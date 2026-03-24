Vì sao càng trưởng thành càng ít bạn bè?

Bạn bè dần ít đi

“Mình từng có một nhóm bạn thân 4 người từ thời đại học. Hồi đó, ngày nào cũng gặp nhau, chuyện gì cũng chia sẻ. Nhưng giờ có khi cả năm không nói chuyện một lần”, Nguyễn Minh Anh (26 tuổi), nhân viên truyền thông làm việc tại đường Cộng Hòa, P.Tân Sơn Nhất (trước đây là Q.Tân Bình) TP.HCM kể.

Vì sao càng trưởng thành càng có ít bạn bè? ẢNH MINH HỌA: THẢO PHƯƠNG

Minh Anh cho biết sở dĩ không còn nói chuyện với nhau dù trước đó từng rất thân thiết vì sau khi ra trường mỗi người có một định hướng, con đường riêng. “Có đứa thì đi nước ngoài, có bạn thì về quê. Mỗi người một công việc, cuộc sống khác nhau. Tụi mình không còn cùng tần số nữa nên tự nhiên ít liên lạc, những cuộc trò chuyện qua mạng cũng thưa dần. Lâu ngày không gặp, không nói chuyện thì tự dưng sẽ bị mất kết nối”, Minh Anh nói.

Không riêng Minh Anh, cảm giác “mất dần bạn bè” là điều không ít người trẻ từng trải qua. Không phải vì mâu thuẫn hay rạn nứt, chỉ là theo thời gian, những người từng thân thiết ít liên lạc dần để rồi từ quen thuộc bỗng trở nên xa lạ.

Võ Hoàng Sơn (24 tuổi), ngụ đường Nguyễn Văn Công, P.Hạnh Thông (trước đây là Q.Gò Vấp), TP.HCM, tâm sự rằng nhiều khi cuối tuần muốn rủ bạn bè đi chơi, cà phê nhưng nhìn lại chẳng biết rủ ai. “Mình xa quê vào thành phố đi học rồi ở lại đây làm việc nên rất ít bạn, bây giờ khi đi làm rồi lại càng ít hơn”, Sơn nói.

Chàng trai cho biết những người bạn thân thiết thời THPT thì không làm việc ở thành phố này, còn bạn đại học đa số chỉ là... xã giao. Vì vậy, hiện tại Sơn chỉ còn giữ liên lạc thường xuyên với 3 người bạn đồng hương ở cùng xóm. “Nếu không có hẹn với nhóm bạn này thì hầu như ngày nghỉ mình chỉ ở nhà hoặc mang laptop ra quán cà phê ngồi một mình”, Sơn chia sẻ.

Ít bạn, nhưng...

Nhiều người tâm sự rằng có lẽ sự thay đổi môi trường sống và công việc khiến những mối quan hệ từng gắn bó không còn điểm chung để duy trì. Bên cạnh đó, càng trưởng thành, sự ưu tiên trong cuộc sống của mỗi người cũng thay đổi. Nếu như trước đây, bạn bè là trung tâm, thì khi trưởng thành, công việc, gia đình, tài chính... lại chiếm phần lớn thời gian.

Với nhiều người trẻ, ít bạn không có nghĩa là cô đơn, mà là chọn giữ lại những mối quan hệ thật sự quan trọng ẢNH MINH HỌA: THẢO PHƯƠNG

Hồ Ngọc Trang (25 tuổi), làm việc tại đường Trần Khánh Dư, P.Tân Định (trước đây là Q.1), TP.HCM, chia sẻ: “Có những ngày làm việc xong mình chỉ mong về phòng trọ nghỉ ngơi chứ không muốn gặp gỡ ai nữa. Cuối tuần được nghỉ cũng chỉ thích ở phòng tự nấu ăn rồi xem phim, nghe nhạc”.

Trang cho biết hiện cô chỉ có 2 nhóm bạn thật sự thân thiết, nhưng cũng 1 - 2 tháng mới gặp nhau một lần vì ai cũng bận. “Không phải mình không trân trọng bạn bè, chỉ là không còn đủ thời gian để giữ và duy trì tất cả mọi mối quan hệ như trước”, Trang nói.

Tuy nhiên, việc ít bạn bè đi không hoàn toàn là điều tiêu cực. Trang cho biết thêm: “Trước đây khi còn là sinh viên mình có rất nhiều bạn. Bạn cùng lớp, bạn chung phòng ký túc xá, bạn chung câu lạc bộ, ở chỗ làm thêm… Lúc trước hầu như thời gian rảnh mình đều có hẹn. Bây giờ thì khác, mình chỉ còn vài người bạn thật sự thân, nhưng mình thấy như vậy lại tốt hơn. Tuy ít nhưng chất lượng vì đó là những người bạn thật sự hiểu, đồng cảm và sẵn sàng chia sẻ với mình”.

Nguyễn Vân Khánh, sinh viên năm 3, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cũng tâm sự: “Mình từng buồn vì mất liên lạc với nhiều người bạn cũ. Nhưng rồi mình hiểu rằng mỗi người đều có hành trình riêng, không phải mối quan hệ nào cũng kéo dài mãi mãi. Có những người chỉ đồng hành trong một giai đoạn nhất định của cuộc đời. Khi bạn bè ít lại, mình cũng có nhiều thời gian hơn cho những mối quan hệ hiện tại”.