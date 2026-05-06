Vì sao con gái Beyoncé và Nicole Kidman vẫn được dự Met Gala dù chưa đủ tuổi?

Met Gala 2026 chứng kiến một khoảnh khắc đặc biệt khi hai đồng chủ trì là Beyoncé và Nicole Kidman cùng đưa con gái của mình đến tham dự sự kiện danh giá bậc nhất làng thời trang, E! News đưa tin ngày 6.5.

Ngoại lệ hiếm hoi nhờ quyền lực từ cha mẹ nổi tiếng

Sát cánh bên Beyoncé là con gái lớn Blue Ivy Carter, 14 tuổi. Trong khi đó, Sunday Rose, con gái 17 tuổi của Nicole Kidman và chồng cũ Keith Urban, xuất hiện với tư cách khách mời đi cùng nữ diễn viên.

Blue Ivy Carter xuất hiện tại Met Gala 2026 cùng cha mẹ là Jay-Z và Beyoncé, tạo nên khoảnh khắc gia đình hiếm thấy trên thảm đỏ Ảnh: Vogue

Tuy nhiên, theo quy định hiện hành của Met Gala, sự góp mặt của hai cô gái này thực tế không đáp ứng điều kiện về độ tuổi. Theo đó, khách tham dự sự kiện thường niên này phải từ 18 tuổi trở lên.

Cô gái 14 tuổi ghi dấu ấn khi trở thành một trong những khách mời trẻ nhất tại Met Gala - sự kiện thời trang danh giá bậc nhất thế giới Ảnh: Vogue

Giới hạn độ tuổi được áp dụng từ năm 2018. Khi đó, nữ diễn viên Maddie Ziegler, mới 15 tuổi, từng chia sẻ với The Hollywood Reporter rằng cô không thể tham dự vì chưa đủ tuổi. Đại diện ban tổ chức cũng xác nhận sự kiện không phù hợp với người dưới 18 tuổi.

Trước khi quy định này có hiệu lực, Met Gala từng chào đón nhiều gương mặt trẻ. Jaden Smith và Willow Smith ra mắt thảm đỏ năm 2016 khi lần lượt 17 và 15 tuổi. Hailee Steinfeld tham dự lần đầu vào năm 2011 ở tuổi 15. Đáng chú ý, Elle Fanning vẫn là khách mời trẻ nhất khi xuất hiện tại Met Gala năm 13 tuổi.

Giới chuyên môn nhận xét, Nicole Kidman dường như đang "dọn đường" cho con gái Sunday Rose gia nhập làng giải trí Ảnh: Vogue

Từ sau năm 2018, vẫn tồn tại một ngoại lệ không chính thức dành cho khách mời chưa đủ tuổi: đi cùng cha mẹ hoặc người giám hộ. Đây được xem là "tấm vé" giúp những gương mặt trẻ có cơ hội góp mặt tại sự kiện. Chính yếu tố này đã giúp Blue Ivy Carter và Sunday Rose xuất hiện tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (Mỹ) năm nay.

Sunday Rose diện thiết kế đầm hồng đính hoa cầu kỳ, được mẹ ví như "đóa hoa mùa xuân đang nở rộ" Ảnh: harpersbazaar

Xuất hiện cùng bố mẹ Jay-Z và Beyoncé, Blue Ivy Carter diện bộ đầm màu kem kết hợp áo khoác đồng điệu, kính râm và giày cao gót ánh bạc lấp lánh. Thiết kế được thực hiện bởi nhà tạo mẫu Pierpaolo Piccioli cho Balenciaga, mang đến vẻ ngoài thanh lịch nhưng vẫn nổi bật. Trong khi đó, Sunday Rose lựa chọn chiếc đầm hồng được đính hoa cườm tinh xảo, do Jonathan Anderson thiết kế cho Dior.

Chia sẻ với Vogue, Sunday Rose cho biết cô muốn hình ảnh của mình tượng trưng cho sự nở rộ, đánh dấu lần đầu tiên tham dự Met Gala. Nicole Kidman cũng bày tỏ sự đồng tình khi ví con gái mình như "một đóa hoa mùa xuân đang khoe sắc".

Met Gala 2026 không chỉ là sân khấu của thời trang đỉnh cao mà còn cho thấy những ngoại lệ thú vị trong quy định, khi yếu tố gia đình với cha mẹ quyền lực có thể mở ra cánh cửa cho những gương mặt trẻ tuổi góp mặt tại sự kiện danh giá này.