Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Vì sao stress khiến mỡ bụng tăng dù không ăn nhiều?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
04/01/2026 00:08 GMT+7

Sau khi trải qua giai đoạn áp lực cao do công việc, cuộc sống, nhiều người nhận thấy bụng to ra dù khẩu phần ăn không đổi. Điều này có thể do stress kéo dài đã ảnh hưởng cách cơ thể sử dụng, dự trữ năng lượng.

Khi stress kéo dài, hệ thần kinh và nội tiết sẽ xuất hiện một loạt phản ứng. Hoóc môn căng thẳng tăng, đặc biệt là cortisol, làm rối nhịp ngủ-thức, thay đổi đường huyết và độ nhạy insulin. Đồng thời, những thay đổi này cũng tác động lên mô mỡ theo hướng dễ tích mỡ vùng bụng, nhất là mỡ nội tạng, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Vì sao stress khiến mỡ bụng tăng dù không ăn nhiều? - Ảnh 1.

Stress kéo dài sẽ khiến cơ thể dễ tích mỡ bụng hơn

ẢNH: AI

Do đó, mỡ bụng vẫn sẽ dày lên ngay cả khi người bị stress không ăn nhiều hơn. Chỉ cần cơ thể họ đốt calo ít đi hoặc thay đổi trong cách phân bổ năng lượng, chẳng hạn ưu tiên tích trữ calo, là đủ để tích mỡ.

Khi bị stress kéo dài, cơ thể sẽ ưu tiên tích mỡ ở bụng nhiều hơn những vị trí khác là vì những nguyên nhân sau:

Mỡ bụng nhạy hơn với cortisol

Tế bào mỡ vùng bụng, đặc biệt là mỡ nội tạng, có đặc điểm sinh học khiến chúng nhạy với tín hiệu hoóc môn căng thẳng. Hay nói cách khác, cùng chịu tác động của hoóc môn nhưng vùng bụng lại trở thành nơi tích trữ mỡ thừa mạnh hơn.

Một manh mối quan trọng là enzyme 11β-HSD1. Cụ thể, hoóc môn căng thẳng không phải lúc nào cũng đủ mạnh để tác động rõ rệt đến cơ thể, đôi khi chúng tồn tại ở dạng ít hoạt động. Tuy nhiên, enzyme 11β-HSD1 nằm sẵn trong mô mỡ có khả năng tiếp nhận cortisol ở dạng ít hoạt động và chuyển chúng thành dạng hoạt động mạnh ngay tại trong mô mỡ. Hệ quả là máu có thể không có nhiều cortisol nhưng riêng vùng mô mỡ bụng vẫn có cortisol cao và làm tăng tích mỡ.

Giảm tiêu hao calo

Tăng mỡ không chỉ do ăn vào nhiều mà còn do tiêu hao calo ít đi. Stress kéo dài có thể làm điều này theo những cách mà đôi khi rất khó nhận ra. Trước tiên, stress sẽ làm giảm vận động tự nhiên. Chúng ta vẫn đi làm, vẫn sinh hoạt nhưng ít đứng lên, ít đi lại, ít làm việc nhà. Những thứ này cộng lại có thể tương đương vài trăm calo mỗi ngày.

Ngoài ra, cảm giác mệt mỏi sau giờ làm khiến người bị stress cảm thấy cạn kiệt năng lượng, không còn muốn đi bộ, đến phòng gym hay bất kỳ hoạt động nào.

Rối loạn giấc ngủ

Rất nhiều người bị stress sẽ ngủ ít hoặc ngủ chập chờn. Giấc ngủ không chỉ để nghỉ ngơi mà còn tham gia điều hòa đường huyết, hoóc môn. Do đó, thiếu ngủ sẽ làm tăng tình trạng kháng insulin, thèm các món nhiều đường bột, từ đó tăng tích trữ mỡ thừa, theo Healthline.

Tin liên quan

Bí quyết chọn bữa sáng giúp giảm mỡ bụng

Bí quyết chọn bữa sáng giúp giảm mỡ bụng

'Sáng nên ăn gì để giảm mỡ bụng?' là câu hỏi mà nhiều người đang tìm cách cải thiện vóc dáng đặc biệt quan tâm.

Khám phá thêm chủ đề

Stress mỡ bụng Đường huyết mỡ nội tạng Thiếu ngủ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận