Vì sao smartphone dùng vẫn ổn nhưng cắm sạc là chậm?

Tuy nhiên, một nguyên nhân ít người ngờ tới chính là bộ sạc đang sử dụng để sạc pin smartphone. Việc hiểu rõ nguyên nhân gây ra tình trạng này sẽ giúp người dùng khắc phục hiệu quả.

Nhiều thói quen có thể khiến việc sạc pin smartphone kém hiệu quả ẢNH: CAL MATTERS

Bộ sạc kém chất lượng gây nóng máy

Nhiều người thường sử dụng bộ sạc không chính hãng cho điện thoại Android và iPhone mà không suy nghĩ kỹ. Các bộ sạc giá rẻ hoặc chất lượng thấp không điều chỉnh điện áp đúng cách, dẫn đến việc pin nóng lên quá mức.

Khi điện thoại quá nóng, hệ thống sẽ tự động làm chậm bộ xử lý để bảo vệ linh kiện bên trong, khiến mọi thứ hoạt động chậm chạp hơn. Nếu tiếp tục sử dụng điện thoại trong khi sạc bằng bộ sạc kém chất lượng, tình trạng này sẽ càng trở nên nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hiệu suất và có thể gây hư hỏng lâu dài cho pin.

Cáp sạc cũng không kém phần quan trọng

Trên thị trường hiện nay có nhiều loại cáp sạc với chất lượng khác nhau. Nếu sử dụng cáp giá rẻ, nó có thể kìm hãm hiệu suất của điện thoại. Ví dụ, nếu cắm smartphone vào bộ sạc nhanh nhưng vẫn mất nhiều giờ để sạc đầy, có thể do cáp không truyền tải đủ điện năng.

Hãy cố gắng sử dụng cáp sạc chính hãng nếu có thể ẢNH: REUTERS

Cáp kém chất lượng thường có dây dẫn bên trong mỏng, dẫn đến hiện tượng sạc chậm. Điều này có thể khiến smartphone hoạt động chậm hơn trong khi sạc vì không nhận đủ năng lượng.

Áp lực từ việc sử dụng máy liên tục

Khi bộ sạc hoặc cáp kém chất lượng, smartphone phải bù đắp cho việc cung cấp điện không ổn định, buộc nó phải hoạt động vất vả hơn, không chỉ tiêu tốn nhiều năng lượng mà còn tạo ra nhiệt và ảnh hưởng đến hiệu suất. Người dùng có thể nhận thấy ứng dụng tải chậm hơn, đa nhiệm bị giật lag và thời lượng pin giảm nhanh hơn.

Cổng sạc smartphone bám bẩn

Ngoài bộ sạc và cáp, cổng sạc cũng có thể là nguyên nhân gây chậm. Bụi và mảnh vụn có thể tích tụ bên trong cổng làm ngăn cản cáp tiếp xúc đúng cách. Khi kết nối không ổn định, smartphone có thể sạc không đều hoặc chuyển sang chế độ sạc chậm.

Để tránh gây áp lực không cần thiết lên smartphone, người dùng nên sử dụng phụ kiện chất lượng cao. Mặc dù có thể tốn kém ban đầu, nhưng điều này sẽ bảo vệ thiết bị và duy trì hiệu suất lâu dài. Nên mua bộ sạc từ nhà sản xuất để đảm bảo tính tương thích và an toàn. Hãy cắm điện thoại vào ổ cắm điện thay vì sạc trong xe hơi và cố gắng không sử dụng điện thoại trong khi sạc.

Những thói quen đơn giản như sử dụng phụ kiện chất lượng, giữ cho cổng sạc sạch sẽ và cho thiết bị nghỉ ngơi trong khi sạc có thể tạo ra sự khác biệt lớn, giúp smartphone duy trì hoạt động tốt nhất.