'Venom 3: Kèo cuối' gặp thế khó nhưng vẫn 'xưng vương' phòng vé

Phim Venom 3: Kèo cuối của đạo diễn Kelly Marcel, có tài tử Tom Hardy đóng chính vai Eddie Brock/Venom, đang đứng nhất phòng vé Bắc Mỹ về doanh thu. Tuần qua, phim thu về 51 triệu USD tại 4.125 rạp chiếu ở thị trường Bắc Mỹ. Con số này gây thất vọng vì sức mở màn kém xa so với 2 phim trước đó trong thương hiệu, cụ thể phần phim đầu là Venom (2018) thu 80 triệu USD còn phần 2 là Venom: Let There Be Carnage (2021) thu 90 triệu USD dù chiếu trong đại dịch.

Phim Venom 3: Kèo cuối nhận "mưa lời chê" trên Rotten Tomatoes ẢNH: SONY

Theo thống kê doanh thu của Box Office Mojo, Venom 3: Kèo cuối hiện đang đứng nhất phòng vé Bắc Mỹ theo ngày lẫn theo tuần. Song với sự mở màn không quá ấn tượng như vậy, cùng với đó là kinh phí sản xuất 120 triệu USD (chưa kể chi phí quảng bá toàn thế giới), dễ trở thành thách thức cho các nhà sản xuất.

Phim gần đây là Deadpool & Wolverine có kinh phí sản xuất trên 200 triệu USD nhưng sức kiếm tiền rất tốt, đối với Venom 3: Kèo cuối, phim cần làm tốt hơn những gì ở hiện tại. Bởi vì các rạp chiếu được hưởng một nửa doanh thu bán vé nên Venom 3: Kèo cuối cần phải xuất hiện nhiều nhất có thể ở các rạp để tiền vé vừa bù vào kinh phí sản xuất vừa để sinh lời. Phần đầu của thương hiệu Venom đạt doanh thu hơn 856 triệu USD toàn cầu, phần 2 kiếm được hơn 506 triệu USD.

Trên thị trường quốc tế, Venom 3: Kèo cuối đạt doanh thu ấn tượng với số tiền 124 triệu USD tuần qua và tổng doanh thu đạt 175 triệu USD toàn cầu.

Sê ri Venom không được các nhà phê bình đánh giá khả quan, và phần cuối này trong thương hiệu cũng vậy. Phim nhận mức chấm chỉ 37% từ các cây bút đánh giá phim, đạt mức "cà chua thối" với "mưa lời chê". Song ở phần khán giả đại chúng, phim nhận mức nhận xét tích cực là 80% với nhiều lời khen.

Joker: Folie à Deux, phim có doanh thu tụt hạng "không phanh" tuần qua ẢNH: W.B

Ở tuần thứ 4 tại rạp, phim Joker: Folie à Deux (đạo diễn: Todd Phillips), có cặp ngôi sao Lady Gaga và Joaquin Phoenix đóng chính, rơi xuống vị trí thứ 13 trong danh sách doanh thu theo tuần tại Bắc Mỹ với số tiền 600.000 USD từ 1.243 rạp. Tổng doanh thu toàn cầu của phim hiện trên 200 triệu USD, và với kinh phí sản xuất chạm mốc 200 triệu USD, nhà sản xuất như "ngồi trên đống lửa" khi các nhà quan sát phòng vé dự đoán phim có thể lỗ trong khoảng từ 150 - 200 triệu USD khi kết thúc thời gian chiếu thương mại tại rạp. Nếu so với phần đầu tiên chiếu năm 2019, vốn đạt trên 1 tỉ USD doanh thu toàn cầu, phần 2 này có sức kiếm tiền kém xa.

Phim giật gân Smile 2 (đạo diễn: Parker Finn) trong tuần qua thu về 9,6 triệu USD, xếp thứ 2 danh sách phim ăn khách sau Venom 3: Kèo cuối. Dẫu vậy, tỷ lệ vé bán ra giảm đến 59%. Dù doanh thu không quá ấn tượng với 1 phim kinh dị kinh phí thấp (đầu tư sản xuất 28 triệu USD) nhưng Smile 2 vẫn có khả năng sinh lời.

Conclave, phim giật gân lấy đề tài tôn giáo, kiếm tiền khá tốt ẢNH: FOCUS FEATURES

Hai phim Conclave (đạo diễn: Edward Berger) và phim hoạt hình The Wild Robot (đạo diễn: Chris Sanders) "hạ cánh" ở vị trí thứ 3 và thứ 4 trong danh sách phim ăn khách tuần qua, với số tiền lần lượt là 6,5 triệu USD và 6,2 triệu USD.

Giới quan sát nhìn nhận, phòng vé có nhiều biến động. Phim Venom 3: Kèo cuối ngỡ làm tốt nhiệm vụ kiếm tiền sau khi 2 phần đầu đã "dọn đường" nhưng cuối cùng doanh thu mở màn lại thấp bất ngờ, song vẫn đứng nhất phòng vé. Riêng với Conclave, phim giật gân lấy đề tài tôn giáo, lại kiếm tiền tốt và phân khúc khán giả khá rõ: người xem đa phần là khán giả nam giới có tuổi, với 77% là khán giả từ độ tuổi 35 trở lên.