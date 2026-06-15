Vì sao Hà Nội hỗ trợ người nghèo đổi xe máy xăng dù không còn hộ nghèo?

Chiều 15.6, đa số các đại biểu HĐND TP.Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu) sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng trên địa bàn thành phố.

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn giải trình các nội dung tại kỳ họp ẢNH: NGUYỄN HỢP

Theo nội dung tờ trình, thành phố sẽ hỗ trợ trực tiếp bằng tiền đối với cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi phương tiện giao thông xanh. Mỗi cá nhân được hỗ trợ một lần tương ứng với một xe mô tô, xe gắn máy tối đa không quá 20 triệu đồng.

Để được nhận hỗ trợ, Hà Nội quy định cá nhân thuộc hộ nghèo phải là chủ sở hữu xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xe máy xăng) đã đăng ký trước thời điểm nghị quyết này có hiệu lực; chuyển đổi phương tiện giao thông xanh từ ngày nghị quyết này có hiệu lực đến hết ngày 31.12.2027.

Cùng với hỗ trợ chuyển đổi xe máy xăng sang xe điện, theo nghị quyết, Hà Nội sẽ miễn tiền vé xe buýt (không bao gồm xe buýt phục vụ kinh doanh du lịch) kể từ ngày 1.7.2026 đến hết 30.6.2027 đối với hành khách thực hiện chuyến đi liên quan đến khu vực Vành đai 1.

Trước đó, phát biểu tại kỳ họp, đại biểu Trần Khánh Hưng (tổ đại biểu số 8 HĐND TP.Hà Nội) bày tỏ băn khoăn đối với nghị quyết quy định hỗ trợ trực tiếp cá nhân là hộ nghèo khi chuyển đổi phương tiện giao thông xanh.

Theo đại biểu Hưng, kết quả giám sát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 thể hiện trên địa bàn thành phố không còn hộ nghèo. Do đó, ông đề nghị UBND thành phố nói thêm về cơ sở pháp lý, căn cứ thực tiễn khi xây dựng chính sách áp dụng cho đối tượng này.

Giải trình về nội dung này, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn thừa nhận hiện nay thành phố không còn hộ nghèo. Khi xây dựng chính sách, các cơ quan liên quan thống nhất lựa chọn hộ nghèo là đối tượng được hỗ trợ của nghị quyết vì thành phố phải "chuẩn hóa cho khái niệm chuẩn nghèo mới".

"Và cũng có thể những hộ chưa nghèo, hộ cận nghèo lại chuyển hóa thành hộ nghèo", ông Tuấn lý giải thêm.

Hà Nội sẽ hỗ trợ cá nhân thuộc hộ nghèo tối đa 20 triệu đồng khi chuyển đổi xe máy xăng sang xe điện ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Liên quan đến chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện, tại các tờ trình trước đó, Hà Nội dự kiến hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho 3 nhóm đối tượng, gồm: người dân sinh sống trong khu vực Vành đai 1 và hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn khi chuyển đổi xe máy xăng sang xe máy điện.

Mức hỗ trợ là 20% giá trị xe mua mới nhưng tối đa không quá 5 triệu đồng đối với hộ thông thường; 100% đối với hộ nghèo nhưng không quá 20 triệu đồng; 80% nhưng không quá 15 triệu đồng đối với hộ cận nghèo.

Trước đó, tại phiên thảo luận tổ diễn ra ngày 13.6, giải thích về việc thu hẹp nhóm đối tượng hỗ trợ trong tờ trình mới nhất, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết qua đánh giá thực tiễn, nếu triển khai trên diện rộng toàn thành phố sẽ cần nguồn kinh phí rất lớn và khó khả thi. Cạnh đó, việc chuyển đổi cũng phải thực hiện từng bước, không phải trong một vài năm...