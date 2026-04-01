Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Vệ tinh Starlink vỡ thành hàng chục mảnh 'một cách bất thường' trên quỹ đạo

Khánh An
01/04/2026 10:35 GMT+7

Vệ tinh internet băng thông rộng Starlink của SpaceX vỡ thành hàng chục mảnh trên quỹ đạo trái đất, nhưng hãng cho biết sự cố không gây ảnh hưởng Trạm Không gian quốc tế (ISS) hay sứ mệnh Artemis II.

Vệ tinh Starlink vỡ thành hàng chục mảnh 'một cách bất thường' trên quỹ đạo - Ảnh 1.

Vệ tinh Starlink được đưa lên quỹ đạo trái đất

ẢNH: SPACEX

Trang Ars Technica dẫn thông tin từ bộ phận Starlink của SpaceX xác nhận rằng họ vừa mất liên lạc với một vệ tinh vào ngày 31.3 và đang cố gắng xác định vị trí các mảnh vỡ trong không gian.

Starlink cho biết dường như không có "rủi ro mới" nào đối với các hoạt động không gian khác và không sử dụng từ "nổ". Tuy nhiên, dường như điều gì đó đã khiến vệ tinh Starlink vỡ thành ít nhất hàng chục mảnh.

LeoLabs, công ty vận hành mạng lưới radar có thể theo dõi các vật thể trên quỹ đạo trái đất tầm thấp, cho biết trên mạng xã hội X rằng họ "đã phát hiện một sự kiện tạo mảnh vỡ liên quan vệ tinh Starlink 34343", một trong khoảng 10.000 vệ tinh Starlink đang hoạt động trên quỹ đạo.

"Mạng lưới radar toàn cầu LeoLabs đã ngay lập tức phát hiện hàng chục vật thể trong vùng lân cận của vệ tinh sau sự kiện, với lần quét đầu tiên qua trạm radar của chúng tôi ở Azores (Bồ Đào Nha). Có thể đã có thêm các mảnh vỡ khác. Việc phân tích đang được tiến hành", LeoLabs cho biết.

Công ty này nhận định sự vỡ vụn "có khả năng do một nguồn năng lượng bên trong chứ không phải do va chạm với mảnh vỡ không gian hoặc vật thể khác" và các mảnh vỡ có khả năng sẽ rời khỏi quỹ đạo trong vòng vài tuần.

Viết trên X ngày 31.3, Starlink cho biết vệ tinh này đã gặp sự cố bất thường trên quỹ đạo, dẫn đến mất liên lạc ở độ cao khoảng 560 km so với trái đất. Theo Starlink, "phân tích cho thấy sự kiện này không gây ra rủi ro mới" đối với Trạm Không gian quốc tế (ISS), phi hành đoàn hoặc sứ mệnh Artemis II của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).

Sứ mệnh này dự kiến phóng lên vào sáng 2.4 (giờ Việt Nam) trong tham vọng đưa người trở lại mặt trăng.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi vệ tinh này cùng các mảnh vỡ có thể theo dõi, cũng như phối hợp với NASA và Lực lượng Không gian Mỹ", Starlink cho biết.

Vệ tinh Trung Quốc buộc 4.400 vệ tinh Starlink phải hạ độ cao?

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho rằng một vụ suýt va chạm gần đây giữa vệ tinh Trung Quốc và thiết bị Starlink của SpaceX là nguyên nhân khiến công ty của tỉ phú Mỹ Elon Musk phải hạ độ cao trên quỹ đạo.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận