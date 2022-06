Vì sao nhiều người tập gym lại có cơ bụng so le?

Sau khi dành rất nhiều thời gian để ăn kiêng và tập luyện thì không phải ai cũng có được cơ bụng 6 múi. Có người có 4 múi, có người 6 múi nhưng cũng có người được 8 hay 10 múi bụng, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Ngoài ra, hai dải múi cơ chạy dọc theo bụng không phải lúc nào cũng đối xứng nhau. Cơ bụng so le phổ biến hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Do đó, nếu bạn có cơ bụng so le thì cũng không có vấn đề gì đáng ngại.

Rất nhiều vận động viên thể hình chuyên nghiệp có cơ bụng so le. Nhiều người cũng chỉ có 4 múi thay vì 6 múi như hình mẫu lý tưởng. Dù vậy, họ vẫn tự tin khoe múi bụng trên mạng xã hội nên những người có múi bụng so le cũng không có gì phải tự ti vì đó là điều hết sức bình thường.

Hình dạng của múi bụng là do di truyền. Cơ bụng được cấu tạo gồm 3 phần chính là cơ thẳng bụng, dây chằng và các dải cơ được gọi là giao tuyến gân. Giao tuyến gân đi ngang qua cơ bụng và phân tách ra thành các múi.





Mọi người sinh ra với số lượng các giao tuyến gân khác nhau, từ đó quyết định số múi ở cơ bụng của họ là bao nhiêu. Những người có múi bụng so le là do bẩm sinh các giao tuyến gân của họ không thẳng hàng nhau.

Ngoài ra, yếu tố di truyền cũng ảnh hưởng đến sự phân bố mỡ thừa trên cơ thể. Nếu mỡ bụng phân bố không đều nhau thì bạn có thể thấy múi ở bụng mình hiện không rõ và đều nhau. Khi đó, tập luyện giảm mỡ sẽ giúp múi bụng hiện rõ và đều hơn.

Một số tình trạng y tế có thể khiến múi bụng không đều, trong đó có các vấn đề liên quan đến sự phát triển của cơ và cấu trúc cột sống. Chẳng hạn, vẹo cột sống xảy ra khi cột sống phát triển với độ cong bất thường. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng các khối cơ ở 2 bên lưng phát triển không đều nhau, khiến cơ bụng so le.

Tập luyện sai tư thế, thiếu cân bằng cũng có thể khiến cơ bụng so le. Khi đó, một bên cơ bụng có thể lớn hơn bên còn lại, theo Healthline.