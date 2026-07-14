Vì sao chuẩn hóa thuê bao vẫn chưa thể chấm dứt cuộc gọi rác?

Thuê bao chưa hoàn tất chuẩn hóa sẽ bị khóa hai chiều từ 15.8

Theo báo cáo của các doanh nghiệp viễn thông, sau hơn 2 tháng triển khai Thông tư 08/2026/TT-BKHCN về xác thực thông tin thuê bao với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đã có hơn 114 triệu thuê bao di động đang hoạt động được đối soát dữ liệu.

Người dân làm thủ tục xác thực thông tin thuê bao ẢNH: THU HỒNG

Trong số này, hơn 96 triệu thuê bao đã được xác nhận, xác thực thành công, bảo đảm đúng thông tin chủ thuê bao. Hiện còn khoảng 13 triệu thuê bao bị tạm dừng cung cấp dịch vụ một chiều do chưa hoàn thành việc cập nhật, chuẩn hóa thông tin theo quy định.

Theo lộ trình, các thuê bao chưa hoàn tất chuẩn hóa sẽ bị khóa dịch vụ hai chiều từ ngày 15.8. Nếu tiếp tục không thực hiện xác thực, số thuê bao sẽ bị thu hồi từ ngày 20.8.

Đáng chú ý, kể từ ngày 15.6 đến nay, đã có hơn 3,8 triệu thuê bao hoàn thành việc chuẩn hóa, xác thực thông tin sau khi bị tạm dừng cung cấp dịch vụ một chiều.

Bộ KH-CN cho biết, ngay từ khi triển khai Thông tư 08 đã yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông xây dựng phương án hỗ trợ người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế, nhằm bảo đảm việc xác thực thông tin thuê bao đúng quy định nhưng vẫn thuận tiện, hạn chế tối đa việc gián đoạn dịch vụ.

Các doanh nghiệp đã bố trí các điểm hỗ trợ trực tiếp tại địa phương; cử nhân viên đến hỗ trợ xác thực đối với những trường hợp cần thiết; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, công an cấp xã, phường và các tổ chức ở cơ sở để tuyên truyền, hướng dẫn người dân hoàn tất việc xác thực.

Theo Bộ KH-CN, các hình thức hỗ trợ này vẫn đang được duy trì nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân sớm hoàn thành việc chuẩn hóa thông tin thuê bao.

Bộ cũng đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền, khuyến khích người dân, nhất là các nhóm đối tượng yếu thế, chủ động truy cập ứng dụng VNeID, theo dõi thông báo của doanh nghiệp viễn thông để kiểm tra, xác nhận thông tin chính chủ đối với các số thuê bao đang sử dụng.

Theo cơ quan quản lý, việc chủ động xác minh và quản lý thuê bao không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của người sử dụng mà còn góp phần xây dựng môi trường viễn thông an toàn, minh bạch, phục vụ quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Nghiên cứu sửa đổi quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác

Trả lời câu hỏi liệu đợt rà soát, chuẩn hóa thông tin thuê bao có thể chấm dứt tình trạng cuộc gọi rác, tin nhắn rác hay không, Bộ KH-CN cho rằng SIM thuê bao di động chỉ là một trong các công cụ bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Trên thực tế, các đối tượng còn sử dụng nhiều phương thức khác như cuộc gọi từ nước ngoài, cuộc gọi sử dụng công nghệ VoIP hoặc các nền tảng OTT để phát tán cuộc gọi, tin nhắn rác.

Để xử lý tình trạng này, Bộ KH-CN cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an triển khai các nhiệm vụ theo Công điện số 29/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo công nghệ cao trên không gian mạng.

Theo đó, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục rà soát, phát hiện và ngăn chặn các website, ứng dụng, tài khoản, hội nhóm liên quan đến hoạt động lừa đảo; tập trung xử lý các cuộc gọi nghi vấn từ nước ngoài, cuộc gọi sử dụng công nghệ VoIP và các nền tảng OTT.

Bên cạnh đó, Cục Viễn thông sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm.