Vì sao ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày vẫn mệt mỏi?
Video Sức khỏe

Vì sao ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày vẫn mệt mỏi?

Nguyễn Vy - Hoàng Hà
12/11/2025 21:00 GMT+7

Nhiều người tin rằng chỉ cần ngủ đủ 8 tiếng mỗi đêm là có thể duy trì cơ thể khỏe mạnh và tinh thần sảng khoái. Thế nhưng, thực tế lại không ít người dù ngủ đủ giấc vẫn thức dậy trong trạng thái mệt mỏi, uể oải và thiếu năng lượng. Vậy điều gì đang xảy ra với giấc ngủ của chúng ta?

Theo tờ Hindustan Times, bác sĩ Christopher J. Allen, chuyên gia thần kinhgiấc ngủ tại Mỹ, cho rằng vấn đề không nằm ở thời lượng ngủ, mà là ở chất lượng giấc ngủ. Ông nhấn mạnh, cơ thể không cần ngủ nhiều hơn, mà cần được ngủ tốt hơn. Trong y học, giấc ngủ kéo dài từ 7 - 8 tiếng mỗi đêm được xem là lý tưởng để cơ thể phục hồi và tái tạo năng lượng. Giấc ngủ giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả, cải thiện trí nhớ và tâm trạng. Tuy nhiên, ngủ đủ thời gian không đồng nghĩa với việc cơ thể đã thật sự nghỉ ngơi.

Vì sao ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày vẫn mệt mỏi? - Ảnh 1.

Vì sao ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày vẫn mệt mỏi?

ngủ đủ ngủ đúng ngủ 8 tiếng mệt mỏi ngủ sâu
