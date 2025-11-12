Theo tờ Hindustan Times, bác sĩ Christopher J. Allen, chuyên gia thần kinh và giấc ngủ tại Mỹ, cho rằng vấn đề không nằm ở thời lượng ngủ, mà là ở chất lượng giấc ngủ. Ông nhấn mạnh, cơ thể không cần ngủ nhiều hơn, mà cần được ngủ tốt hơn. Trong y học, giấc ngủ kéo dài từ 7 - 8 tiếng mỗi đêm được xem là lý tưởng để cơ thể phục hồi và tái tạo năng lượng. Giấc ngủ giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả, cải thiện trí nhớ và tâm trạng. Tuy nhiên, ngủ đủ thời gian không đồng nghĩa với việc cơ thể đã thật sự nghỉ ngơi.

Vì sao ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày vẫn mệt mỏi?