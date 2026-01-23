Vì sao ăn sáng xong ngồi một lát là thấy buồn ngủ, đuối sức?

Mọi người thường cho rằng nguyên nhân nằm ở bữa ăn sáng hoặc do thiếu ngủ. Nhưng trên thực tế, ngồi bất động hàng giờ sau ăn lại là yếu tố quan trọng làm khuếch đại cảm giác uể oải này, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Bữa ăn nhiều tinh bột trắng sẽ làm đường huyết tăng mạnh, sau đó giảm mạnh và gây mệt mỏi ẢNH: AI

Sau bữa ăn, cơ thể chuyển sang trạng thái ưu tiên cho hoạt động tiêu hóa. Nếu lúc đó cơ thể ngồi một chỗ và ít vận động, các phản ứng tuần hoàn và chuyển hóa, đặc biệt là điều chỉnh đường huyết, sẽ trở nên kém hiệu quả hơn.

Ngồi lâu sau khi ăn sáng khiến cơ thể mệt mỏi vì những tác động sau:

Cơ bắp tiêu thụ glucose ít đi

Cơ bắp, đặc biệt là các nhóm cơ lớn ở chân, đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thu đường glucose sau ăn. Khi ngồi yên, các cơ này gần như không hoạt động, làm giảm khả năng đưa glucose từ máu vào tế bào cơ.

Hệ quả là đường huyết và insulin có thể duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn, gây cảm giác mệt mỏi, nặng đầu hoặc buồn ngủ. Nhiều nghiên cứu can thiệp cho thấy việc đi bộ nhẹ hoặc những vận động ngắn xen kẽ thời gian ngồi có thể làm giảm rõ rệt tình trạng này.

Tụt huyết áp sau ăn

Ở một số người, tụt huyết áp sau ăn có thể gây mệt mỏi, chóng mặt hoặc buồn ngủ rõ rệt, đặc biệt là người lớn tuổi, có bệnh nền tim mạch và vấn đề chuyển hóa. Hiện tượng này thường xảy ra trong vòng 30-60 phút sau bữa ăn.

Một số nghiên cứu cho thấy tụt huyết áp sau ăn có xu hướng xuất hiện nhiều hơn sau bữa sáng. Do đó, theo dõi huyết áp quanh thời điểm này có thể giúp phát hiện nguyên nhân thật sự của cảm giác mệt kéo dài.

Bữa sáng nhiều tinh bột

Thành phần bữa sáng cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cảm giác mệt mỏi sau ăn. Bữa ăn nhiều tinh bột tinh chế, ít chất xơ hoặc quá nhiều calo có thể làm đường huyết tăng mạnh, sau đó giảm mạnh và gây mệt mỏi.

Ăn quá nhanh hoặc thiếu protein cũng khiến cảm giác no và năng lượng không duy trì lâu. Để giảm tình trạng này, bữa ăn sáng nên có đủ protein với thịt, trứng, sữa và chất xơ như rau, trái cây, khoai, theo Healthline (Mỹ).