Vì sao người trên 40 tuổi cần kiểm tra thận định kỳ?

Những người sau 40 tuổi nên ưu tiên kiểm tra thận định kỳ vì những lý do sau.

Thận dễ tổn thương do tuổi tác

Thay đổi do tuổi tác khiến thận trở nên dễ bị tổn thương hơn. Những thay đổi này xuất hiện ở cấu trúc mạch máu, cầu thận, ống thận cho đến phản ứng miễn dịch và khả năng tái tạo. Do đó, nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính sẽ tăng ở người cao tuổi ngay cả khi họ không có tiểu đường hay huyết áp cao, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Người cao tuổi có huyết áp cao hay tiểu đường cần khám sức khỏe thận định kỳ

Lão hóa có thể khiến thận mất dần một phần chức năng lọc, tái tạo tế bào kém hơn, khiến độc tố tích tụ. Một số người có vấn đề về thận nhưng không có triệu chứng rõ ràng. Số khác hay cảm thấy mệt mỏi, phù nhẹ, tiểu nhiều về đêm nhưng dễ nhầm lẫn với những vấn đề sức khỏe khác.

Bệnh thận thường diễn tiến âm thầm

Một trong những lý do quan trọng nhất nên khám thận định kỳ là bệnh thận mạn tính thường không có triệu chứng rõ rệt trong giai đoạn đầu. Không ít người không biết mình mắc bệnh dù thận đã chịu tổn thương đáng kể.

Thận khỏe mạnh lọc máu, giữ lại protein cần thiết và loại bỏ chất thải. Nhưng khi cầu thận hoặc ống thận bị tổn thương, protein có thể bị rò rỉ vào nước tiểu, dẫn đến protein niệu. Đây là dấu hiệu sớm của tổn thương thận.

Vì vậy, khám định kỳ giúp phát hiện sớm hơn, khi mà chức năng thận chỉ giảm nhẹ. Nhờ đó, bác sĩ sẽ có những khuyến nghị để ngăn chặn suy thận tiến triển.

Nguy cơ tăng khi có bệnh kèm theo

Khi qua tuổi 40, nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như huyết áp cao, tiểu đường loại 2, rối loạn mỡ máu cũng tăng lên. Những bệnh lý này, đặc biệt khi kiểm soát không tốt, có thể gây tổn thương mạch máu, cầu thận và dần dẫn tới bệnh thận mạn tính.

Các chuyên gia khuyến cáo những người có các yếu tố nguy cơ thì cần kiểm tra thận ít nhất 1 lần/năm. Những yếu tố này là huyết áp cao, tiểu đường, béo phì, hút thuốc hoặc có người thân bị bệnh thận.

Nhiều người có thể nghĩ kiểm tra chức năng thận phức tạp, cần máy móc hiện đại. Nhưng thực tế không hẳn vậy. Kiểm tra thận cơ bản rất đơn giản, dễ thực hiện và phù hợp làm định kỳ.

Các xét nghiệm và kiểm tra này gồm xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, đo huyết áp. Trong một số trường hợp cần thiết, bác sĩ có thể yêu cầu siêu âm thận hoặc các xét nghiệm hình ảnh để đánh giá cấu trúc thận nếu có dấu hiệu bất thường, theo Healthline.