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    Vì đâu Pakistan và Afghanistan từ bạn thành thù?
    VideoThế giới

    Vì đâu Pakistan và Afghanistan từ bạn thành thù?

    Trúc Huỳnh
    Trúc Huỳnh

    Pakistan đã thực hiện các cuộc tấn công vào 10 địa điểm tại Afghanistan vào ngày 24.9 - đợt tấn công thứ hai chỉ trong vòng bốn ngày - trong bối cảnh sự yên bình mong manh dọc theo đường biên giới giữa hai nước dường như đã sụp đổ. Đâu là những yếu tố thúc đẩy sự leo thang căng thẳng này?

    Pakistan đã thực hiện các cuộc tấn công vào 10 địa điểm tại Afghanistan vào ngày 24.9 - đợt tấn công thứ hai chỉ trong vòng bốn ngày - trong bối cảnh sự yên bình mong manh dọc theo đường biên giới dài khoảng 2.575 km giữa hai nước dường như đã sụp đổ.

    Islamabad tuyên bố đã tấn công các căn cứ của phiến quân sau khi máy bay không người lái được phóng đi từ phía Afghanistan. Kabul phủ nhận việc điều động các máy bay không người lái này và khẳng định rằng 7 người Afghanistan thiệt mạng trong tuần qua đều là dân thường

    Afghanistan và Pakistan đã chuyển từ quan hệ hữu nghị sang đối đầu. Lý do là gì?

    Ông Rick Noack, nhà báo hãng tin Reuters, cho biết: “Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Afghanistan vào năm 2021, đã có một sự phấn khích nhất định trong một số bộ phận thuộc giới chức và quân đội Pakistan”.

    Vì đâu Pakistan và Afghanistan chuyển từ bạn thành thù? - Ảnh 1.

    Người dân thu dọn đồ đạc giữa đống đổ nát, nơi bị hư hại vì cuộc không kích của Pakistan ở tỉnh Kunar (Afghanistan), ngày 21.9.2026

    ẢNH: REUTERS

    “Họ coi Taliban là lực lượng mà mình có thể hợp tác. Tuy nhiên, tình hình đã thực sự thay đổi và thay đổi rất nhanh chóng, bởi Pakistan nhận ra rằng lợi ích của Taliban có thể không trùng khớp với lợi ích của mình. Điều này thể hiện rõ nhất qua các cuộc tấn công của phiến quân ở vùng tây bắc Pakistan - những vụ việc đã gia tăng mạnh mẽ kể từ năm 2021. Pakistan cáo buộc chính quyền Taliban tại Afghanistan hậu thuẫn các nhóm phiến quân này. Dù Kabul luôn phủ nhận cáo buộc đó, nhưng đây chính là nguồn cơn gây ra căng thẳng lớn, dẫn đến xung đột vũ trang trong suốt năm qua”.

    “Sự leo thang căng thẳng gần đây nhất bắt nguồn từ một cuộc tấn công của phiến quân tại tây bắc Pakistan cách đây một tuần, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng, trong đó có nhiều sĩ quan cảnh sát. Lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này là một trong những nhóm phiến quân đang hoạt động tại tây bắc Pakistan - và các quan chức Pakistan cáo buộc nhóm này đã nhận được sự hậu thuẫn từ phía Afghanistan”.

    Đâu là các nhóm phiến quân chính?

    Nhà báo Noack cho biết: “Có thể chia thành ba nhóm chính. Một là nhóm ly khai Baluch; họ đã tiến hành cuộc nổi dậy suốt nhiều năm nay nhằm thành lập một nhà nước riêng. Nhóm này hoàn toàn tách biệt với các tay súng Hồi giáo cực đoan ở vùng tây bắc Pakistan - cụ thể là TTP (hay còn gọi là Taliban Pakistan) - lực lượng đứng sau phần lớn các vụ tấn công tại khu vực này trong những năm gần đây. Họ tập trung tấn công lực lượng an ninh; đây là một sự thay đổi đáng chú ý vì nhóm này đã hoạt động từ nhiều thập niên qua”.

    “Vụ tấn công xảy ra cách đây một tuần do một nhóm khác thực hiện; nhóm này chịu sự chỉ huy của một thủ lĩnh quân phiệt tên là Bahadur - người được cho là có (hoặc từng có) mối liên hệ với các tổ chức như al-Qaeda tại Afghanistan trong quá khứ”.

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