Vì sao mỏ đá Thường Tân III ở TP.HCM vẫn khai thác trước yêu cầu chấm dứt?

Trong các ngày từ 4 - 7.10, PV Thanh Niên ghi nhận hàng trăm lượt máy móc, phương tiện vẫn khai thác đá tại mỏ đá Thường Tân III (xã Thường Tân, TP.HCM; trực thuộc Công ty cổ phần xây dựng Bình Dương, trụ sở tại phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM).

Đáng chú ý, vào thời điểm hơn 12 giờ ngày 4.10, các loại máy múc, xe ben, máy nghiền đá vẫn hoạt động rầm rộ, không một dấu hiệu nghỉ ngơi hay ngừng hoạt động.

Toàn cảnh mỏ đá Thường Tân III ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự

Trước đó, ngày 25.9, Thanh tra Chính phủ có văn bản thông báo kết luận thanh tra chuyên đề công tác quản lý, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Tháp.

Trong đó, Thanh tra Chính phủ kết luận hành vi khai thác khoáng sản không đúng nội dung giấy phép, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên tại mỏ đá Thường Tân III.

Cụ thể, kết quả xác minh, đối chiếu hồ sơ, chứng từ kế toán, số liệu do Công ty cổ phần xây dựng Bình Dương cũng như các đơn vị liên quan cung cấp, xác định trong 4 năm liên tục (từ năm 2022 đến năm 2025), công ty đã khai thác vượt công suất được phép tổng cộng 785.949 m3 đá nguyên khối, tương đương 1.139.626 m3 đá nguyên khai, tổng trị giá tạm tính 120,041 tỉ đồng.

Nhiều loại phương tiện chở đá ra vào mỏ đá Thường Tân III ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ còn nêu rõ hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, Công ty cổ phần xây dựng Bình Dương bỏ ngoài sổ sách kế toán trên 205.407 m3 đá nguyên khai, tạm tính trên 28,6 tỉ đồng; có dấu hiệu trốn thuế tạm tính trên 7,1 tỉ đồng.

Liên quan đến các hành vi vi phạm tại mỏ đá Thường Tân III, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang cơ quan điều tra; đồng thời yêu cầu Công ty cổ phần xây dựng Bình Dương chấm dứt và khắc phục các hành vi vi phạm đã nêu trong kết luận.

Khu vực chế biến đá trong mỏ đá Thường Tân III ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Lãnh đạo Công ty cổ phần xây dựng Bình Dương nói gì?

Liên quan đến các kết luận của Thanh tra Chính phủ và việc tiếp tục khai thác đá tại mỏ đá Thường Tân III, chiều 7.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bình Dương cho biết hiện nay các đơn vị chức năng và doanh nghiệp đang phối hợp với các sở, ban ngành của TP.HCM để có phương án giải trình chính thức.

Trụ sở Công ty cổ phần xây dựng Bình Dương ở phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan tham mưu cho UBND TP.HCM để giải trình về kết luận thanh tra; doanh nghiệp cũng đang chuẩn bị các nội dung giải trình theo quy định.

Về vấn đề trữ lượng khai thác và giấy phép, ông Dũng khẳng định doanh nghiệp luôn tuân thủ pháp luật vì uy tín của doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.

Các hoạt động khai thác đá vẫn diễn ra bình thường ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đồng thời, ông Dũng cũng cho rằng việc tính toán trữ lượng, nguyên khối hay nguyên khai có sự phức tạp và cơ quan thanh tra có thể chưa hiểu hết các số liệu kỹ thuật đo đạc.

"Trữ lượng cấp phép theo nguyên khối khác với trữ lượng tính toán tạm tính (nguyên khai) và các vấn đề liên quan đến số liệu bản đồ đo đạc cần được các cơ quan chuyên môn xem xét thấu đáo", ông Dũng nói.

Năm 2019, UBND tỉnh Bình Dương cũ cấp phép cho khai thác độ sâu âm 100 mét ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Liên quan đến vấn đề khai thác hiện nay, ông Nguyễn Văn Dũng khẳng định Công ty cổ phần xây dựng Bình Dương vẫn còn thời hạn khai thác đến tháng 9.2029 và còn trữ lượng được phép khai thác.

"Vấn đề này thì công ty không dám sai, Sở Nông nghiệp và Môi trường, TP.HCM hiện giờ cũng không dám sai; trữ lượng cấp phép còn, công ty mới dám khai thác", ông Dũng khẳng định.

Lãnh đạo công ty khẳng định vẫn còn trữ lượng được phép khai thác tại mỏ đá Thường Tân III ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Lịch sử khai thác tại mỏ đá Thường Tân III và Công ty cổ phần xây dựng Bình Dương Tiền thân của Công ty cổ phần xây dựng Bình Dương là Công ty xây dựng Sông Bé, được thành lập vào năm 1992, trực thuộc UBND tỉnh Sông Bé. Năm 1997, tỉnh Sông Bé tách thành Bình Dương và Bình Phước, công ty được đổi tên thành Công ty cổ phần xây dựng Bình Dương, trực thuộc UBND tỉnh Bình Dương. Năm 2006, Nhà nước thoái 100% vốn, Công ty cổ phần xây dựng Bình Dương trở thành công ty cổ phần hóa cho đến nay. Mỏ đá Thường Tân III có tổng diện tích 48,1 ha (trong đó diện tích khai thác 40 ha, còn lại 8,1 ha là diện tích các hạng mục phụ trợ) được Công ty cổ phần xây dựng Bình Dương khai thác từ năm 2015. Đến năm 2019, HĐND tỉnh Bình Dương trước đây chấp thuận cho khai thác từ độ âm (cote) 70 mét xuống độ âm 100 mét. Theo đó, UBND tỉnh Bình Dương cấp phép khai thác từ tháng 9.2019 đến tháng 9.2029 với tổng trữ lượng được khai thác 17,36 triệu m3 đá nguyên khối, công suất 1,7 triệu m3/năm. https://thanhnien.vn/thanh-tra-c...



