VFF bắt tay Bệnh viện Đại học Phenikaa, mở rộng mạng lưới y học thể thao

Ký kết đặc biệt của VFF và B ệnh viện Đại học Phenikaa

Đây được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược xây dựng hệ thống hỗ trợ y tế đồng bộ, hiện đại dành cho bóng đá Việt Nam, hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, điều trị chấn thương và phục hồi vận động cho các cầu thủ, VĐV trên cả nước.

Theo đại diện VFF, trong bối cảnh bóng đá hiện đại ngày càng đòi hỏi cao về thể lực, khoa học vận động và khả năng hồi phục, y học thể thao đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển chuyên môn của các đội tuyển và CLB. Vì vậy, VFF đang từng bước mở rộng mạng lưới đối tác y tế nhằm chuẩn hóa quy trình chăm sóc sức khỏe cầu thủ theo hướng chuyên nghiệp và hệ thống hơn.

Ký kết đặc biệt của VFF và Bệnh viện Đại học Phenikaa Ảnh: VFF

Để gia nhập mạng lưới, Bệnh viện Đại học Phenikaa đã trải qua quy trình đánh giá chuyên môn chặt chẽ từ Ban Y học thể thao VFF. Đơn vị này đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chuyên môn với các chuyên khoa hoạt động thực tiễn như ngoại chấn thương chỉnh hình, nội tim mạch - hô hấp và phục hồi chức năng - vật lý trị liệu.

Thông qua sự hợp tác này, VFF hướng đến mô hình y học thể thao toàn diện, không chỉ tập trung điều trị chấn thương đơn lẻ mà còn xây dựng quy trình đồng bộ từ sơ cấp cứu, hội chẩn chuyên sâu, điều trị, phục hồi sau thi đấu cho đến phòng ngừa tái phát chấn thương.

Đội ngũ chuyên môn của Bệnh viện Đại học Phenikaa tham gia mạng lưới gồm nhiều bác sĩ và chuyên gia giàu kinh nghiệm, nổi bật có GS.TS.BS Cao Minh Châu – chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực phục hồi chức năng, cùng ThS.BS Nguyễn Bá Sơn – chuyên gia chấn thương chỉnh hình và y học thể thao.

Theo kế hoạch phối hợp, các chuyên gia của bệnh viện sẽ đồng hành cùng VFF trong công tác hội chẩn, điều trị và xây dựng lộ trình phục hồi chức năng cá thể hóa cho cầu thủ. Mục tiêu là giúp vận động viên phục hồi tối đa khả năng vận động, duy trì nền tảng thể lực và sớm trở lại thi đấu an toàn.

Không chỉ sở hữu nguồn nhân lực chuyên môn cao, Bệnh viện Đại học Phenikaa còn đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại phục vụ điều trị và phục hồi như MRI 1.5 Tesla và 3.0 Tesla, CT Scanner tích hợp PACS, máy tập CPM, sóng xung kích, laser trị liệu và từ trường siêu dẫn. Đây là nền tảng quan trọng giúp tối ưu hóa hiệu quả điều trị cũng như theo dõi thể trạng dài hạn cho các đội tuyển bóng đá.

Phát biểu tại buổi lễ công nhận thành viên chính thức của mạng lưới, lãnh đạo VFF nhấn mạnh việc Bệnh viện Đại học Phenikaa tham gia chương trình cho thấy uy tín và năng lực chuyên môn của đơn vị, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ sinh thái y học thể thao đồng bộ, hiện đại cho bóng đá Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Phú - Tổng thư ký VFF nhấn mạnh, Bệnh viện Đại học Phenikaa được mong chờ sẽ đóng góp tích cực cho bóng đá Việt Nam ẢNH: VFF

“VFF tin tưởng rằng với năng lực chuyên môn cùng đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm, Bệnh viện Đại học Phenikaa sẽ có nhiều đóng góp tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe, điều trị chấn thương và phục hồi vận động cho các cầu thủ, qua đó đồng hành cùng sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn mới”, đại diện VFF chia sẻ.

Trong thời gian tới, VFF cho biết sẽ tiếp tục mở rộng Mạng lưới y học thể thao nhằm từng bước xây dựng nền tảng chăm sóc sức khỏe toàn diện cho các đội tuyển quốc gia và các CLB bóng đá Việt Nam, đồng thời chú trọng các hoạt động dự phòng chấn thương, dinh dưỡng thể thao, phục hồi chức năng và nâng cao năng lực y học bóng đá theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp.

Ths.BS Nguyễn Bá Sơn - Phó trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, chuyên gia chấn thương chỉnh hình và y học thể thao, Bệnh viện Đại học Phenikaa cho biết, hướng tới xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện, hiện đại và đồng bộ cho các cầu thủ bóng đá Việt Nam. Không chỉ tập trung vào điều trị chấn thương, chương trình còn đẩy mạnh các hoạt động dự phòng, theo dõi sức khỏe dài hạn, phục hồi chức năng, dinh dưỡng thể thao và nâng cao năng lực y học bóng đá theo hướng bài bản, chuyên nghiệp. Việc tăng cường hợp tác lần này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cầu thủ. Đây cũng là nền tảng quan trọng để bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững, hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai.

