Vì sao những giếng nước chi chít máy bơm được gọi là 'nghị lực' nhất Quy Nhơn?

Canh từng giọt nước giữa mùa khô

Bãi Xép thuộc phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, trước đây thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Khu dân cư nằm cách trung tâm Quy Nhơn khoảng 10 km về phía nam, gần khu vực giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, tương đối tách biệt với trung tâm phường.

Làng chài Bãi Xép (phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai) thường xuyên đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt, nhất là vào cao điểm mùa khô ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo những người cao niên trong làng, sau ngày giải phóng, người dân từ nhiều nơi đến đây lập làng, dựng nhà sinh sống. Cũng từ đó, tình trạng thiếu nước sinh hoạt trở thành nỗi lo kéo dài qua nhiều thế hệ.

Ông Trần Văn Lợi (56 tuổi, ở làng chài Bãi Xép) cho biết, khoảng 200 hộ dân với 900 nhân khẩu tại đây hiện chủ yếu dựa vào 5 giếng nước công cộng và 5 giếng nằm trong khuôn viên nhà dân.

"Ở đây khó đào giếng do nằm sát biển, nước dễ bị nhiễm mặn. Vì vậy, mỗi giếng công cộng đều được lắp hàng chục máy bơm để người dân lấy nước", ông Lợi nói.

Giếng nước công cộng ở làng chài Bãi Xép được lắp hàng chục máy bơm phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân ẢNH: ĐỨC NHẬT

Người dân làng chài Bãi Xép gọi vui đây là những giếng nước "nghị lực" nhất Quy Nhơn ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tuy có nhiều máy bơm, nguồn nước vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu vào những tháng cao điểm mùa khô, thường từ tháng 4 đến tháng 6 hằng năm. Khi nhu cầu sử dụng tăng cao, nguồn nước ngầm suy giảm, nhiều giếng không còn đủ nước phục vụ sinh hoạt.

Người dân phải tự sắp xếp thời gian, thay phiên nhau bơm nước. Có gia đình thức đến đêm để chờ đến lượt, cố lấy từng chút nước mang về dùng.

"Người dân địa phương thường nói vui đây là những giếng nước 'nghị lực' nhất Quy Nhơn. Dù được lắp hàng chục máy bơm, mỗi giếng vẫn phải gồng gánh nhu cầu sinh hoạt của hàng chục hộ dân qua những mùa khô hạn", ông Lợi chia sẻ.

Dây điện, ổ cắm được bố trí sơ sài trên cột điện, tiềm ẩn nguy cơ chập điện, cháy nổ trong mùa mưa bão ẢNH: ĐỨC NHẬT

Thiếu nước sạch, người dân xoay xở đủ cách

Không chỉ mất thời gian chờ đợi, người dân Bãi Xép còn phải tìm nhiều cách để duy trì sinh hoạt hằng ngày. Dù đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương, mong muốn được đấu nối hệ thống nước sạch như các khu vực lân cận, đến nay, người dân vẫn phải phụ thuộc vào nguồn nước giếng.

Một số hộ phải mua nước từ các giếng của khách sạn gần đó với giá lên đến 13.000 đồng/m³.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan (41 tuổi, ở làng chài Bãi Xép) cho biết, những ngày nắng nóng, gia đình chị và nhiều hộ dân trong làng gặp không ít khó khăn vì thiếu nước.

"Trời nắng là không có nước dùng. Nhiều khi phải nhịn tắm hoặc ra biển tắm rồi về dội lại bằng nước trong can. Máy bơm phải canh cả ngày lẫn đêm, hút từng chút một mà vẫn không đủ. Mấy hôm nay có mưa nên tình hình mới đỡ hơn đôi chút", chị Lan nói.

Làng chài Bãi Xép có khoảng 5 giếng công cộng phục vụ sinh hoạt của hàng trăm hộ dân ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bên cạnh nỗi lo thiếu nước, hệ thống dây điện, ổ cắm tại một số giếng cũng được bố trí sơ sài, tiềm ẩn nguy cơ chập điện, cháy nổ trong mùa mưa bão.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của du lịch cộng đồng, đời sống kinh tế của người dân Bãi Xép từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, thiếu nước sinh hoạt vẫn là vấn đề chưa được giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và hoạt động du lịch tại địa phương.

Đề xuất đầu tư công trình cấp nước 21 tỉ đồng

Theo bà Nguyễn Thị Bích Hoa, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam, trước đó, Sở Xây dựng phối hợp Sở Tài chính, UBND phường và Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định xây dựng phương án cấp nước cho Bãi Xép cùng các điểm du lịch dọc tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu thuộc địa bàn phường.

Vào mùa khô, người dân làng chài Bãi Xép phải thay phiên nhau bơm nước, có gia đình thức đến đêm để chờ đến lượt ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo phương án, công trình dự kiến gồm một trạm bơm tăng áp công suất 500 m³/ngày đêm và hệ thống đường ống dẫn nước đến khu dân cư, các điểm du lịch. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 21 tỉ đồng.

Tuy nhiên, phường Quy Nhơn Nam chưa bảo đảm nguồn lực và nhân lực để triển khai phương án này.

Đầu tháng 9, sau đề xuất của UBND phường, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Xây dựng lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình cấp nước sạch cho khu vực Bãi Xép và các điểm du lịch. Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Tài chính đề xuất nguồn vốn để thực hiện phương án.

Việc đầu tư công trình cấp nước sạch được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết tình trạng thiếu nước kéo dài tại Bãi Xép, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân và phục vụ hoạt động du lịch ở khu vực này.