Những tán cây trong album ảnh thế hệ 8X

Trong album ảnh cũ của nhiều người thuộc thế hệ 8X trở về trước, bên cạnh những tấm hình chụp trước cổng trường, bên chiếc xe đạp hay trong những chuyến đi chơi, không khó để bắt gặp hình ảnh bạn bè trèo cây tạo dáng. Người ngồi trên cành phượng, người đứng cạnh thân me, người tựa vào gốc bàng, phía sau là những tán lá quen thuộc.

Anh Nguyễn Văn Hữu (cựu học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Quảng Ngãi), cho biết những bức ảnh như vậy thường được chụp vào dịp tổng kết cuối năm hoặc khai giảng. Khi ấy, cả nhóm hùn tiền thuê người chụp ảnh, sau đó rửa ảnh làm kỷ niệm.

"Thấy một cành cây đẹp trong trường là mọi người rủ nhau leo lên. Không cần phông nền, không cần ánh sáng hay quá quan trọng chuyện trang phục, cả nhóm vẫn có thể có một bộ ảnh để lưu giữ", anh Hữu kể.

Anh Hữu vẫn giữ những tấm ảnh chụp cùng bạn bè dưới gốc phượng thời học sinh. Trong một bức ảnh, anh ngồi trên cành cây thấp, một tay vịn vào thân phượng, phía dưới là hai người bạn đang cười nhìn lên. Màu ảnh đã phai nhưng kỷ niệm vẫn còn nguyên.

Thế hệ 7X, 8X hay… trèo cây chụp ảnh ẢNH: GIÁP HOÀNG ANH

Chị Trần Thị Hoàng Hà (43 tuổi, làm việc ở 185 Cô Bắc, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM; trước là Cầu Ông Lãnh, Q.1), cũng nhớ những lần bạn bè rủ nhau trèo cây chụp ảnh.

"Ngày đó, chúng tôi thấy cây nào có cành vững chắc là rủ nhau leo lên. Có khi một đứa leo trước, mấy đứa dưới đứng chỉ chỗ, rồi thay phiên nhau chụp. Chụp xong xem lại, thấy đứa nào cũng vui", chị Hà kể.

Theo chị Hà, sân trường, con hẻm, hàng cây ven đường hay khu vườn nhà bạn… đều có thể trở thành địa điểm chụp ảnh. Một buổi đi chơi không nhất thiết phải đến nơi nổi tiếng, chỉ cần chiếc máy ảnh và vài người bạn.

Anh Nguyễn Đại Dương (cựu học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám, Gia Lai), cho biết những bức ảnh trèo cây của anh chủ yếu được chụp vào dịp cuối năm học 2005 - 2006. Nhà gần trường, anh cùng nhóm bạn thường ra sân trường vào những ngày nghỉ để chụp ảnh.

"Ngày ấy, cây phượng, cây bàng hay cây me đều có thể trở thành chỗ chụp hình. Có khi chụp xong mới phát hiện tóc tai rối bù, quần áo lấm bụi, nhưng chẳng ai bận tâm. Mọi người chỉ thích có hình chung với nhau", anh Dương chia sẻ.

Theo anh Dương, trèo cây vốn cũng là hoạt động quen thuộc của trẻ em thời đó. Sau giờ học, nhiều nhóm bạn thường tụ tập ngoài sân, chơi đùa, hái trái, tìm chỗ ngồi trên những cành cây thấp. Vì vậy, khi có máy ảnh, những hoạt động thường ngày ấy được đưa vào khung hình một cách tự nhiên.

Thạc sĩ tâm lý Hồ Viết Trọng, Trung tâm tư vấn tâm lý Bloom Psychology Center (P.Tân Hưng, TP.HCM; trước là P.Tân Kiểng, Q.7), cho biết anh cũng có những bộ ảnh trèo cây thời trẻ. Theo anh, điều đọng lại khi xem những bức ảnh ấy không chỉ là dáng chụp mà còn là ký ức về trường cũ, bạn bè và không gian sinh hoạt ngày trước. Nhiều sân trường, hàng cây đã thay đổi, bạn bè mỗi người một nơi, khiến những tấm ảnh trở thành cách lưu giữ một giai đoạn cuộc đời.

Trong album ảnh cũ của nhiều người thuộc thế hệ 7X, 8X, có những hình ảnh bạn bè trèo lên cây tạo dáng ẢNH: LOAN BÙI

Những không gian check-in của gen Z

Theo anh Vũ Hoàng Minh (32 tuổi), chủ thương hiệu April Studio, P.Đức Nhuận, TP.HCM (trước là P.9, Q.Phú Nhuận), ngày nay với điện thoại thông minh và mạng xã hội, việc chụp, chỉnh sửa và chia sẻ hình ảnh diễn ra nhanh chóng. Người trẻ có thêm nhiều lựa chọn về bối cảnh, từ quán cà phê có kiến trúc độc đáo, triển lãm nghệ thuật, bảo tàng đến vườn hoa, khu du lịch và những không gian được thiết kế riêng để chụp ảnh.

Anh Minh cho biết với gen Z (sinh từ năm 1997 - 2012), việc tìm địa điểm chụp ảnh đôi khi được thực hiện trước cả chuyến đi. Người trẻ thường xem hình ảnh trên TikTok, Instagram, Facebook, tham khảo góc chụp, trang phục và ánh sáng rồi mới quyết định đến.

Những bức ảnh lưu lại một thời thanh xuân ẢNH: HOÀNG HÀ

Phan Nguyễn Minh Hiền, sinh viên Trường ĐH Văn Lang, cho biết mỗi lần đi chơi, nhóm bạn thường tìm trước những địa điểm có không gian đẹp.

"Trước khi đến một quán cà phê hay địa điểm du lịch, chúng em thường xem hình ảnh người khác đăng, xem chỗ nào có góc chụp đẹp, ánh sáng ra sao. Có những nơi ban đầu biết đến chỉ vì thấy ảnh trên mạng, sau đó mới rủ nhau đến trải nghiệm", Hiền nói.

Theo Hiền, chụp ảnh hiện nay còn là cách thể hiện sở thích, phong cách và cá tính thông qua trang phục, cách tạo dáng và màu sắc hình ảnh.

Trần Thị Như Trang (27 tuổi, làm việc ở 96 Cao Thắng, P.Bàn Cờ, TP.HCM; trước là P.4, Q.3), cho biết nhóm bạn của chị thường chọn những địa điểm có thiết kế riêng biệt, từ quán cà phê phong cách hoài cổ đến không gian nghệ thuật đương đại.

"Không gian là một phần của bức ảnh. Có nơi mình thích vì kiến trúc, có nơi vì cách bài trí, có nơi lại vì cảnh quan xung quanh. Mỗi địa điểm đem đến một kiểu hình ảnh khác nhau. Chúng tôi cũng không nhất thiết phải chọn nơi nổi tiếng, miễn là phù hợp với sở thích", chị Trang chia sẻ.

Người trẻ ngày nay có thể check-in ở khắp mọi nơi ẢNH: THANH NAM

Ở góc độ nghề nghiệp, anh Nguyễn Thế Vương (33 tuổi, chủ thương hiệu Ánh Tuyết Bridal, P.Bình Lợi Trung, TP.HCM; trước là P.11, Q.Bình Thạnh), cho rằng sự khác biệt giữa các thế hệ còn nằm ở điều kiện và công cụ chụp ảnh. Nếu thế hệ 7X, 8X thường tận dụng những gì có sẵn trong môi trường sống, người trẻ hiện nay có thêm nhiều lựa chọn về không gian, thiết bị và ứng dụng chỉnh sửa.

Theo anh Vương, sự thay đổi trong không gian vui chơi, quá trình đô thị hóa và sự phát triển của dịch vụ giải trí cũng mở rộng địa điểm chụp ảnh cho người trẻ.



Người trẻ check-in ở một quán cà phê ẢNH: THANH NAM

Thạc sĩ tâm lý Hồ Viết Trọng nhận định mỗi giai đoạn đều có cách riêng để cá nhân ghi dấu trải nghiệm. Mạng xã hội tạo thêm môi trường để người trẻ chia sẻ hình ảnh, nhận phản hồi và thể hiện bản sắc cá nhân thông qua việc lựa chọn bối cảnh, trang phục, cách tạo dáng.

"Không gian chụp ảnh có thể thay đổi theo thời gian, nhưng nhu cầu lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ vẫn tồn tại. Điều khác biệt là mỗi thế hệ có những phương tiện, điều kiện và cách thể hiện riêng", anh Trọng nói.