Sức khỏe

Vì sao ăn sáng xong ngồi một lát là thấy buồn ngủ, đuối sức?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
23/01/2026 00:08 GMT+7

Nhiều người có thói quen ăn sáng xong là ngồi ngay vào bàn làm việc, học tập hoặc cầm điện thoại lướt mạng xã hội. Chỉ sau khoảng 30-90 phút, cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ, đầu óc chậm chạp bắt đầu xuất hiện.

Mọi người thường cho rằng nguyên nhân nằm ở bữa ăn sáng hoặc do thiếu ngủ. Nhưng trên thực tế, ngồi bất động hàng giờ sau ăn lại là yếu tố quan trọng làm khuếch đại cảm giác uể oải này, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Ngồi nhiều sau ăn sáng: vì sao càng ngồi càng mệt ? - Ảnh 1.

Bữa ăn nhiều tinh bột trắng sẽ làm đường huyết tăng mạnh, sau đó giảm mạnh và gây mệt mỏi

ẢNH: AI

Sau bữa ăn, cơ thể chuyển sang trạng thái ưu tiên cho hoạt động tiêu hóa. Nếu lúc đó cơ thể ngồi một chỗ và ít vận động, các phản ứng tuần hoàn và chuyển hóa, đặc biệt là điều chỉnh đường huyết, sẽ trở nên kém hiệu quả hơn.

Ngồi lâu sau khi ăn sáng khiến cơ thể mệt mỏi vì những tác động sau:

bắp tiêu thụ glucose ít đi

Cơ bắp, đặc biệt là các nhóm cơ lớn ở chân, đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thu đường glucose sau ăn. Khi ngồi yên, các cơ này gần như không hoạt động, làm giảm khả năng đưa glucose từ máu vào tế bào cơ.

Hệ quả là đường huyết và insulin có thể duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn, gây cảm giác mệt mỏi, nặng đầu hoặc buồn ngủ. Nhiều nghiên cứu can thiệp cho thấy việc đi bộ nhẹ hoặc những vận động ngắn xen kẽ thời gian ngồi có thể làm giảm rõ rệt tình trạng này.

Tụt huyết áp sau ăn

Ở một số người, tụt huyết áp sau ăn có thể gây mệt mỏi, chóng mặt hoặc buồn ngủ rõ rệt, đặc biệt là người lớn tuổi, có bệnh nền tim mạch và vấn đề chuyển hóa. Hiện tượng này thường xảy ra trong vòng 30-60 phút sau bữa ăn.

Một số nghiên cứu cho thấy tụt huyết áp sau ăn có xu hướng xuất hiện nhiều hơn sau bữa sáng. Do đó, theo dõi huyết áp quanh thời điểm này có thể giúp phát hiện nguyên nhân thật sự của cảm giác mệt kéo dài.

Bữa sáng nhiều tinh bột

Thành phần bữa sáng cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cảm giác mệt mỏi sau ăn. Bữa ăn nhiều tinh bột tinh chế, ít chất xơ hoặc quá nhiều calo có thể làm đường huyết tăng mạnh, sau đó giảm mạnh và gây mệt mỏi.

Ăn quá nhanh hoặc thiếu protein cũng khiến cảm giác no và năng lượng không duy trì lâu. Để giảm tình trạng này, bữa ăn sáng nên có đủ protein với thịt, trứng, sữa và chất xơ như rau, trái cây, khoai, theo Healthline (Mỹ).

Khám phá thêm chủ đề

ngồi nhiều ăn sáng Thiếu ngủ tụt huyết áp protein
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
