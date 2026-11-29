Tất cả những biểu hiện trực quan đó được gọi chung là "thể pháp" của đạo. Tuy nhiên, theo giáo lý Cao Đài, điều trọng yếu hơn hết không dừng lại ở hình tướng bên ngoài, mà tín đồ phải biết nương nhờ vào thể pháp ấy để đạt đến "bí pháp huyền linh", tức nguồn sức sống tâm linh ẩn tàng sâu thẳm bên trong.

Quan điểm của đạo Cao Đài xác định rằng việc cúng kiếng đóng vai trò vô cùng thiết thực về mặt tinh thần và đạo đức của con người. Trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, việc cúng tứ thời luôn được quy định thành một định lệ bắt buộc và duy trì đều đặn.

Giữ tâm thanh tịnh và răn lòng sửa tính

Theo Ban đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh tại TP.HCM, ở thời hiện đại, con người phải sống trong một không gian đầy ồn ào và náo nhiệt, khiến đạo tâm rất dễ bị xao nhãng. Nhịp sống thường nhật với biết bao nỗi lo về vật chất, những nỗi bi thương hay niềm hoan lạc đều là những yếu tố tác động trực tiếp, khiến những người có đức tin chưa vững vàng dễ bị xa rời và lạc mất con đường đạo.

Tín đồ Cao Đài lập đàn cúng tứ thời tại đền thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh ẢNH: BAN ĐẠI DIỆN TẠI TP.HCM

Trước thực tế đó, đạo Cao Đài đề ra nhiều phương pháp hỗ trợ, trong đó cúng tứ thời đóng vai trò nhằm thường xuyên nhắc nhở và nâng đỡ con người không bị chệch hướng.

Thông qua việc duy trì cúng tứ thời, tín đồ tự khép mình vào khuôn lễ giáo, giữ được sự thanh tịnh và kiềm chế tâm trí không rơi vào tình trạng phóng túng. Nhờ đó, tâm hồn duy trì được trạng thái hư không, không phát sinh các vọng niệm sai quấy, làm cho đạo tâm ngày càng thêm phấn khởi.

Bên cạnh đó, cúng tứ thời còn là một phương pháp hiệu quả giúp tín đồ tự kiểm soát lại những việc làm hằng ngày của bản thân để răn lòng sửa tính. Mỗi lần bước vào thời cúng, người tu hành tập trung toàn bộ năng lực của đức tin để nhớ tưởng đến Trời và Phật.

Quan điểm của đạo Cao Đài xác định rằng việc cúng kiếng đóng vai trò vô cùng thiết thực về mặt tinh thần và đạo đức của con người ẢNH: BAN ĐẠI DIỆN TẠI TP.HCM

Không chỉ dừng lại ở việc tu dưỡng bản thân, nghi thức cúng tứ thời còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Khi thực hiện thời cúng, tín đồ cúi đầu lạy Thượng Đế, Tiên Phật và Đức Chí Tôn như một hành động thể hiện lòng nhớ tưởng sâu sắc và niềm biết ơn.

Cùng với việc đảnh lễ, tín đồ tiến hành tụng kinh bằng tất cả tấm lòng thành kính, kết hợp với sự hiểu biết chu đáo về ý nghĩa của từng lời kinh. Quá trình tụng kinh này giúp tâm hồn trở nên yên lặng, làm bớt đi sự vọng động, hạn chế việc phóng tâm nghĩ quấy và kiềm giữ được cái tâm của mình.

Tổng hòa những yếu tố trên chính là phương pháp thiết thực trợ giúp người tu hành được yên ổn trả dứt các nghiệp cũ, không gieo thêm nghiệp mới và tạo thêm âm chất. Nguồn âm chất này được coi là vốn liếng sản nghiệp vô hình quý giá chuẩn bị cho kiếp lai sanh hoặc dành cho cuộc sống ở bên kia thế giới.

Đặc biệt, giá trị của cúng tứ thời còn lan tỏa đến cả cõi vô hình. Khi tín đồ cất tiếng tụng kinh, những vong linh vô hình đang ở xung quanh cũng được lắng nghe những lời kinh.

Cúng tứ thời sẽ như thế nào?

Khái niệm "tứ thời" chỉ 4 thời điểm đặc biệt diễn ra trong một chu kỳ ngày đêm. Tại 4 thời điểm này, hai nguyên khí âm và dương của trời đất xảy ra sự biến đổi vô cùng đặc biệt, hoặc là khởi sanh, hoặc là đạt đến trạng thái cân bằng lẫn nhau.

Đàn cúng tứ thời tại Thánh thất Sài Gòn, thuộc Ban đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh tại TP.HCM ẢNH: PHẠM HỮU

Nếu như theo phương pháp tính thời gian của phương Tây, một ngày đêm được chia thành 24 giờ, thì theo cách tính giờ truyền thống của phương Đông, một ngày đêm lại được chia làm 12 giờ và đặt tên theo thập nhị địa chi.

Thời Tí là lúc chánh Tí (00 giờ đêm), đây là lúc khí âm đạt đến mức cực thịnh rồi bắt đầu giảm dần, đồng thời khí dương bắt đầu khởi sanh với cường độ tăng dần. Vào thời Tí (và thời Ngọ), tín đồ thực hiện nghi thức cúng rượu. Việc cúng rượu xuất phát từ ý nghĩa rượu tượng trưng cho nguơn khí, mà Tí - Ngọ chính là lúc nguơn khí của trời đất đang trong giai đoạn hưng thịnh.

Tín đồ Cao Đài lập đàn cúng tứ thời tại tư gia ẢNH: BAN ĐẠI DIỆN TẠI TP.HCM

Thời Mẹo là lúc Chánh mẹo (6 giờ). Tại thời điểm này, khí âm và khí dương đạt trạng thái cân bằng hoàn hảo. Thời Ngọ là lúc chánh Ngọ (12 giờ trưa). Lúc này, khí dương phát triển đến mức cực thịnh, trong khi khí âm suy giảm đến mức triệt tiêu hoàn toàn rồi mới khởi sanh trở lại với cường độ tăng dần.

Thời Dậu là lúc chánh Dậu (18 giờ). Tương tự thời mẹo, đây là lúc khí âm và khí dương trở về trạng thái cân bằng. Sau đó, khí dương tiếp tục giảm bớt còn khí âm tiếp tục gia tăng cho đến 24 giờ (thời Tí), khi khí dương giảm đến mức triệt tiêu hoàn toàn rồi khởi sanh trở lại, còn khí âm đạt đỉnh cực thạnh. Hiện tượng này được sách Nho ghi nhận là "âm cực dương hồi".

Chính vì hai nguyên khí âm dương có sự chuyển biến đặc biệt vào 4 thời điểm trên nên được coi là những "giờ linh" của đạo Cao Đài. Sự cúng kiếng và cầu nguyện của tín đồ diễn ra trong các khung giờ này sẽ giúp lời nguyện cầu được các đấng thiêng liêng tiếp nhận một cách dễ dàng hơn so với bất kỳ thời điểm nào khác trong ngày.