Vì sao Cá tháng tư rơi vào ngày 1.4 hôm nay? Nguồn gốc từ nước nào?

Dương lịch hôm nay là thứ tư giữa tuần, cũng là ngày đầu tiên của tháng 4. Nhiều người quan tâm vì 1.4 là ngày nổi tiếng trên toàn thế giới với tên gọi ngày Cá tháng tư hay còn gọi là ngày nói dối, cho phép mọi người trêu đùa nhau bằng những lời nói dối vô hại.

Theo lịch âm hôm nay 1.4 là ngày 14 tháng 2, theo cách gọi can chi là ngày Ất Tỵ, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ. Như vậy, hết hôm nay, người Việt sẽ đón ngày rằm của tháng.

Lịch vạn niên cho biết hôm nay là ngày Thiên Dương. Dân gian quan niệm rằng đây là ngày tốt, thích hợp để khởi sự khi "xuất hành tốt, cầu tài được tài, hỏi vợ được vợ mọi việc đều như ý muốn".

Sở dĩ dương lịch hôm nay được mọi người chú ý không chỉ vì là ngày đầu tiên bắt đầu cho tháng 4, mà còn là vì hôm nay là ngày Cá tháng tư nổi tiếng. Vậy, bạn có biết ngày này bắt nguồn từ quốc gia nào, có ý nghĩa ra sao?

Nguồn gốc ngày Cá tháng tư

Theo Timeanddate.com, Cá tháng tư hay còn gọi là ngày nói dối là ngày dành cho những trò đùa, trò nghịch ngợm và những câu chuyện cười ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ngày này cũng được nhiều người ở Việt Nam quan tâm, chia sẻ lên mạng xã hội.

Có một số giả thuyết về nguồn gốc của ngày Cá tháng tư, trong đó giả thuyết phổ biến nhất xoay quanh sự ra đời của lịch Julian và lịch Gregorian. Từ thời cổ đại, người dân ở một số vùng của châu Âu đã đón năm mới vào hoặc xung quanh ngày Xuân phân tháng 3.

Tuy nhiên, các hệ thống lịch mới đã định nghĩa ngày 1.1 là ngày đầu tiên của năm. Những người quên mất sự thay đổi hoặc tuân thủ các quy tắc cũ vì những lý do khác đã trở thành nạn nhân của nhiều trò đùa khác nhau.

Ví dụ, những kẻ thích chơi khăm sẽ lén dán những con cá bằng giấy lên lưng họ. Ở Pháp, nạn nhân của trò đùa này được gọi là Poisson d'Avril, hay Cá tháng tư. Đó là lý do nước Pháp được coi là quê hương của ngày Cá tháng tư.

Theo thời gian, trò đùa vào ngày 1.4 trở thành truyền thống và lan từ Pháp sang Anh và Scotland (thế kỷ 18). Người Anh và người Pháp đưa "tục lệ nói dối" sang các thuộc địa ở Bắc Mỹ. Từ đó, ngày Cá tháng tư trở thành một lễ hội quốc tế được chấp nhận ở nhiều nước khác nhau.

Ngày nay, Cá tháng tư trở thành một ngày vui vẻ ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam ngày này được nhiều người hưởng ứng. Vào ngày này, mọi người thường trêu chọc bạn bè, người thân, đồng nghiệp, người yêu... bằng những lời nói dối vô hại.

Một số người Việt thường nói vui, truyền tai nhau rằng tháng 4 là "tháng của những lời nói dối", thậm chí còn xuất hiện trong lời bài hát, mạng xã hội.



