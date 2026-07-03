Vì sao smartwatch vẫn chưa dùng cổng USB-C?

Hiện tại, mỗi nhà sản xuất smartwatch sử dụng cáp sạc riêng biệt, thường là kết nối bằng nam châm hoặc đầu nối pogo pin. Kết quả là người dùng không thể sạc Apple Watch bằng bộ sạc của Galaxy Watch, thậm chí một số thương hiệu như Fitbit không sử dụng cùng một bộ sạc cho các mẫu thiết bị khác nhau của chính họ.

Nhiều thiết bị điện tử hiện đại đã sử dụng USB-C, nhưng smartwatch lại nói không gây bất tiện cho người dùng ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Giải pháp lý tưởng để khắc phục tình trạng không tương thích này là chuyển sang sử dụng cổng USB-C, một chuẩn kết nối đã được áp dụng cho nhiều thiết bị khác như iPad và Nintendo Switch 2. Tuy nhiên, cách làm này không hề đơn giản. Việc thêm cổng USB-C vào smartwatch có thể làm giảm khả năng chống nước, vấn đề đặc biệt quan trọng đối với những người sử dụng thiết bị khi bơi lội. Hơn nữa, cổng này sẽ chiếm không gian trên một thiết bị vốn đã nhỏ gọn, khiến cho việc tích hợp trở nên khó khăn.

Một lý do khác dẫn đến sự đa dạng trong bộ sạc smartwatch là kích thước và hình dạng của các thiết bị. Mặc dù smartphone có nhiều thương hiệu và mẫu mã khác nhau, nhưng chúng vẫn có nhiều điểm tương đồng. Trong khi đó, smartwatch lại đa dạng, khiến cho việc mỗi nhà sản xuất sử dụng công nghệ sạc riêng là điều dễ hiểu, ngay cả khi điều này không hoàn toàn xuất phát từ mong muốn bán các bộ sạc độc quyền.

Khó có chuẩn sạc chung cho smartwatch

Tuy việc chuẩn hóa bộ sạc cho smartwatch sẽ mang lại lợi ích cho cả người tiêu dùng và môi trường, nhưng thách thức này không hề đơn giản. Cổng USB-C không phải là một lựa chọn khả thi do những lý do đã nêu và hiện tại không có tiêu chuẩn rõ ràng nào để áp dụng cho smartwatch như đối với điện thoại. Mặc dù bộ sạc không dây là một giải pháp tiềm năng, nhưng chúng thường chậm và yêu cầu thiết bị phải được đặt đúng vị trí để hoạt động hiệu quả.

Các chuyên gia cho rằng ngay cả việc áp dụng một bộ sạc đa năng cho smartwatch thông qua luật pháp, như từng làm với smartphone, có thể không phải là giải pháp tốt vào thời điểm này. Jitesh Ubrani, quản lý nghiên cứu của International Data Corporation (IDC), cho biết: "Việc điều chỉnh một tiêu chuẩn sạc hiện nay sẽ kìm hãm sự đổi mới, có thể gây hại cho người tiêu dùng và chính phủ nhiều hơn là việc có nhiều bộ sạc khác nhau".

Mặc dù chưa có giải pháp rõ ràng cho vấn đề này, việc thiết lập một tiêu chuẩn sạc nhanh, đáng tin cậy và dễ tiếp cận, tương tự như USB-C, sẽ giúp cải thiện trải nghiệm của người dùng và giảm thiểu rác thải điện tử.