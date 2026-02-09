Vi rút Nipah gây tử vong ở Bangladesh

Từ ngày 21.1, bệnh nhân trong độ tuổi 40 - 50, xuất hiện triệu chứng sốt, đau đầu, sau đó tăng tiết nước bọt, mất phương hướng và co giật. Người này qua đời sau một tuần và được xác nhận dương tính với Nipah một ngày sau đó. Bệnh nhân không có tiền sử đi lại nhưng từng sử dụng nhựa cây chà là tươi - yếu tố nguy cơ phổ biến do có thể bị nhiễm từ dơi ăn quả.

Các nhân viên phòng thí nghiệm bắt dơi, phục vụ nghiên cứu vi rút Nipah tại Bangladesh ẢNH: REUTERS

WHO cho biết toàn bộ 35 người tiếp xúc gần với bệnh nhân đều âm tính và chưa phát hiện ca nhiễm mới. Cơ quan này đánh giá nguy cơ lây lan quốc tế hiện ở mức thấp và chưa khuyến nghị hạn chế đi lại hay thương mại. Năm 2025, Bangladesh ghi nhận 4 ca tử vong do Nipah. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 7.2 gọi đây là "căn bệnh hiếm nhưng nghiêm trọng", đồng thời cho biết các cơ quan y tế đã tăng cường giám sát, xét nghiệm và tuyên truyền phòng bệnh.

Ca tử vong mới xuất hiện trong bối cảnh Ấn Độ ghi nhận các trường hợp nhiễm tại bang Tây Bengal, khiến nhiều nước châu Á như Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Pakistan tăng cường kiểm tra thân nhiệt tại sân bay. Singapore cũng siết giám sát từ cuối tháng 1, yêu cầu khai báo y tế, và khuyến cáo du khách tránh ăn thực phẩm có nguy cơ tiếp xúc với dơi, theo Channel NewsAsia.

Viện nghiên cứu Vũ Hán: Trung Quốc có thuốc có thể ngăn chặn virus Nipah

Vi rút Nipah lây chủ yếu qua thực phẩm hoặc động vật nhiễm bệnh, tỷ lệ tử vong có thể lên tới 75% nhưng khả năng lây truyền giữa người với người tương đối hạn chế. Hiện chưa có vắc xin hay thuốc điều trị đặc hiệu. Tuy nhiên, gần đây các nhà khoa học Trung Quốc công bố nghiên cứu tiền lâm sàng cho thấy thuốc kháng vi rút đường uống VV116, từng dùng điều trị Covid-19, có khả năng ức chế vi rút Nipah và tăng tỷ lệ sống trong thử nghiệm trên động vật. Dù vậy, giới chuyên gia nhấn mạnh thuốc vẫn cần các thử nghiệm lâm sàng nghiêm ngặt trước khi áp dụng rộng rãi.