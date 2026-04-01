Vệ tinh Starlink vỡ thành hàng chục mảnh 'một cách bất thường' trên quỹ đạo

Trang Ars Technica dẫn thông tin từ bộ phận Starlink của SpaceX xác nhận rằng họ vừa mất liên lạc với một vệ tinh vào ngày 31.3 và đang cố gắng xác định vị trí các mảnh vỡ trong không gian.

Starlink cho biết dường như không có "rủi ro mới" nào đối với các hoạt động không gian khác và không sử dụng từ "nổ". Tuy nhiên, dường như điều gì đó đã khiến vệ tinh Starlink vỡ thành ít nhất hàng chục mảnh.

LeoLabs, công ty vận hành mạng lưới radar có thể theo dõi các vật thể trên quỹ đạo trái đất tầm thấp, cho biết trên mạng xã hội X rằng họ "đã phát hiện một sự kiện tạo mảnh vỡ liên quan vệ tinh Starlink 34343", một trong khoảng 10.000 vệ tinh Starlink đang hoạt động trên quỹ đạo.

"Mạng lưới radar toàn cầu LeoLabs đã ngay lập tức phát hiện hàng chục vật thể trong vùng lân cận của vệ tinh sau sự kiện, với lần quét đầu tiên qua trạm radar của chúng tôi ở Azores (Bồ Đào Nha). Có thể đã có thêm các mảnh vỡ khác. Việc phân tích đang được tiến hành", LeoLabs cho biết.

Công ty này nhận định sự vỡ vụn "có khả năng do một nguồn năng lượng bên trong chứ không phải do va chạm với mảnh vỡ không gian hoặc vật thể khác" và các mảnh vỡ có khả năng sẽ rời khỏi quỹ đạo trong vòng vài tuần.

Viết trên X ngày 31.3, Starlink cho biết vệ tinh này đã gặp sự cố bất thường trên quỹ đạo, dẫn đến mất liên lạc ở độ cao khoảng 560 km so với trái đất. Theo Starlink, "phân tích cho thấy sự kiện này không gây ra rủi ro mới" đối với Trạm Không gian quốc tế (ISS), phi hành đoàn hoặc sứ mệnh Artemis II của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).

Sứ mệnh này dự kiến phóng lên vào sáng 2.4 (giờ Việt Nam) trong tham vọng đưa người trở lại mặt trăng.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi vệ tinh này cùng các mảnh vỡ có thể theo dõi, cũng như phối hợp với NASA và Lực lượng Không gian Mỹ", Starlink cho biết.