Vì sao những ca khúc cũ bỗng 'hot' trở lại?

Không phải ngẫu nhiên mà các ca khúc này bất ngờ được yêu mến trở lại, đặc biệt trong bối cảnh thị trường âm nhạc ngày càng xuất hiện nhiều giọng ca mới với những sáng tác mới. Thực tế cũng cho thấy những bản nhạc cũ vốn đã chiếm được cảm tình của nhiều khán giả thuộc thế hệ 8X và cả 9X, nên dễ tạo không khí hoài niệm, khơi gợi cảm xúc. Song để chạm đến khán giả gen Z, việc "khoác áo mới" bằng những bản hòa âm, phối khí hiện đại là điều cần thiết. Sự dung hòa giữa "cũ" và "mới" được xem là chất xúc tác giúp "hồi sinh" những bản hit đình đám một thời.

Sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội hay sự đổ bộ của loạt chương trình như Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Xuân hạ thu đông rồi lại xuân… cũng giúp những tác phẩm cũ đến gần với khán giả trẻ. Người nghe từng bất ngờ với một Trống cơm đầy hào hùng, vỡ òa khi Áo mùa đông được khoác "chiếc áo" trẻ trung hơn hay Đường xa ướt mưa đậm chất "thanh xuân vườn trường"… qua tư duy làm nhạc hiện đại. Chính điều đó đã giúp các bài hát cũ tạo được dấu ấn với cả gen Z.

NSƯT Đại Nghĩa, đạo diễn Huỳnh Lập, nhạc sĩ Mew Amazing trình diễn ca khúc Mắt nai cha cha cha trên sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 Ảnh: NSX

Nhạc sĩ Ssay Huỳnh nhìn nhận đây là một tín hiệu vui, cho thấy âm nhạc đủ sức trở thành cầu nối của nhiều thế hệ. Theo anh, thị trường ca nhạc trước giờ có nhiều nghệ sĩ trẻ tìm cảm hứng từ những di sản âm nhạc xưa cũ nhưng điều quan trọng là việc khai thác có phù hợp hay không.

"Điển hình như bài hát Mắt nai cha cha cha trong Anh trai vượt ngàn chông gai phù hợp với khí chất của hai nghệ sĩ Đại Nghĩa và Huỳnh Lập, qua tư duy âm nhạc của Mew Amazing lại mang một năng lượng mới, hơi thở mới của thời đại nên dễ dàng tiếp cận khán giả", anh nói.

Ssay Huỳnh quan niệm âm nhạc cũng như thời trang, sẽ có vòng lặp với việc những ca khúc, phong cách cũ quay lại bằng hình thức mới, đáp ứng nhu cầu của người nghe. Nhạc sĩ nhận định sự "hồi sinh" này là kết quả của việc kết hợp giữa giá trị hoài niệm, tư duy âm nhạc mới mẻ và cá tính người nghệ sĩ biểu diễn.

"Đối với các bạn trẻ gen Z, họ sẽ tò mò về xu hướng âm nhạc trước đây, còn đối với những khán giả 8X, 9X, họ có xu hướng hoài niệm. Đây được xem là mảnh đất màu mỡ để những ca khúc cũ được đón nhận trở lại nếu làm tốt", anh chia sẻ.

Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy việc làm mới những ca khúc cũ không hề dễ dàng, đòi hỏi sự tính toán của ê kíp để tác phẩm không "lệch hướng". Khi một bài hát đã quen thuộc, việc làm mới sẽ không tránh khỏi tranh luận hay bị so sánh với những ca sĩ đã từng thể hiện bài hát gốc thành công. Do đó, bài toán lớn đặt ra là làm sao để việc trình diễn ca khúc cũ không bị "mất chất" mà vẫn giữ được phong cách riêng của nghệ sĩ trên sân khấu.