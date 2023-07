Vé trận đấu đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Mỹ vẫn đang ‘hot’

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Mỹ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 22.7 (giờ Việt Nam) trên sân Eden Park. Đây sẽ là trận đấu thứ 2 tại World Cup nữ 2023 diễn ra trên sân lớn nhất New Zealand. Trước đó, Eden Park chính là nơi được chọn là địa điểm diễn ra lễ khai mạc World Cup nữ 2023 và màn so tài giữa đội tuyển nữ New Zealand và đội tuyển nữ Na Uy.

Trên ứng dụng đặt vé của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), quá trình bán vé vẫn đang diễn ra. Hiện FIFA đang bán vé xem vòng bảng World Cup nữ 2023 theo 3 nhóm là dành cho người dân New Zealand, người dân Úc và khách quốc tế. Tuy nhiên, cả 3 nhóm này đều có mức giá hoàn toàn giống nhau. FIFA bán với 3 mức giá được quy đổi ra bằng đô la Úc (AUD). Loại 1 có mức 40 AUD/vé người lớn (630.000 đồng Việt Nam) và 20 AUD/vé trẻ em. Loại 2 có mức 30 AUD/vé người lớn (480.000 đồng) và 15 AUD/vé trẻ em. Loại 3 có mức 20 AUD/vé người lớn (320.000 đồng) và 10 AUD/vé trẻ em.

Mức giá được FIFA công bố trên trang chính thức FIFA

Trong lần đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt tại ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh, nhiều người Việt định cư tại New Zealand rất muốn đến sân Eden Park để tiếp thêm sức mạnh cho đoàn quân của HLV Mai Đức Chung. Tại những hội nhóm người Việt sống tại “Xứ sở dương xỉ”, việc kêu gọi đặt vé đã được diễn ra từ tháng 1.2023. Đến tháng 7.2023, quá trình nhận vé cũng đã được diễn ra. Chắc chắn ở trận đấu ngày 22.7, Huỳnh Như và các đồng đội sẽ nhận được sự cổ vũ rất lớn từ khán đài.

Về phần Liên đoàn Bóng đá Mỹ (USSF), việc kêu gọi CĐV đến New Zealand cổ vũ đội tuyển cũng diễn ra sôi nổi. USSF lên kế hoạch thực hiện điều này từ tháng 10.2022, tức ngay khi có kết quả bốc thăm vòng bảng World Cup nữ 2023. Ngoài việc chia sẻ phương thức mua vé trực tiếp trên các ứng dụng của FIFA, USSF khuyến khích CĐV “Xứ sở cờ hoa” gia nhập hội cổ động viên chính thức, ủng hộ bóng đá Mỹ tại giải đấu sắp tới. Bên cạnh đó, USSF còn giúp các CĐV đặt vé với các mệnh giá từ 23 - 61 USD thông qua trang Universe. USSF chia ra làm 2 hạng mục, CAT 1 và CAT 2. Mỗi hạng mục CĐV sẽ được mua tối đa 10 vé đúng như quy định của FIFA. Hiện hạng mục CAT 1 của họ đã hoàn thành.

Tại New Zealand, USSF cũng thực hiện nhiều hoạt động để ủng hộ đội tuyển nữ Mỹ. Theo trang US Soccer, đêm trước trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Mỹ, CĐV của Mỹ sẽ tổ chức gặp mặt và vui chơi từ 18 giờ đến 22 giờ.

CĐV tại New Zealand đến cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam VFF

Những bài viết kêu gọi CĐV Việt Nam tại New Zealand đã diễn ra từ tháng 1.2023 FBNV

Đội tuyển nữ Mỹ cũng nhận được sự quan tâm rất lớn từ USSF USSF

Ngày 17.7, trang Friends Of Football cho biết toàn bộ các trận đấu tại World Cup nữ 2023 trên nước này sẽ có những nghệ sĩ nổi tiếng đến biểu diễn. Sau trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Mỹ, nghệ sĩ JessB - một rapper và cựu VĐV bóng lưới chuyên nghiệp của New Zealand sẽ tiếp lửa cho các CĐV.