.HCM - Phú Quốc ngày thứ bảy (27.12) chỉ còn các chuyến bay chiều và tối với giá vé khá cao. Anh Nguyễn Thế (Phước Kiểng, TP.HCM) đang săn vé Phú Quốc, cho biết trên các nền tảng bán vé trực tuyến, lựa chọn bay sáng từ TP.HCM ra Phú Quốc hiếm hoi. Một trong số ít phương án là chuyến bay khoảng 7 giờ sáng của Sun PhuQuoc Airways với giá xấp xỉ 2 triệu đồng mỗi chiều. Ở các khung giờ thuận lợi hơn, khoảng 9 - 10 giờ sáng, vé phổ thông gần như không còn, chỉ còn vé hạng thương gia của Vietnam Airlines với mức giá dao động 3 - 5 triệu đồng mỗi chiều.

"Gia đình tôi gồm 4 người, dự định đi Phú Quốc từ ngày 27.12 và trở về ngày 3.1.2026. Nếu chọn bay sáng để không mất ngày nghỉ, tổng chi phí vé máy bay khứ hồi khoảng 16 triệu đồng cho cả gia đình. Trong trường hợp chấp nhận bay chiều hoặc tối, chi phí có thể giảm xuống nhưng tổng tiền vé vẫn phổ biến 12 - 14 triệu đồng, đổi lại là ngày đầu tiên gần như không còn thời gian trải nghiệm. Cộng với tiền phòng, ăn, chơi mấy ngày ở đảo ngọc, chi phí cho kỳ nghỉ này cũng mất vài chục triệu, hơi "chát" nên tôi còn đắn đo vì cũng sắp Tết Nguyên đán rồi, nhiều khoản phải lo", anh Thế chia sẻ.

So với Phú Quốc, chặng TP.HCM - Nha Trang có phần "dễ chịu" do phần lớn các chuyến bay vào khung giờ bay muộn, từ 20 - 22 giờ. Với các chuyến bay này, hành khách đến sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) đã khuya, cộng thêm thời gian di chuyển về trung tâm là mất luôn cả ngày đầu tiên. "Tính ra tiền vé không quá cao, nhưng đến nơi đã gần nửa đêm thì ngày đầu coi như không đi đâu được. Với kỳ nghỉ chỉ vài ngày, tôi vẫn thấy khá tiếc thời gian", chị Trần Thị Lan, nhân viên văn phòng tại P.Xuân Hòa (TP.HCM), chia sẻ.

Ở chặng TP.HCM - Hà Nội, lợi thế rõ rệt là tần suất chuyến bay dày, trải dài từ sáng sớm đến khuya với đủ các hãng hàng không nên giá vé khá mềm. Nếu muốn bay sáng thứ bảy (27.12) để giữ trọn ngày nghỉ, vé hành khách giá một chiều khoảng 2 triệu đồng, kể cả khi lựa chọn các hãng hàng không giá rẻ. Các chuyến có tổng chi phí dưới 1,5 triệu đồng mỗi chiều chủ yếu rơi vào khung giờ chiều hoặc tối, đồng nghĩa với việc phải tiếp tục đánh đổi thời gian nghỉ.

Không chỉ các chặng du lịch "hot", những đường bay được xem là bớt thu hút du khách như TP.HCM - Huế hay TP.HCM - Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk)… là các khu vực mới bị mưa lũ tưởng bớt căng nhưng cũng rơi vào tình trạng ít chuyến và giá cao, nhất là ở khung giờ buổi sáng. Với chặng TP.HCM - Huế ngày 27.12, gần như chỉ còn một chuyến bay buổi sáng của Vietnam Airlines, vé đã gần 3 triệu đồng một chiều. Các chuyến còn lại chủ yếu bay chiều tối, giá phổ biến 1,5 - 2,3 triệu đồng/chiều. Tương tự, chặng TP.HCM - Buôn Ma Thuột chỉ có khoảng 4 chuyến/ngày, giá vé sau thuế, phí từ 1,5 - 1,8 triệu đồng/chiều, không hề "mềm" như kỳ vọng.

Tàu xe cũng phải đặt sớm

Trong bối cảnh vé máy bay ở các khung giờ đẹp tăng cao, xe khách giường nằm và tàu hỏa trở thành phương án được nhiều người cân nhắc. So với máy bay, các phương tiện này giúp giảm đáng kể chi phí, đặc biệt với nhóm gia đình hoặc người đi chơi lễ ngắn ngày. Tuy nhiên, khảo sát cho thấy áp lực nhu cầu cũng sớm xuất hiện ở phân khúc này.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất ẢNH: LÊ NAM

Trên tuyến TP.HCM - Đà Lạt (Lâm Đồng), chặng xe khách sôi động nhất dịp cuối năm, giá vé giường nằm tiêu chuẩn của các nhà xe lớn như Phương Trang, Kumho, Thành Bưởi… phổ biến 300.000 - 450.000 đồng/chiều, tùy khung giờ và vị trí giường. Các dòng limousine hoặc xe chất lượng cao có giá nhỉnh hơn, dao động 450.000 - 600.000 đồng/chiều. Rẻ hơn nhiều so với vé máy bay, các chuyến xe đêm là lựa chọn được nhiều người ưa chuộng vì giúp tiết kiệm thời gian nghỉ, và thường thì cũng nhanh chóng kín chỗ.

Anh Đặng Như Khánh Duy (27 tuổi, ngụ P.Tân Mỹ, TP.HCM) cho biết, chiều 23.12, khi liên hệ đặt vé xe giường nằm chạy đêm từ TP.HCM lên Đà Lạt, anh gần như không còn lựa chọn. "Các nhà xe đều báo hết vị trí đẹp, chỉ còn giường cuối. Nếu muốn đi xe đêm để kịp nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới, phải đặt sớm hơn vài ngày, trong khi dịp thường, tối đi thì sáng đặt vẫn bao la chỗ nằm đẹp", anh Duy nói.

Với các tuyến xa hơn như TP.HCM - Nha Trang hay TP.HCM - Quy Nhơn (Gia Lai), vé xe giường nằm phổ biến 250.000 - 500.000 đồng/chiều, xe limousine có thể lên 650.000 - 700.000 đồng/chiều. Riêng tuyến TP.HCM - Phan Thiết/Mũi Né (Lâm Đồng) có mức giá "mềm" nhất, 150.000 - 300.000 đồng/chiều nhờ quãng đường ngắn và tần suất chuyến dày, phù hợp với kỳ nghỉ ngắn ngày.

So với máy bay, xe khách và tàu hỏa giúp giảm gánh nặng chi phí, nhưng đổi lại là thời gian di chuyển dài và yêu cầu đặt vé sớm, nhất là với các chuyến đêm hoặc vị trí thuận lợi. Với nhiều người, đây là cách để "giữ ngày nghỉ", thay vì mất cả ngày chỉ để di chuyển.

Thực tế cho thấy, dù còn vài ngày nữa mới tới kỳ nghỉ tết dương lịch nhưng vé tàu xe cũng khá căng. Ngay cả xe khách và tàu hỏa là những lựa chọn được xem là mềm hơn cũng không còn quá dư dả ở các tuyến du lịch quen thuộc, nếu không nhanh tay đặt vé cũng khó có vị trí đẹp trong suốt hành trình dài.