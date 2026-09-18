Vì sao làm thiện nguyện bằng tấm lòng thôi vẫn chưa đủ?

Ngày 18.9, Quỹ Khởi sự từ tâm (thành viên Kim Oanh Group) phối hợp Trường Luật và Quản lý - Trường đại học Thủ Dầu Một (TP.HCM) tổ chức tọa đàm “Kiến tạo tác động xã hội” với chủ đề “Vai trò của người trẻ trong hệ sinh thái tạo tác động xã hội”.

Thông qua hình thức tọa đàm - đối thoại mở với 2 phiên thảo luận, chương trình nhằm mở rộng góc nhìn về hệ sinh thái tạo tác động xã hội và gợi mở vai trò của thế hệ trẻ trong việc tham gia, kết nối và kiến tạo những giải pháp cho cộng đồng.

Làm thiện nguyện phải bài bản, minh bạch, hiệu quả

Tại phiên “Hệ sinh thái tạo tác động xã hội - từ lòng tốt đến những thay đổi bền vững”, bà Tôn Nữ Thị Ninh, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM nhấn mạnh vai trò của phát triển xã hội trong nỗ lực đưa Việt Nam trở thành nước phát triển vào năm 2045.

Bà Tôn Nữ Thị Ninh, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM phát biểu tại chương trình ẢNH: BTC

Theo bà, bên cạnh các chỉ số kinh tế, tài chính, cần nhìn nhận mức độ và chất lượng phát triển ở phương diện xã hội. Trong đó, thiện nguyện theo hướng hiện đại, toàn diện là yếu tố không thể thiếu, góp phần định hình và xác định mức độ phát triển toàn diện, bền vững của một quốc gia.

Bà Ninh lưu ý, cần hiểu đúng sự khác biệt giữa từ thiện và thiện nguyện. Từ thiện có cách tiếp cận hẹp, trước mắt, ngắn hạn; còn thiện nguyện có cách tiếp cận tổng thể, nhiều chiều, đặt mục tiêu trung và dài hạn, chú trọng hiệu quả sử dụng nguồn đóng góp. Bà nhìn nhận, từ thiện là bước đầu trên hành trình làm việc tốt, từ đó cần hướng tới cách làm bài bản, lâu dài và có sức lan tỏa.

Hoạt động hỗ trợ cần tạo năng lực để người được giúp đỡ từng bước tự giải quyết khó khăn, xa hơn là giúp đỡ người khác. Người tham gia cũng cần tự đánh giá công sức bỏ ra đã tạo được những thay đổi tích cực, có khả năng lan tỏa trong xã hội hay chưa.

“Phải xem thiện nguyện như một nghề nghiệp nghiêm túc, có phương pháp quản lý như một nhà kinh doanh hiện đại”, bà Ninh nhấn mạnh.

Để làm được điều đó, bà cho rằng, người làm thiện nguyện cần có trình độ, chuyên môn và khả năng quản trị nguồn lực. Quá trình vận động, sử dụng nguồn đóng góp phải minh bạch, có trách nhiệm, có báo cáo, giải trình và cơ chế giám sát. Tấm lòng cần đi cùng phương pháp quản lý và đánh giá hiệu quả.

Đưa tri thức về thiện nguyện đến gần người trẻ

Với người trẻ, bà Tôn Nữ Thị Ninh nhấn mạnh, việc nâng cao kiến thức, năng lực để làm việc tốt một cách bài bản. Bà đề xuất các trường đại học có môn học hoặc chuyên đề về thiện nguyện để sinh viên tiếp cận chuẩn mực của thế giới. Những người có thiên hướng hoạt động xã hội có thể xem đây là một hướng phát triển nghề nghiệp nghiêm túc.

Chương trình thu hút hàng trăm sinh viên tham dự ẢNH: BTC

Bên cạnh tính chuyên nghiệp, cách thực hành thiện nguyện cần thể hiện những giá trị văn hóa tốt đẹp của Việt Nam. Bà gợi mở người trẻ nghiên cứu vai trò của các yếu tố văn hóa, lịch sử cùng những giá trị truyền thống… trong việc hình thành bản sắc thiện nguyện Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Phú Đức, Giám đốc Quỹ Khởi sự từ tâm cho rằng, cách hỗ trợ tốt nhất và bền vững nhất là giúp người khác biết cách tự giúp đỡ chính mình.

Khi nhiều nguồn lực cùng quy tụ, thống nhất về một hướng, tác động tạo ra sẽ lớn hơn và lâu dài hơn. Ông mong muốn từng bước phát triển hoạt động thiện nguyện thành một hệ thống chuyên nghiệp, bền vững, có phương pháp, tiêu chuẩn và khả năng kế thừa qua nhiều thế hệ.

Ông Nguyễn Phú Đức, Giám đốc Quỹ Khởi sự từ tâm phát biểu tại chương trình ẢNH: BTC

Theo ông Đức, Quỹ Khởi sự từ tâm đang từng bước xây dựng mạng lưới hợp tác với các trường đại học nhằm đưa tri thức về thiện nguyện đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Quỹ mong muốn thúc đẩy các hoạt động kết nối, chia sẻ kiến thức, xây dựng tài liệu và tạo không gian đối thoại, mở ra nhiều cơ hội để người trẻ hiểu sâu hơn về lĩnh vực xã hội, tìm thấy vai trò của mình và từng bước tham gia tạo giá trị cho cộng đồng.