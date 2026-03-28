Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Vì sao người thừa cân vẫn có thể thiếu máu, thiếu sắt?

Như Quyên
28/03/2026 05:19 GMT+7

Thiếu máu có thể xảy ra với bất cứ ai, kể cả những người thừa cân. Nếu chủ quan, thiếu máu có thể ảnh hưởng đến tim mạch và khả năng lao động.

Bệnh nhân nữ N.T.T.T (47 tuổi, nặng 60 kg, ở TP.HCM) phát hiện bị thiếu máu khi đi khám với các dấu hiệu tim đập nhanh, chóng mặt, mất ngủ kéo dài.

“Tôi cứ nghĩ là bệnh huyết áp tái phát nên cũng không quan tâm lắm. Được một thời gian thì các cơn choáng váng xuất hiện nhiều hơn, lúc đi chợ, đứng lên ngồi xuống hay vận động nhẹ. Tôi không ngờ mình bị thiếu máu, vì thường ngày tôi ăn uống được, không kén món gì”, chị T. chia sẻ.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Đoàn Thị Liễu, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Gia An 115 (TP.HCM) cũng cho biết, trong thực tế lâm sàng, bác sĩ cũng từng tiếp nhận không ít bệnh nhân thừa cân nhưng thiếu máu. Tuy nhiên, bản thân người bệnh lại cho rằng những biểu hiện này chỉ do “tăng cân, làm việc nhiều, stress”, nên tự chịu đựng. Do thiếu máu diễn tiến âm thầm và kéo dài, tim của bệnh nhân phải làm việc nhiều hơn để bù oxy cho cơ thể. Nếu tiếp tục trì hoãn, nguy cơ rối loạn tim mạch là hoàn toàn có thể xảy ra.

Các dấu hiệu thiếu máu ở người thừa cân dễ bị bỏ sót gồm: Dễ hụt hơi khi gắng sức nhẹ (leo cầu thang, đi bộ nhanh): Hay quy cho thể lực kém

Ảnh: AI

Thiếu máu nhưng bề ngoài vẫn tròn trịa, hồng hào

Theo bác sĩ Liễu, trong y học, tình trạng thừa cân nhưng thiếu máu là do “dư calo nhưng thiếu vi chất”. Nhiều người ăn rất nhiều, nhưng lại chủ yếu là đồ ngọt, thức ăn nhanh, chiên rán làm tăng cân nhanh nhưng không giúp tạo máu.

“Nói vui một chút, cơ thể có thể 'no bụng' nhưng tủy xương vẫn 'đói' sắt, đói vitamin B12 và axit folic. Khi thiếu những chất này, hồng cầu không được sản xuất đầy đủ, dẫn đến thiếu máu dù nhìn bên ngoài vẫn tròn trịa, hồng hào”, bác sĩ Liễu giải thích.

Các dấu hiệu thiếu máu ở người thừa cân dễ bị bỏ sót gồm:

  • Mệt mỏi kéo dài, uể oải: Thường bị nhầm là do dư cân hoặc ít vận động.
  • Dễ hụt hơi khi gắng sức nhẹ (leo cầu thang, đi bộ nhanh): Hay quy cho thể lực kém.
  • Chóng mặt thoáng qua, choáng váng nhẹ: Xuất hiện không thường xuyên nên ít được chú ý.
  • Giảm tập trung, hay buồn ngủ, làm việc kém hiệu quả: Dễ nhầm với stress hoặc thiếu ngủ.
  • Đánh trống ngực nhẹ, hồi hộp: Thường thoáng qua nên người bệnh chủ quan.
  • Da và niêm mạc nhợt nhạt khó nhận ra: Lớp mỡ dưới da che lấp dấu hiệu điển hình của thiếu máu.

Thừa mỡ, mỡ bụng nhiều làm tăng nguy cơ thiếu sắt

Theo bác sĩ Liễu, thiếu máu, thiếu sắt là dạng phổ biến nhất ở nhóm người thừa mỡ, mỡ bụng nhưng cơ chế khá đặc biệt: Tình trạng thừa mỡ kéo dài gây viêm mạn tính mức độ thấp, làm tăng hepcidin - hormone ức chế hấp thu và sử dụng sắt, dẫn đến thiếu máu chức năng dù cơ thể vẫn có sắt. Ngoài ra, người thừa cân dễ thiếu máu do thiếu vi chất phối hợp như vitamin B12 hoặc axit folic, nhất là khi ăn kiêng không đúng cách.

Còn ở người béo phì, mỡ bụng làm tăng áp lực ổ bụng, gây trào ngược dạ dày-thực quản, từ đó làm giảm hấp thu sắt.

Tình trạng thừa mỡ kéo dài gây viêm mạn tính mức độ thấp, làm tăng hormone ức chế hấp thu và sử dụng sắt, dẫn đến thiếu máu chức năng dù cơ thể vẫn có sắt

ẢNH: AI

Đáng nói, các dạng thiếu máu này thường diễn tiến âm thầm, dễ bị che lấp bởi tình trạng thừa cân. Vì vậy, nếu chỉ nhìn vào cân nặng mà bỏ qua xét nghiệm máu, thiếu máu rất dễ bị bỏ sót cho đến khi đã ảnh hưởng rõ đến sức khỏe tim mạch và khả năng lao động.

Nên làm gì để phòng ngừa thiếu máu và kiểm soát cân nặng an toàn?

Bác sĩ Đoàn Thị Liễu cho biết, người thừa cân hoàn toàn có thể phòng ngừa thiếu máu mà vẫn kiểm soát được cân nặng, cụ thể bằng cách:

  • Giảm năng lượng nhưng không cắt vi chất, đặc biệt cần đảm bảo đủ sắt, vitamin B12, acid folic trong bữa ăn hằng ngày.
  • Ưu tiên đạm chất lượng cao: Thịt nạc, cá, trứng, đậu…
  • Bổ sung sắt đúng cách: Kết hợp thực phẩm giàu sắt với vitamin C (rau xanh, trái cây ít ngọt) để tăng hấp thu sắt.
  • Tránh uống trà, cà phê ngay sau bữa ăn.
  • Không tự ý ăn kiêng khắc nghiệt (nhịn ăn kéo dài, cắt hoàn toàn tinh bột hoặc thịt đỏ) vì dễ dẫn đến thiếu máu tiềm ẩn.
  • Vận động đều, không quá sức, có thể đi bộ nhanh, yoga, bơi…
  • Khám và xét nghiệm định kỳ kiểm tra công thức máu, ferritin, vitamin B12 khi mệt mỏi kéo dài, nhất là ở người đang giảm cân.

Tin liên quan

Bác sĩ: Dấu hiệu cho thấy bạn đang thiếu máu não

Hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi kéo dài có thể là dấu hiệu của thiếu máu não - một tình trạng tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe nếu không được phát hiện và điều trị sớm.

Khám phá thêm chủ đề

thiếu máu thiếu sắt thừa cân tim đập nhanh chóng mặt mất ngủ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận