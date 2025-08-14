Vì sao nhiều nơi mưa lớn, biển động mạnh?

Các rãnh áp thấp và hoàn lưu bão Podul

Trong những ngày qua, mưa lớn liên tục xuất hiện nhiều nơi trên cả nước. Theo ghi nhận của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) ngày 13.8, nhiều nơi xuất hiện mưa rất lớn như tại Nậm Hàng (Lai Châu) 122,7 mm, Xuân Minh 2 (Tuyên Quang) 125 mm, Bình Giáo (Gia Lai) 142,8 mm, Đạ Mri 1 (Lâm Đồng) 212,6 mm… Trong khi đó, nhiều khu vực trên Biển Đông xuất hiện mưa to, gió lớn, biển động mạnh.

Dự báo đợt mưa kéo dài đến cuối tuần này, đề phòng mưa lớn gây ngập úng cục bộ Ảnh: Phạm Hữu

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, giải thích: Thời tiết cả nước bị chi phối bởi các hình thái chủ yếu hiện nay là 2 rãnh áp thấp. Rãnh áp thấp thứ nhất có trục vắt qua khu vực Bắc bộ nối với hoàn lưu bão Podul trên vùng biển đông nam đảo Đài Loan (cơn bão số 11 trên vùng biển tây Thái Bình Dương), rãnh áp thấp này suy yếu dần. Do vậy khu vực phía bắc sẽ giảm mưa trong những ngày tới.

Ngược lại, rãnh áp thấp thứ hai mới hình thành có trục vắt qua nam Trung bộ, tạo điều kiện cho gió mùa tây nam hoạt động với xu hướng mạnh dần lên trong những ngày tới. Ngoài ra, trên khu vực Nam bộ còn có sự tồn tại của hội tụ gió trên cao. Sự hoạt động mạnh của các hình thái này khiến đợt mưa ở TP.HCM và Nam bộ nói chung còn kéo dài.

Do vậy, thời tiết Nam bộ trong những ngày tới phổ biến mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày có nắng gián đoạn; trưa, chiều và tối có mưa rào và giông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng mưa lớn gây ngập ở những vùng trũng thấp ven sông và vùng nội đồng kém khả năng tiêu thoát nước. Đợt mưa lớn hiện tại có thể kéo dài đến hết tuần này; vùng bán đảo Cà Mau (bao gồm tỉnh Cà Mau, An Giang) và miền Đông Nam bộ như Tây Ninh, Đồng Nai và cả Lâm Đồng là những địa phương có khả năng xuất hiện mưa rất to với tổng lượng mưa cả đợt có thể đạt 200 mm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 23 - 26 độ C; nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 30 - 33 độ C.

Tại TP.HCM, vùng phía bắc và đông bắc gồm Bình Dương (cũ) và Củ Chi, Hóc Môn là những nơi có khả năng cao xuất hiện mưa lớn với lượng mưa trong 24 giờ đạt tới 100 mm. Các phường trung tâm thành phố và khu vực phía đông nam như Cần Giờ, Bà Rịa, Vũng Tàu phổ biến trưa, chiều và tối có mưa rào và giông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng đặc khu Côn Đảo có mưa to kéo dài và lượng mưa trong 24 giờ phổ biến từ 90 - 120 mm.

Cảnh báo biển động

NCHMF cảnh báo: Vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 - 10 giật cấp 11 - 12, sóng cao 2 - 5 m biển động rất mạnh. Vùng biển từ Khánh Hòa đến TP.HCM và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7 - 8; sóng cao từ 1,5 - 3 m, biển động.

Ngày 14.8, vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông có mưa bão; vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, các vùng biển khác của khu vực bắc Biển Đông có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao 2 - 3 m.

Từ đêm 14 - 15.8, vùng biển từ Lâm Đồng đến TP.HCM và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động, sóng cao từ 2 - 3 m.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên vùng biển phía đông bắc của bắc Biển Đông cấp 3, vùng biển từ Khánh Hòa đến TP.HCM cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.