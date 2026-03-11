Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Vé xem đội tuyển Việt Nam 'chạy thử' ở Hàng Đẫy trước trận đại chiến Malaysia giá bao nhiêu?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
11/03/2026 15:12 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa công bố thông tin bán vé trận giao hữu quốc tế trong khuôn khổ FIFA Days tháng 3.2026 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Bangladesh.

Đội tuyển Việt Nam tập trung ngày 21.3

Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 26.3.2026 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Đây là trận đấu quan trọng nằm trong kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam trước tận tái đấu quan trọng với Malaysia vào ngày 31.3, thuộc lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027. Theo thông báo từ VFF, vé xem trận đấu được phát hành với 2 mệnh giá gồm 200.000 đồng/vé và 300.000 đồng/vé, tạo điều kiện để đông đảo người hâm mộ có thể đến sân cổ vũ đội tuyển.

Như nhiều trận đấu của đội tuyển Việt Nam trước đây, người hâm mộ có thể mua vé thông qua ứng dụng OneU, nền tảng bán vé trực tuyến được VFF lựa chọn nhằm giúp quá trình đặt mua thuận tiện, nhanh chóng và hạn chế tình trạng chen lấn khi mua vé trực tiếp. Thông tin chi tiết và hướng dẫn mua vé được cập nhật trên ứng dụng này.

Vé xem đội tuyển Việt Nam 'chạy thử' ở Hàng Đẫy trước trận đại chiến Malaysia giá bao nhiêu?- Ảnh 1.

VFF cung cấp thông tin bán vé trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh

Vé xem đội tuyển Việt Nam 'chạy thử' ở Hàng Đẫy trước trận đại chiến Malaysia giá bao nhiêu?- Ảnh 2.

Xuân Son sẽ trở lại trong trận lượt về với Malaysia

Trận giao hữu với Bangladesh là cơ hội để ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam kiểm nghiệm lực lượng, đồng thời giúp các cầu thủ duy trì cảm giác thi đấu quốc tế trong giai đoạn FIFA Days. Đây cũng là dịp để người hâm mộ thủ đô được trực tiếp theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu trên sân Hàng Đẫy.

Đội tuyển Việt Nam tập trung ngày 21.3. Lúc này, đã xác định được các cầu thủ được gọi lên đội tuyển Việt Nam. Đó là Nguyễn Tiến Linh, Đinh Thanh Bình, Lê Giang Patrik (CLB Công an TP.HCM); Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Xuân Son (CLB Nam Định); Nguyễn Filip, Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Cao Pendant Quang Vinh, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Quang Hải, Lê Văn Đô (CLB Công an Hà Nội); Đặng Văn Lâm, Lê Ngọc Bảo, Trương Tiến Anh, Nguyễn Đức Chiến và Nguyễn Hoàng Đức (CLB Ninh Bình).

Đến trưa 11.3, 2 CLB tiếp theo công bố danh sách cầu thủ được gọi lên đội tuyển Việt Nam. Khuất Văn Khang, Phan Tuấn Tài của CLB Thể Công Viettel giúp HLV Kim Sang-sik có thêm sự lựa chọn ở hành lang trái. Trong khi đó, cả 2 cầu thủ của CLB Hải Phòng đều là nhân sự ở hàng thủ là thủ môn Nguyễn Đình Triệu và trung vệ lệch trái Nguyễn Nhật Minh. Cả 4 nhân tố này sẽ phải nỗ lực nhiều để có thể cạnh tranh ở đội tuyển Việt Nam bởi các cầu thủ chơi cùng vị trí với họ đều rất chất lượng.

