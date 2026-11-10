Vì sao không chọn Mỹ Anh hát cùng diva Mỹ Linh trong 'Về nhà đêm Giáng sinh'?

Mỹ Anh "tách mẹ", định hình con đường riêng

Bốn cái tên ca sĩ sẽ hát trong Về nhà đêm Giáng sinh (số thứ 3 của chuỗi Phòng khách ba thế hệ) đã được công bố: diva Mỹ Linh, "Bố Gấu" Hoàng Hải, "Thánh mưa" Trung Quân Idol và nữ ca sĩ Lâm Bảo Ngọc. "Bốn nghệ sĩ, bốn cá tính và màu sắc âm nhạc riêng, đại diện cho những thế hệ 7X, 8X, 9X và Gen Z sẽ cùng hội ngộ trong một không gian âm nhạc đậm chất Giáng sinh", nhạc sĩ Dương Cầm, đạo diễn âm nhạc cũng là nhà sản xuất cho biết.

Diva Mỹ Linh sẽ hát để kết nối các thế hệ ẢNH: BTC

Sự xuất hiện của diva Mỹ Linh là điều khán giả yêu mến chuỗi chương trình Phòng khách ba thế hệ mong đợi từ lâu. Ngay từ buổi họp báo ra mắt, nhạc sĩ Anh Quân đã chia sẻ về cách dung hòa sở thích âm nhạc của nhiều thế hệ trong một gia đình. Tuy nhiên, trong Về nhà đêm Giáng sinh, Mỹ Linh góp mặt nhưng con gái chị, ca sĩ Mỹ Anh, lại không xuất hiện.

Giải thích về việc không lựa chọn cặp mẹ con Mỹ Linh - Mỹ Anh cùng biểu diễn, nhạc sĩ Dương Cầm cho biết tiêu chí quan trọng khi mời nghệ sĩ là sự hòa quyện về âm nhạc, chứ không chỉ dựa trên mối quan hệ gia đình.

"Thông thường mọi người sẽ nghĩ như vậy. Chị Mỹ Linh hát với Mỹ Anh ổn rồi, nhưng Mỹ Anh kết hợp với các ca sĩ khác lại có thể bị lệch. Ngoài kết nối huyết thống, tôi còn cân nhắc sự kết nối về âm nhạc, khả năng kết hợp giữa nghệ sĩ này với nghệ sĩ kia. Tôi muốn các nghệ sĩ được mời đều có thể kết hợp với nhau, có bản lĩnh để hòa giọng cùng những người còn lại", anh nói.

Theo nhạc sĩ Dương Cầm, Mỹ Anh vẫn có thể xuất hiện trong những chương trình tiếp theo với một câu chuyện âm nhạc riêng. Anh cũng cho rằng nữ ca sĩ đang xây dựng con đường độc lập, không muốn mãi gắn với hình ảnh của mẹ. "Đó là điều rất tích cực", anh nhận xét.

Về trường hợp ca sĩ Hoàng Hải, người có giọng hát phù hợp nhưng không quá hoạt ngôn khi giao lưu, nhạc sĩ Dương Cầm cho rằng sự chân thành cũng là một nét riêng cần có trên sân khấu.

"Anh Hoàng Hải được nhiều người yêu mến, làm việc rất thân thiện. Giọng hát của anh phù hợp với chương trình, có thể kết hợp cùng Mỹ Linh, Trung Quân hay Lâm Bảo Ngọc. Trong một gia đình, không nhất thiết ai cũng phải nói chuyện hay. Có thể chị Mỹ Linh sẽ hỗ trợ em trai Hoàng Hải. Tôi nghĩ khán giả sẽ yêu mến cách trò chuyện chân thành của anh", nhạc sĩ chia sẻ.

Bốn nghệ sĩ sẽ hát tại Về nhà đêm Giáng sinh ẢNH: BTC

Về nhà đêm Giáng sinh, hát và đọc thư

Về nhà đêm Giáng sinh gồm hai phần. Phần đầu tập trung vào những ca khúc mùa đông và Giáng sinh, từ những bài quen thuộc như Đêm đông đến các bản phối mới của Bài thánh ca buồn, Mùa đông của anh qua giọng hát Lâm Bảo Ngọc. Phần hai mở rộng sang những câu chuyện về tình yêu và gia đình.

So với hai số trước của Phòng khách ba thế hệ, chương trình lần này có sự thay đổi trong cách thể hiện yếu tố ba thế hệ. Nếu hai số trước có sự góp mặt trực tiếp của những nghệ sĩ gạo cội như nhạc sĩ Đức Huy, Trần Tiến, thì lần này, thế hệ đi trước sẽ hiện diện qua một bản thu xưa của ca khúc Đêm đông.

"Thiếu đi thế hệ gạo cội, bù lại là những nghệ sĩ trẻ ăn khách. Quan trọng là sự cởi mở của nghệ sĩ, tạo nên một cuộc đối thoại giữa các thành viên trong gia đình thay vì chỉ lần lượt lên sân khấu biểu diễn", nhạc sĩ Dương Cầm nói.

Đặc biệt, chương trình sẽ giới thiệu những "lá thư âm nhạc", nơi khán giả chia sẻ cảm xúc và câu chuyện gia đình gắn với các ca khúc được trình diễn. Người xem cũng được mời cùng hát và kể câu chuyện của chính mình, để sân khấu trở thành không gian kết nối gần gũi giữa các thế hệ.