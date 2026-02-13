Vì sao người dùng ngày càng thấy quảng cáo quen thuộc?

Chẳng hạn, sau khi mở YouTube, người dùng có thể ngay lập tức thấy quảng cáo về nhãn hiệu socola yêu thích, mặc dù chúng ta chỉ vừa nói về việc thèm loại socola đó?

Đây không phải là một điều xảy ra ngẫu nhiên bởi thông tin mà người dùng nhập trực tuyến và qua các ứng dụng có thể được sử dụng để thu thập dữ liệu về sở thích và thói quen của họ. Google là một trong những công ty nổi tiếng nhất trong việc này, với mục tiêu hiển thị quảng cáo cá nhân hóa cho người dùng.

Sự xâm phạm quyền riêng tư của người dùng đang ngày càng phổ biến ẢNH: REUTERS

Một trong những điều đáng lo ngại về quảng cáo không chỉ là tính liên quan của chúng, mà còn là thời điểm xuất hiện. Chúng dường như xuất hiện ngay sau khi người dùng có những cuộc trò chuyện thực sự về sản phẩm, với nguyên nhân có thể xảy ra do nhiều lý do, chẳng hạn như người dùng đã nói chuyện với gia đình về một sản phẩm và họ tìm kiếm thông tin trực tuyến, hoặc vô tình kiểm tra thông tin đó qua một ứng dụng. Thậm chí, các mối quan hệ xã hội cũng có thể ảnh hưởng đến quảng cáo mà người dùng thấy, khi bạn bè của họ tương tác với các sản phẩm mà người dùng cũng quan tâm.

Nguồn thu lớn từ quảng cáo

Đối với người dùng Android, việc có tài khoản Google là điều bắt buộc. Nếu người dùng sử dụng các dịch vụ như Google Chrome, Sheets hay YouTube, mọi hoạt động của người dùng đều bị theo dõi để phục vụ cho việc hiển thị quảng cáo, trừ khi người dùng chủ động đăng xuất hoặc yêu cầu Google ngừng nhắm mục tiêu quảng cáo.

Việc tập trung thông tin của người dùng tại một nơi, đặc biệt là khi nhiều ứng dụng yêu cầu "Đăng nhập bằng Google", càng làm tăng dấu vết kỹ thuật số của họ. Các nhà quảng cáo có thể sử dụng dấu vết này để thu thập thêm thông tin về người dùng, từ độ tuổi, giới tính đến sở thích và lịch sử mua sắm.

Các ứng dụng mà người dùng cài đặt cũng thường xuyên theo dõi hành vi của họ, không chỉ để phục vụ cho việc nhắm mục tiêu quảng cáo mà còn giúp các thuật toán đưa ra các đề xuất phù hợp. Tuy nhiên, khi người dùng chọn không tham gia vào các quảng cáo cá nhân hóa, đôi khi các đề xuất này sẽ không còn chính xác. Đáng chú ý, một số ứng dụng có thể lạm dụng quyền truy cập để thu thập thông tin mà không cần sự cho phép của người dùng với lý do "cải thiện trải nghiệm".

Một vấn đề khác là quyền truy cập trên thiết bị. Một số ứng dụng yêu cầu quyền truy cập không cần thiết, như một ứng dụng máy tính hay đèn pin lại cần quyền truy cập micro. Đó rõ ràng là yêu cầu nhiều quyền hơn mức cần thiết với mục đích chính là thu thập dữ liệu để kiếm tiền từ các bên thứ ba.

Với những hành vi xâm phạm quyền riêng tư nói trên, không ít người dùng cảm thấy lo lắng rằng các ứng dụng của họ đang theo dõi hoặc nghe lén mà không có sự đồng ý. Điều này khiến việc bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến trở thành một vấn đề cấp bách hơn bao giờ hết.