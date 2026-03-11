Lê Giang Patrik được gọi lên đội tuyển Việt Nam, sẵn sàng cạnh tranh Nguyễn Filip, Văn Lâm: Xuân Son thì sao?

Đội tuyển Việt Nam sẽ cực mạnh

Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ có 3 thủ môn đều là Việt kiều ở đợt tập trung lần này. Đó là Việt kiều Nga Văn Lâm, Việt kiều CH Séc Nguyễn Filip và Việt kiều Slovakia Lê Giang Patrick. Cuộc cạnh tranh giữa những người gác đền này sẽ cực kỳ thú vị.

Lê Giang Patrik là 1 trong 3 cầu thủ của CLB Công an TP.HCM được gọi lên đội tuyển Việt Nam lần này. 2 gương mặt còn lại là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và Đinh Thanh Bình. Trong khi đó, CLB Nam Định đóng góp 2 cầu thủ là tiền đạo Nguyễn Xuân Son và hậu vệ trái Nguyễn Văn Vĩ.

Lê Giang Patrik có lần đầu được gọi lên đội tuyển Việt Nam ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Những cầu thủ chất lượng được triệu tập ẢNH: CÁC CLB

Đến thời điểm này, 4 CLB đã công bố các cầu thủ được HLV Kim Sang-sik triệu tập. CLB Công an Hà Nội có đến 8 cầu thủ "ăn cơm tuyển" là thủ môn Nguyễn Filip, các hậu vệ Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Cao Pendant Quang Vinh, Bùi Hoàng Việt Anh, tiền vệ Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Quang Hải và Lê Văn Đô. Xếp ngay sau là CLB Ninh Bình với 5 gương mặt: thủ môn Đặng Văn Lâm, hậu vệ Lê Ngọc Bảo, Trương Tiến Anh, tiền vệ Nguyễn Đức Chiến và Nguyễn Hoàng Đức.

Các cầu thủ được triệu tập để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng ở vòng loại Asian Cup 2027 với Malaysia, diễn ra ngày 31.3 trên sân Thiên Trường. Trước đó, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Bangladesh, diễn ra ngày 26.3 trên sân Hàng Đẫy.