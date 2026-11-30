Hiện tượng này xuất hiện thường là do những nguyên nhân sau:

Phản xạ dạ dày - đại tràng khiến ruột co bóp

Một trong những nguyên nhân tự nhiên khiến chúng ta cảm thấy đau bụng hoặc muốn đi đại tiện là phản xạ dạ dày - đại tràng. Đây là cơ chế giúp dạ dày và đại tràng phối hợp hoạt động, đặc biệt sau khi thức ăn được đưa vào cơ thể, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Nhiễm trùng đường ruột có thể gây đau quặn bụng ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Khi thức ăn đi vào dạ dày, các tín hiệu thần kinh và hoóc môn sẽ kích thích đại tràng co bóp. Những chuyển động này đẩy phân trong đại tràng về phía trực tràng, tạo cảm giác muốn đi vệ sinh. Vì vậy, một số người thường có nhu cầu đại tiện ngay sau bữa ăn, đặc biệt là sau bữa sáng.

Thông thường, phản xạ này không gây đau đáng kể. Tuy nhiên, nếu đại tràng co bóp mạnh, những chuyển động bình thường này sẽ tạo ra cảm giác khó chịu.

Táo bón khiến phân tích tụ

Táo bón là một nguyên nhân phổ biến làm nhiều người bị đau bụng trước khi đại tiện. Tình trạng này xảy ra khi phân di chuyển chậm qua đại tràng, ruột hấp thụ thêm nước và làm phân trở nên khô, cứng, khó đào thải.

Khi phân tích tụ trong đại tràng, thành ruột bị căng giãn. Đại tràng phải tăng cường co bóp để đẩy phân xuống trực tràng, từ đó gây cảm giác đau âm ỉ, đầy bụng hoặc co thắt từng cơn. Cơn đau thường rõ hơn khi người bệnh có nhu cầu đi vệ sinh nhưng phân khó di chuyển ra ngoài.

Người bị táo bón thường gặp thêm các biểu hiện như đi đại tiện ít hơn bình thường, phân cứng hoặc vón cục, phải rặn nhiều và có cảm giác chưa đi hết phân sau khi vệ sinh.

Nhiễm trùng đường ruột gây đau quặn

Đau bụng trước khi đi đại tiện cũng có thể xuất hiện khi đường ruột bị nhiễm virus, vi khuẩn hoặc ký sinh trùng. Các tác nhân này gây viêm hoặc kích thích niêm mạc ruột, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa Youssef Soliman tại trung tâm nghiên cứu y khoa City of Hope (Mỹ) cho biết.

Khi ruột bị kích thích, nhu động tăng lên nhằm đẩy các chất chứa trong lòng ruột ra ngoài. Người bệnh thường cảm thấy đau quặn bụng, muốn đại tiện đột ngột và đi ngoài nhiều lần. Khác với cảm giác đau bụng sinh lý thông thường, đau bụng do nhiễm trùng tiêu hóa thường đi kèm các triệu chứng khác như tiêu chảy phân lỏng, buồn nôn, sốt hoặc mệt mỏi.

Một số trường hợp nhiễm khuẩn đường ruột còn gây tiêu chảy có máu hoặc chất nhầy. Đây là biểu hiện cần được chú ý vì có thể liên quan đến tình trạng viêm ở niêm mạc ruột, theo Healthline.