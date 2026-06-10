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Văn hóa

Vì sao Đệ nhất phu nhân Mỹ coi Madonna là 'vết nhơ' của gia tộc Kennedy?

Hữu Tín
Hữu Tín
10/06/2026 18:52 GMT+7

Mối tình chớp nhoáng giữa “Nữ hoàng nhạc pop” Madonna và John F. Kennedy Jr. thập niên 1980 từng gây xôn xao, vấp phải phản đối gay gắt từ cựu Đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy Onassis, người xem đây là 'vết nhơ' của gia tộc Kennedy.

Theo các tài liệu lịch sử được tiết lộ trong cuốn tiểu sử Jackie: Public, Private, Secret của tác giả J. Randy Taraborrelli, bà Jacqueline Kennedy (Jackie) đã bàng hoàng khi phát hiện con trai mình đang hẹn hò với Madonna vào năm 1988. Thời điểm đó, Madonna đang trong giai đoạn ly thân với người chồng đầu tiên là tài tử Sean Penn, liên tục gây sốt toàn cầu bằng hình tượng gợi cảm, nổi loạn và những phát ngôn thách thức dư luận.

Đối với một người phụ nữ là biểu tượng cho sự quý phái, chuẩn mực và học thức như cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ, phong cách của Madonna hoàn toàn đi ngược lại truyền thống danh gia vọng tộc của nhà Kennedy. Cuốn sách ghi lại lời trách móc của bà Jackie dành cho con trai: "Trên hành tinh này có hàng triệu phụ nữ thông minh, tại sao con lại phải hẹn hò với người duy nhất tự gọi mình là 'Cô gái vật chất' (Material Girl - tên bản hit đình đám của Madonna)?".

Đáp lại sự áp đặt của mẹ, John F. Kennedy Jr. đã phản ứng đầy mỉa mai: "Ồ, thật vậy sao, mẹ? Trên đời này còn ai là người sống vật chất hơn mẹ nữa chứ?". Cuộc khẩu chiến này đã phơi bày sự rạn nứt trong gia đình chỉ vì sự xuất hiện của giọng ca Like a Virgin.

Vì sao Đệ nhất phu nhân Mỹ coi Madonna là 'vết nhơ' của gia tộc Kennedy?- Ảnh 1.
Vì sao Đệ nhất phu nhân Mỹ coi Madonna là 'vết nhơ' của gia tộc Kennedy?- Ảnh 2.
Vì sao Đệ nhất phu nhân Mỹ coi Madonna là 'vết nhơ' của gia tộc Kennedy?- Ảnh 3.

Bà Jackie Kennedy từng quyết liệt phản đối mối quan hệ của con trai với "Nữ hoàng nhạc pop" Madonna

ẢNH: AFP/AP

Màn "trả đũa" của Madonna

Mối thâm thù giấu kín của gia tộc Kennedy bất ngờ bị đào bới lại và trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế vào đầu tháng 6.2026. Tờ Daily Mail đưa tin, trong một video quảng bá chiến dịch mới, khi được hỏi ai là người tình tuyệt vời nhất trong đời mình, Madonna  đã thẳng thắn tuyên bố "chỉ nêu tên những người đã khuất" và sau đó thì thầm vào micro: "John Kennedy Jr.".

Lời khẳng định gây tranh cãi về đời tư người tình quá cố ngay lập tức tạo nên làn sóng bàn tán dữ dội. Thậm chí, thông tin này còn bủa vây lấy Jack Schlossberg, cháu trai ruột của John F. Kennedy Jr. (con trai của Caroline Kennedy), ngay trên sóng chương trình khi anh đang thực hiện chiến dịch tranh cử vào ghế nghị sĩ New York. Trước câu hỏi hóc búa từ MC Andy Cohen rằng có cảm thấy nực cười hay không, chính trị gia trẻ tuổi lúng túng: "Tất cả những gì tôi có thể nói là, tôi cá là cô ấy đã đúng".

Vì sao Đệ nhất phu nhân Mỹ coi Madonna là 'vết nhơ' của gia tộc Kennedy?- Ảnh 4.
Vì sao Đệ nhất phu nhân Mỹ coi Madonna là 'vết nhơ' của gia tộc Kennedy?- Ảnh 5.

Mối tình chớp nhoáng kéo dài 6 tháng giữa Madonna và "Hoàng tử nước Mỹ" John F. Kennedy Jr. từng là tâm điểm gây bão truyền thông những năm 1980

ẢNH: AFP

Mặc dù mối tình giữa Madonna và "Hoàng tử nước Mỹ" chỉ kéo dài 6 tháng nhưng cả hai vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè khá tốt vào thập niên 1990.

Theo tiết lộ từ bà RoseMarie Terenzio (cựu Chánh văn phòng của John F. Kennedy Jr.) trên tờ People, vào những năm 1990, John từng thành lập tờ tạp chí chính trị George và có ý tưởng mời Madonna xuất hiện trên trang bìa. Đáng chú ý, anh muốn nữ ca sĩ hóa trang thành chính mẹ ruột của mình với bộ vest sang trọng, kính mát hàng hiệu và chiếc mũ pillbox đặc trưng, ngồi trên một chồng sách.

Biết rõ bản thân bị cựu Đệ nhất phu nhân coi thường, Madonna đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị bằng một bức điện thư đầy châm biếm: "Johnny thân mến, cảm ơn anh đã ngỏ ý mời tôi hóa thân thành mẹ của anh. Nhưng tôi e rằng mình không bao giờ có thể làm bật lên được thần thái của bà ấy. Có lẽ là vì hàng lông mày của tôi không đủ dày như bà ấy đâu".

Lời từ chối này được xem là màn "trả đũa" ngầm của Madonna. "Nữ hoàng nhạc pop" khẳng định cái tôi mạnh mẽ của một ngôi sao toàn cầu và không chịu cúi đầu trước giới thượng lưu.

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