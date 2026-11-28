Thông tin từ Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh, việc hành đạo sẽ tiếp tục khắc phục các mặt tồn tại, củng cố hệ thống hành đạo từ trung ương Tòa thánh đến các họ đạo cơ sở.

Tại Tòa thánh, việc hành đạo của các vị quyền Chánh Phối Sư nam, nữ luôn khắc phục, từng bước đi vào nề nếp ổn định. Ngôi Đền Thánh, Báo Ân Từ và nơi thờ các bậc tiền bối, các cơ sở hành đạo trong khu vực nội ô, hệ thống đường sá và tường rào nội bộ tiếp tục được duy tu, nâng cấp thông thoáng, sạch đẹp, đã tạo cảnh quan khu vực nội ô Tòa thánh luôn trong tình trạng khang trang, mỹ quan và tôn nghiêm.

Trong năm 2026, có 17.890 người xin gia nhập đạo Cao Đài ẢNH: HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÂY NINH

Hai ngày đại lễ truyền thống của đạo là đại lễ Đức Chí Tôn từ ngày mùng 9 – 16 tháng giêng âm lịch và đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung vào ngày 15 tháng 8 âm lịch đều thành công tốt đẹp.

Cũng theo Hội thánh, hiện nay, hệ thống hành đạo của Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh cả nước và hải ngoại có 438 ban cai quản họ đạo, 23 ban nghi lễ. Trong đó có 3 ban nghi lễ mới thành lập là: Ban nghi lễ Houston ở Mỹ, Ban nghi lễ Sourin ở Thái Lan và Ban nghi lễ Penang ở Malaysia.

Ngoài ra có 655 cơ sở thờ tự, gồm 404 Thánh thất, 251 điện thờ Phật Mẫu xây dựng khang trang, với 5.103 chức sắc nam, nữ được Hội thánh bổ dụng hành đạo; 35.538 chức việc nam, nữ chăm lo đời sống tinh thần cho đồng đạo.

Trong năm 2026, Hội thánh đã tiếp nhận 17.890 người xin nhập môn cầu đạo, trong số này có 15 vị là người nước ngoài, nâng tổng số tín đồ Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh lên trên 4 triệu người.

Hội thánh đã tổ chức thành công 1 khóa Hạnh Đường nâng cao (khóa 28) và khóa 29 Hạnh Đường nâng cao sắp kết thúc, cho hơn 200 chức sắc từ hàng phẩm giáo Sư, giáo Hữu, lễ sanh và các phẩm tương đương nam, nữ trong và ngoài nước.

Đến nay, tổng tín đồ theo đạo Cao Đài ở trong nước và nước ngoài là 4 triệu người ẢNH: HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÂY NINH

Năm qua, Hội thánh được Chính Phủ và các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam, các bộ ngành chức năng trung ương, tỉnh, thành phố và cơ sở quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện.

Ngoài ra, đồng đạo Cao Đài đã tích cực tham gia chương trình xóa đói, giảm nghèo, cứu trợ đồng bào miền Trung, miền Bắc bị bão lũ, chung tay xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho đồng bào, đồng đạo trong cảnh neo đơn, hoạn nạn, tham gia các hoạt động công ích, xã hội... Đồng thời, tổng tiền mặt và nguyên vật liệu quy thành tiền trên 36 tỉ đồng.